10 fois que Walter White nous a fait peur

Il existe de nombreux personnages véritablement historiques qui ont existé et disparu tout au long de l’histoire de la télévision, et de nombreux autres vont et viennent dans les années à venir. Hélas, bien que cela puisse être le cas, il n’y en aura pas beaucoup plus qui susciteront une réaction plus naturelle des téléspectateurs que Walter White sur Breaking Bad.

CONNEXES: Breaking Bad: 10 choses les plus éhontées que Walter White ait jamais faites

L’homme à l’avant-garde de Breaking Bad est depuis longtemps reconnu comme l’un des plus grands méchants de la télévision, et pourtant, alors que beaucoup d’entre nous aimaient s’enraciner pour lui, il y avait des points où même ses plus grands supporters ne pouvaient pas nier qu’ils avaient légitimement peur de le mec.

10 «Je suis dans l’Empire Business»

À ce stade, on a vraiment l’impression qu’il n’y a pas de retour en arrière pour Walter White. Non seulement il fait ce qu’il veut, quand il le veut, mais il invite en fait Jesse dans sa maison pour boire un verre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était dans le secteur de la méthamphétamine ou de l’argent, Walt regarde Jesse droit dans les yeux et dit: «Je suis dans le secteur de l’empire». Nous savions tous, à partir de ce moment-là, qu’Heisenberg s’était emparé de Walter et qu’il n’allait pas lâcher prise quoi qu’il arrive ensuite.

9 «Dites mon nom»

En essayant d’obtenir quelques contacts supplémentaires parce que Mike voulait quitter l’entreprise, Walt décide de prendre les choses en main.

Il se tient debout comme le pivot, il est et établit la loi pour Declan et ses hommes. Au début, ils refusent de croire que c’est lui qui a tué Gus Fring, mais après un rapide signe de tête de Mike, ils réalisent rapidement à quel type d’homme ils ont affaire. Quand Walt leur demande de dire son nom, et ils le font, la phrase «tu as vraiment raison» envoie des frissons dans le dos à chaque fois.

8 Battre Gus

Gustavo Fring semblait être l’homme qui pouvait mettre Walter White à genoux, malgré le fait que White semblait être assez invincible au cours des quelques saisons précédant l’arrivée de Fring.

Hélas, Breaking Bad consistait à raconter l’histoire de Walt, et d’une manière ou d’une autre, il allait toujours obtenir le W.Il l’a fait en faisant exploser Gus aux côtés d’Hector Salamanca qui était en fait sur le plan depuis le début. Puis, lorsque Skyler a demandé si Walter était ou non impliqué dans le chaos, il a simplement répondu «J’ai gagné».

7 “C’est fait, quand je dis que c’est fait”

Walter White est devenu le genre de criminel qui savait manipuler les gens à chaque tour. Une personne avec qui il pouvait le faire régulièrement n’était autre que Saul Goodman. À un moment donné, lorsque Saul envisage de fermer ses portes et de quitter l’entreprise, Walt veille à lui faire savoir une chose importante: «Nous avons fini quand je dis que nous avons terminé».

Il réitère ce point dans l’un des derniers épisodes de toute la série, mais cela n’a pas tout à fait le même impact avec Walt réduit à une coquille de son ancien moi.

6 Empoisonnement Brock

L’empoisonnement de Walt par Lydia a été un grand moment dans le dernier épisode de la série, mais c’était plus une formalité qu’autre chose.

Le vrai coup de pied est venu quand il a été révélé que Walter White a empoisonné Brock, le fils d’Andrea, au nom d’essayer de remettre Jesse de son côté. De la photo agrandie de Lily of the Valley à Jesse réalisant finalement que c’était Walt qui l’avait fait tout le long de la ligne, c’était une superbe narration à long terme qui avait fait de Walt un super-vilain.

5 «J’ai regardé Jane mourir»

Hank est mort, la majeure partie de la fortune de Walt a disparu et Jesse devrait être asservi et finalement assassiné par le gang de Jack. Littéralement, Walter White n’a plus rien à perdre à ce stade et, après avoir blâmé Jesse dans son propre esprit déformé pour ce qui s’est passé, il lui a révélé qu’il était dans la pièce le soir de la mort de Jane.

CONNEXES: Breaking Bad: 10 faits en coulisses sur la finale

Non seulement cela, mais il s’est simplement assis et l’a regardée s’étouffer au lieu de l’aider. À ce stade, vous pouvez littéralement voir le dernier morceau de vie s’écouler des yeux de Jesse Pinkman alors que «Heisenberg» s’éloigne.

4 Tuer les deux marchands

Jesse était assez ennuyé du fait que son ami Combo a été assassiné de sang-froid – et il était encore plus furieux de découvrir que deux marchands qui travaillaient pour Gus avaient payé un jeune enfant pour le tuer.

Après que le couple eut assassiné l’enfant, calculant mal ce que Gus leur avait demandé de faire, Jesse a essayé de prendre les choses en main en les traquant et en se préparant à une fusillade qu’il allait presque certainement perdre. Walt savait que Jesse était en danger et a par la suite assassiné les deux marchands avant d’ordonner à Pinkman de «courir».

3 Les meurtres en prison

Afin de boucler certains bouts qui le garderont hors de prison, Walter White ordonne au gang de Jack de tuer 10 prisonniers dans ce qui était essentiellement une fenêtre de deux minutes. Comme nous avons vu ces hommes être démantelés un par un, morceau par morceau, Walt semblait être en paix avec la décision qu’il avait prise.

Il n’y avait pas de préoccupation écrasante dans son propre esprit que ce qu’il faisait était mal parce qu’il faisait ce qui était nécessaire pour protéger sa famille. En un clin d’œil, il avait réussi à reprendre le dessus sur Hank.

2 «Je suis celui qui frappe»

Juste au moment où il semblait que Skyler et Walt allaient se remettre ensemble d’une manière étrange et tordue, tout s’est écroulé en quelques minutes. Avec Skyler craignant pour la sécurité d’elle-même et de sa famille, elle s’est assurée de faire savoir à Walt ce qu’elle ressentait. Malheureusement, après l’avoir entendue faire une diatribe, Walter n’était pas d’humeur à admettre qu’ils étaient en danger.

CONNEXES: Breaking Bad: 5 raisons pour lesquelles Fly est le meilleur épisode (et 5 choix moins controversés)

Il répond avec une déclaration calculée et sévère qui plonge directement dans le cœur de Skyler et de chaque téléspectateur qui regarde à la maison: parce que, après tout, c’est lui qui frappe.

1 Attaquer Skyler et prendre Holly

Une chose sur laquelle nous pouvions apparemment toujours compter était que Walter White ferait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger sa propre famille. Cependant, lorsque Skyler le met au défi de la disparition de Hank et lui tranche la main avec un couteau, Heisenberg prend le contrôle de la situation.

À un moment donné, il semble légitimement qu’il va poignarder Skyler et si cela ne suffisait pas, il procède à l’enlèvement de Holly alors qu’un Skyler désespéré est laissé dans les bras de son fils, Walter Jr.En bref, c’est le pic Walter White .

SUIVANT: Amis: 10 choses les plus ennuyeuses que Rachel ait jamais faites

Prochain

10 films de John Wayne les plus mémorables



A propos de l’auteur

Écrivain Valnet couvrant TheSportster, TheRichest, ScreenRant, TheTravel et une perdrix dans un poirier. Je suis un grand fan de Wolverhampton Wanderers et je suis toujours à la recherche d’un cheeseburger fort.

En savoir plus sur Harry Kettle