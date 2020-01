10 fonctionnalités Android 10 à rechercher lorsque votre téléphone est mis à jour

Android 10 est déjà arrivé sur certains téléphones et tablettes, notamment la série Galaxy S / Note de Samsung, les appareils Google Pixel, les téléphones OnePlus, etc. Comme pour les grandes mises à jour Android précédentes, nous continuerons de voir un filet à plus de modèles au cours des prochains mois.

De nombreux changements les plus importants d’Android 10 sont sous le capot, ou ne sont pas aussi apparents qu’une refonte complète de l’interface, vous seriez donc pardonné de ne pas avoir remarqué chaque nouvelle fonctionnalité par vous-même. C’est pourquoi nous passons en revue les fonctionnalités les plus importantes ici, et comment elles peuvent améliorer votre smartphone ou votre tablette plus que jamais.

Gestes de navigation

Android 9 Pie avait déjà une navigation système basée sur les gestes, mais Android 10 va plus loin en supprimant (la plupart) de la barre de navigation inférieure et en introduisant de nouveaux gestes en plein écran. Vous balayez vers le haut pour rentrer à la maison, balayez vers le haut et maintenez pour basculer entre les applications, et balayez des côtés pour revenir en arrière. Il faut un certain temps pour s’y habituer, et il y a encore des bords rugueux – j’ai perdu de vue combien de fois j’ai activé le geste de retour en essayant d’ouvrir le menu latéral d’une application.

Si vous souhaitez essayer les nouveaux gestes, recherchez simplement «navigation» ou «gestes» dans l’application Paramètres. D’autres options de navigation devraient être disponibles à partir du même écran, y compris la barre classique à trois boutons et tous les gestes personnalisés mis en œuvre par l’OEM de votre téléphone (Samsung a ses propres gestes, par exemple).

Gestion des notifications

Les notifications ont reçu une mise à jour mineure avec Android 10; ils sont désormais organisés en deux catégories: «Alerte» ou «Silencieux». Le premier vibrera / sonnera sur votre téléphone et apparaîtra en haut de la pile de notifications, tandis que le second ne vous alertera pas et apparaîtra à la place dans une section “ Silencieuse ” en bas de vos notifications. Assez simple.

Vous pouvez changer dans quelle catégorie les notifications entrent en les maintenant enfoncées dans le panneau de notification. Comme avec les versions précédentes d’Android, vous pouvez également désactiver complètement les alertes (ou alertes spécifiques) à partir d’une application.

Mode sombre

Alors que certains fabricants d’appareils ont déjà implémenté leurs propres modes sombres, comme Samsung, Android 10 comprend un mode sombre à l’échelle du système qui fonctionne avec les applications système et tierces. Passer votre téléphone au thème sombre devrait également rendre toutes vos applications sombres – ou au moins, toutes les applications mises à jour pour reconnaître le paramètre.

Vous pouvez essayer cela en appuyant sur la bascule «Thème sombre» dans le panneau des paramètres rapides.

Emoji

Les propriétaires d’iPhone ne sont pas les seuls à obtenir de nouveaux emoji avec des mises à jour du système d’exploitation: Android 10 comprend des mises à jour de près de 800 icônes. Tout comme les anciens emoji Android de style blob, les icônes des personnes et des visages sont désormais non sexistes par défaut, et vous avez toujours la possibilité de choisir un design masculin ou féminin dans une variété de tons de peau.

Emoji Android au fil des ans (crédit: Emojipedia)

Il existe également un tas de nouveaux emoji pour correspondre à la norme Unicode 12, y compris des icônes pour les fauteuils roulants, les oignons, les gaufres, le beurre, les cœurs, les cercles, les carrés, les chiens d’assistance, etc. Cet emoji paresseux est adorable.

Certains des nouveaux emoji animaux dans Android 10 (crédit: Emojipedia)

Comme toujours, certains fabricants d’appareils ont leurs propres conceptions pour les emoji, leur apparence peut donc varier en fonction du téléphone ou de la tablette que vous possédez. Cependant, les mêmes emoji devraient être présents.

Paramètres de confidentialité

Android 10 a un nouveau menu “ Confidentialité ” dans l’application Paramètres. Bien que la plupart des options ici ne soient pas nouvelles, il consolide tous les paramètres liés à la confidentialité en un seul endroit, ce qui est pratique.

Ici, vous pouvez modifier les données envoyées à Google, les autorisations dont disposent toutes vos applications, les alertes qui s’affichent sur votre écran de verrouillage, etc.

Bloquer l’accès à l’emplacement en arrière-plan

L’un de mes changements préférés dans Android 10 est la possibilité d’empêcher les applications d’accéder à votre emplacement lorsqu’elles ne fonctionnent pas. Par exemple, s’il existe une application en laquelle vous ne faites pas particulièrement confiance mais que vous devez utiliser pour une raison ou une autre (coughFacebookcough), vous pouvez empêcher une partie de sa capacité de vous suivre. Cela peut être fait à partir des paramètres de confidentialité mentionnés précédemment.

Android 10 vient de m’informer que @instagram a suivi ma position en arrière-plan. @facebook a tellement de capteurs pour garder un œil sur tout le monde. Si mal pic.twitter.com/goYsoYqTUP

– Marlon Ying (@mobilemars) 26 septembre 2019

Chaque souffle que vous prenez, chaque mouvement que vous faites, je vous surveillerai. pic.twitter.com/vZMk1qH7Po

– Konrad Iturbe (@konrad_it) 4 septembre 2019

Mieux encore, Android 10 arrêtera les applications qui accèdent à votre emplacement en arrière-plan et vous donnera la possibilité de bloquer l’accès futur en arrière-plan.

Barre de recherche pour les notifications musicales

Voici une fonctionnalité Android 10 qui pourrait prendre un certain temps à la plupart des gens à remarquer: vous pouvez désormais parcourir les médias directement à partir de la notification de lecture de l’application. Super cool.

Réponses intelligentes

Quelques applications incluent déjà des suggestions de réponses dans les alertes de message, mais maintenant Android 10 les ajoute à n’importe quelle application. La fonctionnalité utilise l’apprentissage automatique sur l’appareil pour générer des réponses automatisées, de sorte que le contenu de vos messages n’est envoyé à aucun serveur pour traitement.

Le seul inconvénient est que les réponses intelligentes n’apparaîtront pas pour chaque application, car Google permet aux applications de désactiver cette fonctionnalité (ou de fournir leurs propres suggestions). Boiteux.

Partage Wi-Fi avec codes QR

Si vous disposez d’un mot de passe Wi-Fi extrêmement long, Android 10 vous permet de partager des réseaux à l’aide de codes QR. Rendez-vous simplement sur vos paramètres Wi-Fi, sélectionnez le réseau souhaité et appuyez sur Partager.

Partage et numérisation de codes QR Wi-Fi depuis l’application Paramètres

Votre téléphone vous donnera alors un code QR, que quelqu’un d’autre peut numériser à l’aide de son application Appareil photo. Le scanner est également accessible à partir des paramètres Wi-Fi. Bien sûr, l’autre personne aura également besoin d’Android 10, à moins que son fabricant d’appareils n’ait ajouté cette fonctionnalité aux versions antérieures d’Android.

Numérisation d’un code QR Wi-Fi depuis l’application Appareil photo

Partage amélioré

Vous connaissez le menu de partage dans Android qui prend toujours quelques secondes pour se charger complètement? Avec Android 10, toutes les options de partage sont initialisées avant d’ouvrir le menu, ce qui signifie que c’est beaucoup plus rapide. Dans certains cas, vous obtenez également un aperçu de ce que vous partagez exactement (un lien, une image, etc.) en haut du menu.

La section supérieure avec des recommandations de contact spécifiques peut encore prendre un peu de temps à charger, mais elle ne provoque plus le déplacement de la feuille de partage, comme sur Android 9 Pie (au moins avec les appareils Android / Pixel d’origine).