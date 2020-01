10 films surréalistes à regarder si vous aimez la chambre 104

La série d’anthologie éclectique de HBO Room 104, créée par les frères Duplass, est le véhicule idéal pour offrir aux nouveaux cinéastes de tous genres la possibilité de créer des histoires cinématographiques sur la vie des personnes pénétrant dans un hôtel sans nom en Amérique. Les cinéastes impliqués dans la série incluent So Yong Kim, Patrice Brice, Liza Johnson et Sarah Adina Smith.

La salle 104 réussit bien à éclater en séquences oniriques, où les distinctions entre réalité et fantaisie sont complètement obscurcies. Ce ton expérimental rend la série irrésistiblement divertissante pour les personnes qui aiment la narration surréaliste. Inspiré par les fondements stylistiques de la salle 104, voici 10 films hôteliers étranges qui complètent la série.

10 Le homard (2015)

Avant de faire des vagues dans le courant dominant avec The Favorite, le grec Yorgos Lanthimos a écrit et réalisé ce film dystopique avec Colin Farrell. Farrell joue David, un homme envoyé dans un hôtel pour adultes seuls. A l’hôtel, David a 45 jours pour tomber amoureux. S’il ne le fait pas, il sera transformé en animal de son choix.

Une satire sombre sur le paysage des rencontres modernes, The Lobster met également en vedette Rachel Weisz et John C. Reilly. Lanthimos s’appuie sur une absurdité totale pour susciter les rires de son public, mettant ses personnages dans des situations maladroites et artificielles.

9 Hôtel Splendide (2000)

Cette comédie britannique énervée oubliée met en vedette Toni Collette et Daniel Craig. Le personnage de Craig, Ronald, est le chef de l’hôtel et du spa de santé de sa famille, qui administre les colons et sert une nourriture fade aux clients. Son ex-petite amie Kath, jouée par Collette, décide de revenir afin de l’aider à faire revivre la station en décomposition.

L’arrivée de Kath marque un changement radical à l’hôtel de l’île alors qu’elle tente de modifier les offres et le style de gestion du complexe. Alimenté par un casting de personnages originaux, l’hôtel Splendide rend hommage à la grande comédie hôtelière britannique des années 1970, Faulty Towers.

8 Le porteur de nuit (1974)

Ce thriller italien controversé trouve un ancien officier SS et une jeune femme juive qu’il a torturée et maltraitée pendant la traversée de la Seconde Guerre mondiale des années après la fin de la guerre, en 1957. La réunion, à l’hôtel viennois où l’homme est employé, les brise tous les deux Pourtant, ils sont entraînés dans une affaire sexuelle autodestructrice.

Alors que l’homme, Max, est jugé pour crimes de guerre, la nature de sa relation avec la femme, Lucia, devient de plus en plus toxique. Ce film tendu se penche sur la nature du traumatisme, ne fournissant aucune réponse claire sur la manière dont les agresseurs et les agressés gèrent les conséquences.

7 L’au-delà (1981)

Un film italien sanglant qui se déroule en Louisiane, The Beyond utilise l’horreur gore et corporelle pour raconter son histoire d’un hôtel qui est une passerelle vers l’enfer. Liza, qui hérite de l’hôtel, ignore complètement son statut démoniaque.

Alors que Liza en apprend davantage sur l’hôtel et son histoire, elle demande de l’aide à son amant, mais il ne la croit pas. Alors que de plus en plus de gens sont consommés – littéralement – par le mal qui s’infiltre hors de l’hôtel, Liza se réconcilie avec l’état de son héritage, mais il est trop tard. Le film se termine avec elle descendant dans le grand et sombre au-delà.

6 quatre chambres (1995)

Ce film d’anthologie raconté en quatre chapitres se concentre sur un groom dans un hôtel de luxe depuis longtemps. Le groom, joué par Tim Roth, répond aux besoins des habitants de l’hôtel la veille du nouvel an. Les courts métrages qui composent le film sont réalisés par Allison Anders, Alexandre Rockwell, Robert Rodriguez et Quentin Tarantino.

Le cadrage du film est clairement analogue au fonctionnement de la salle 104, et les deux impliquent des contes sombres et comiques qui varient en genre et en influence. Tout le monde d’Antonio Banderas à Madonna a un rôle dans Four Rooms.

5 Plaza Suite (1971)

Une comédie de vis à vis, Plaza Suite est une autre série d’anthologie se déroulant dans un hôtel. L’acteur légendaire Walter Matthau est la chaîne qui tient le tout ensemble, jouant différents personnages dans chacune des trois histoires animées dans le film.

Une histoire implique un couple retournant sur le site de leur lune de miel 24 ans plus tard, un autre un producteur de films tentant de séduire sa vieille aventure, et le dernier un couple essayant de convaincre leur fille de quitter sa chambre d’hôtel verrouillée pour assister à son propre mariage, qui se passe dans la salle de bal de l’hôtel.

4 Motel Hell (1980)

Ce film d’horreur B maladroit suit dans le sillage laissé par le Texas Chainsaw Massacre. Le fermier Vincent dirige une entreprise de saucisses primée et un hôtel en bordure de route. Il s’avère que l’ingrédient secret de ses saucisses est les personnes en bonne santé qui ont fait le mauvais choix de passer une nuit au Motel Hello.

À bien des égards, un autre film d’horreur humoristique à faible front, Motel Hell parvient toujours à maintenir une aura effrayante et des atmosphères manquantes dans d’autres films d’horreur. Les techniques de récolte du fermier Vincent sont également parmi les plus uniques à avoir été produites à l’écran.

3 2046 (2004)

L’auteur hongkongais Wong Kar-wai est à la tête de ce film de science-fiction spéculatif qui implique plusieurs arcs narratifs, des voyages dans le temps et des références à deux de ses autres films: In The Mood For Love et Days of Being Wild.

Se déplaçant d’avant en arrière à travers des décennies, le film commence en l’an 2046, la plupart de son action se concentre autour d’une chambre d’hôtel numérotée 2046. Dense et en couches, 2046 est finalement une romance qui suscite la réflexion sur l’amour malheureux et les opportunités manquées. Il met en vedette le collaborateur fréquent de Kar-wai, Tony Leung, dans le rôle de Chow Mo-wan.

2 Les sorcières (1990)

Basé sur le livre de l’auteur pour enfants Roald Dahl, The Witches est un long métrage divertissant de l’un des meilleurs cinéastes australiens, Nicolas Roeg. Dans le film, un jeune garçon en vacances avec sa grand-mère dans un hôtel en bord de mer découvre que l’hôtel organise également une convention des sorcières.

Alors que le garçon écoute la réunion, il découvre que les sorcières élaborent un plan pour transformer tous les enfants en Angleterre en souris. The Witches met en vedette Angelica Huston et présente des œuvres de la boutique de créatures de Jim Henson.

1 Le Grand Budapest Hotel (2014)

Le drame idiosyncratique de Wes Anderson se déroule dans un hôtel de luxe fictif dans un pays européen fictif dans les années 1930. Le film fait suite au procès et aux tribulations du célèbre chef concierge de l’hôtel, Gustave H., joué par Ralph Fiennes. Après la mort de son amant beaucoup plus âgé, il hérite d’elle d’une peinture inestimable de la Renaissance, conduisant la famille avide de la femme à épingler sa mort sur Gustave.

Le Grand Budapest Hotel est un film magnifiquement conçu, reposant sur des décors complexes pour donner vie à cet hôtel saisonnier grandiose.

