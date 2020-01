10 fois comment j’ai rencontré votre gang de mère étaient des colocataires terribles

Lors d’une première montre décontractée, le gang How I Met Your Mother semble être des objectifs d’amitié – et des objectifs de colocataire! Marshall, Lily et Ted se connaissent et vivent ensemble depuis des années, et ils sont toujours les meilleurs amis. Ils ont le genre d’appartement dont les New-Yorkais d’une vingtaine d’années rêvent: un immense espace avec beaucoup de place pour les amis et les fêtes (et une cabine téléphonique, et une chèvre, et …), au-dessus d’un bar cool où ils boivent toujours avec leurs amis. Qu’est-ce qui pourrait être mieux?

Eh bien, un peu pourrait être mieux, une fois que vous commencez à regarder au-delà de la piste de rire et à réfléchir à ce que serait la vie avec ces enfants fous. Malgré leurs amitiés étroites, tout le monde dans le gang a été assez terrible en tant que colocataire au fil des ans. De la destruction de choses à un manque total de considération, d’espace personnel et d’intimité, l’équipage du Maclaren est en fait le genre de personnes dont nous pourrions vouloir vivre très, très loin.

10 Ted: A organisé une fête massive quand Marshall avait un papier à écrire

Le rêve de longue date de Marshall est de devenir un avocat de l’environnement et de sauver le monde … et on pourrait penser que ses amis et colocataires appuieraient cela. Ce qu’ils font, jusqu’à ce que le fait de ne pas être du tout supporté puisse conduire à un licenciement. À l’époque où Ted a rencontré Robin pour la première fois, plutôt que de simplement lui demander de sortir, il décide d’organiser une fête et de l’inviter, pour la garder “ décontractée ” (parce que rien ne dit décontracté comme organiser une fête juste pour passer du temps avec une personne). Cependant, quand elle ne peut pas venir, il continue … pendant deux nuits de plus. Lancer une rage de trois jours juste pour impressionner une fille est déjà assez mauvais comme comportement de colocataire, mais tout cela se produisait alors que Marshall devenait de plus en plus contrarié parce qu’il avait un gros papier à écrire pour la faculté de droit.

9 Robin: cassé le four la nuit avant Thanksgiving

Il s’agit en fait d’un double coup dur, car non seulement Robin a cassé le four la veille de Thanksgiving, lorsque Ted avait prévu un gros repas entier … mais elle l’a fait parce qu’elle s’enivrait avec l’ennemi juré de Ted. En fait, Ted avait en fait quitté le bar et s’était couché tôt, spécialement pour qu’il soit prêt pour son grand jour de Thanksgiving, mais il s’est réveillé avec des amis qui avaient la gueule de bois dans tout l’appartement, et la dernière personne au monde qu’il voulait voir dormir dans sa baignoire. Pour ce qui est de la considération pour un colocataire qui voulait juste faire un bon dîner de vacances pour tout le monde, c’est assez faible.

8 Ted / Barney: utilisé l’appartement comme un bar

Organiser une grande fête est une chose, mais (à plus d’une occasion, en fait), Ted et Barney ont transformé l’appartement en bar – avec des frais de couverture et tout. Le moment le plus mémorable, ils ont nommé le bar Puzzles et ont invité tout le monde (oui, tout le monde, y compris les parfaits inconnus) là-haut le soir du Nouvel An.

Certes, c’était l’appartement de Ted, donc s’il était prêt à risquer de parfaits inconnus dans sa maison, Barney utilisant sa chambre comme un “ espace VIP ” pour lui et pour les jolies femmes, et un nombre impressionnant de choses cassées et jetées (pas de mentionner les ramifications juridiques possibles d’un barreau non agréé), cela ne tient qu’à lui. Mais comme colocataire? Oui.

7 Lily: Appartement de Barney utilisé (sans autorisation) pour pomper

Techniquement, Lily et Barney n’étaient pas colocataires à ce stade, bien que cela se soit produit (pendant lequel Lily a essentiellement repris l’appartement, l’a décoré et a même dormi dans le lit de Barney). Cependant, Lily doit obtenir des points bonus pour mauvaise colocataire pour avoir littéralement pénétré dans l’appartement de son amie sans autorisation, afin de pomper lorsqu’elle allaitait. Lorsque Barney est rentrée à la maison au cours de cette période, à un moment donné, il convient également de mentionner qu’elle ne s’est pas trompée ou n’a pas dit qu’elle pensait que cela ne le dérangerait pas. Elle a caché. Parce qu’elle savait que ce qu’elle faisait était une violation de sa vie privée et n’était pas cool.

6 Robin: fumé à l’intérieur

Maintenant, si tout le monde dans l’appartement disait que ça allait, et que le bâtiment le permettait, cela pourrait potentiellement se faufiler devant les juges des mauvais colocataires. Mais ce n’est pas le cas. Dans un épisode où les fans (et les enfants) ont découvert que tout le monde dans le gang fumait à un moment donné, Robin a été vu fumer dans le salon alors qu’il faisait du yoga.

Ted s’est fâchée contre elle, non seulement pour avoir fumé à l’intérieur, mais parce qu’il semble que Robin ne pouvait même pas s’asseoir pour se livrer à ses mauvaises habitudes, elle fumait constamment et mettait le feu au tapis à un moment donné. Ce n’est pas seulement être un mauvais (et malodorant) colocataire, c’est risquer un incendie d’appartement!

5 Lily / Marshall: eu des relations sexuelles dans le même lit superposé que Ted

Celui-ci nous ramène à l’époque où Ted et Marshall étaient colocataires à l’université, et Marshall et Lily ont d’abord consommé leur relation. Bien qu’il soit assez normal que les étudiants aient des relations sexuelles dans leurs dortoirs (et pour gérer les subtilités de la gestion dans un lit superposé), il est de politique générale que l’autre habitant des lits superposés n’y soit pas à ce moment-là. Ou dans la chambre, à l’époque. C’est de là que vient le cliché «chaussette à la porte»! Pas pour Lily et Marshall, cependant, qui sont vus dans un flashback pendant que Ted dort dans l’autre couchette … ou du moins, fait semblant de dormir, avant de leur demander de ne pas recommencer.

4 Robin: est généralement un slob

En plus de toutes les choses importantes, il y a des raisons quotidiennes pour lesquelles nous ne voudrions pas que Robin soit colocataire … surtout qu’elle semble être une salope totale! Malgré le fait que quand elle vivait seule, sa place était belle et propre, quand elle emménage avec Ted, nous apprenons toutes ces petites habitudes ennuyeuses … comme ne jamais sortir les poubelles. Ou ne pas acheter de nouveau lait (et, le vrai crime ici, remettre le carton vide dans le réfrigérateur). Bien sûr, ce sont peut-être de petites choses, mais il y en avait suffisamment que Ted a failli la chasser, jusqu’à ce qu’ils trouvent le plan “ brillant ” d’utiliser le sexe pour éviter les disputes.

3 Tout le monde: utilisé la brosse à dents de l’autre

Les colocataires peuvent être heureux de partager des vêtements, des tâches ménagères et même les restes dans le réfrigérateur, mais il y a des lignes à ne pas franchir: partager une brosse à dents. Certes, cela s’est avéré être une erreur, mais une dégoûtante impressionnante. Il semble que lorsque Marshall et Ted vivaient ensemble, ils pensaient tous les deux que la seule brosse à dents dans la salle de bain était la leur.

Et, parce qu’il est (en quelque sorte) moins dégoûtant de partager la brosse à dents d’un partenaire romantique, Robin et Lily se sont également jointes à la brosse à dents partagée. Gross, et pose également la question; qui entre dans une salle de bain, voit une brosse à dents qu’ils n’y ont pas mise et pense en quelque sorte que c’est la leur?!

2 Quinn: Appartement Barney’s re-décoré dans Hello Kitty

L’appartement de Barney reçoit à nouveau le mauvais traitement de la colocation, cette fois lorsque sa petite amie, Quinn, était en colère contre lui. Certes, elle avait une bonne raison: ils s’étaient disputés, et au lieu d’en discuter comme des adultes, Barney a quitté la ville. En tant que “ vengeance ” (parce que Quinn n’est pas non plus le modèle adulte dans cette situation), Quinn redécore tout son appartement en rose fluo, fleurs et jouets Hello Kitty. Impressionnant, compte tenu du coût et des efforts qu’elle y a consacrés, mais à peine ce que vous attendez d’une colocataire!

1 Tout le monde: en quelque sorte réussi à l’endommager partout

À un moment donné, il semblait que tout le monde sortirait de l’appartement principal (bien que cela ne se soit pas produit), ce qui a conduit à un débat sain sur la façon de gérer le dépôt de garantie – ou si ce dépôt devait être restitué, étant donné que ils semblaient faire un bon travail de saccage de la place au fil des ans. Certains des incidents mentionnés incluent essayer d’en mettre trop sur un ensemble d’étagères, les faire tomber et déchirer le plâtre du mur, balancer un fléau et enlever un morceau du plafond, et brûler le mur lors d’une intervention la bannière a été incendiée. Ce ne sont pas les colocataires que vous recherchez!

