10 harceleurs les plus effrayants des films, classés

Luxure. Rejet, colère. Amour non réciproque. Folie. Jalousie. Ce sont quelques-unes des motivations qui animent les antagonistes dans les films de harceleurs. C’est un genre qui résonne auprès des téléspectateurs parce qu’il n’y a rien de plus effrayant que de se sentir vulnérable et victime. Un sourire innocent ou un flirt interprété comme quelque chose de plus, une mauvaise rupture ou simplement être au mauvais endroit au mauvais moment peuvent entraîner une attention non désirée.

D’innombrables films sur grand et petit écran explorent la dynamique entre ceux qui tentent d’échapper ou d’éradiquer le comportement obsessionnel des autres. La plupart suivent une formule reconnaissable et même prévisible, mais l’attrait de ces histoires repose presque entièrement sur les prédateurs plutôt que sur leurs proies. Voici un classement des 10 harceleurs de films les plus effrayants.

10 Max: Le résident (2011)

La Dre Juliet Devereau (Hilary Swank) emménage dans un appartement géré par Max (Jeffrey Dean Morgan). Attrayant et charmant, Max apparaît extérieurement comme un homme qui se contente de rénover l’immeuble de sa famille tout en prenant soin de son grand-père.

Juliet devient inconsciemment victime d’agressions sexuelles répétées de Max, ce qui ajoute une couche inquiétante aux avancées indésirables que les héroïnes de ces films sont obligées de subir. Sa vie privée et son corps sont violés. L’obséquiosité initiale de Max se traduit par un comportement dépravé dérangeant.

9 Darian Forrester: The Crush (1993)

Avant la célébrité Clueless, Alicia Silverstone joue le précoce Darian Forrester, qui développe un béguin pour Nick Eliot (Cary Elwes), un journaliste vivant dans la maison d’hôtes de ses parents. Cette Lolita moderne confond la gentillesse de Nick avec quelque chose de plus. Dès le début, Nick fait tout mal, ce qui amène le public à se demander si Darian est complètement hors de propos.

Le film est idiot, mais chaque geste de Nick pour dissuader Darian lui explose au visage. Sans surprise, ses parents ne sont pas très nombreux et Darian est un maître manipulateur dont le comportement mélange la nature capricieuse d’une adolescente et celle d’une femme méprisée.

8 David McCall: la peur (1996)

La peur examine l’attirance intense entre Nicole (Reese Witherspoon) et son premier amour, David (Mark Wahlberg). Nicole a une relation compliquée avec son père, Steve Walker (William Petersen), et ces problèmes non résolus la poussent dans les bras d’un psychopathe. Le père de Nicole soupçonne que David n’est pas un bon gars malgré les tentatives transparentes et timides de David pour le convaincre du contraire.

Plus David devient antagoniste, il est capable de creuser un fossé plus profond entre la bonne fille Nicole et son papa. Il n’est pas surprenant que les vraies couleurs de David sortent, et les tentatives de Nicole de se distancier de lui se heurtent à une agressivité sans faille. David n’est pas seulement un méchant, c’est un psychopathe.

7 Greta Hideg: Greta (2018)

Chloë Grace Moretz incarne Frances, une gentille diplômée aux yeux de biche qui déménage à New York avec sa meilleure amie, Erica (Maika Monroe). Frances retrouve Greta (Isabelle Huppert) après avoir trouvé son sac dans le métro. Frances, qui se sent isolée dans son nouvel environnement, ressent un esprit de parenté à Greta, qui est également seule. Frances n’a pas d’influence maternelle dans sa vie et la fille de Greta est censée vivre à l’étranger.

Lorsque Frances décide de se distancier de Greta, la femme devient une présence maligne, harcelant Frances et allant finalement à des efforts drastiques pour garder Frances dans sa vie. Le reste du film expose la cruauté de Greta alors qu’elle reconstitue son histoire démente avec sa progéniture, utilisant Frances comme fille de substitution.

6 Curt Duncan: Quand un étranger appelle (1979)

“L’appel vient de l’intérieur de la maison.” Cette phrase est devenue une partie inébranlable du dialogue sur la culture pop grâce au film When A Stranger Calls. Une baby-sitter est terrorisée par un farceur, seulement pour découvrir que ses efforts pour garder Curt Duncan (Tony Beckley) à l’extérieur ont été vains tout au long.

Il y a des parallèles entre ce film et Halloween, mais l’angoisse mentale de Curt est au premier plan. Il fait des choses folles pour diverses raisons complexes qu’il ne semble pas comprendre. Curt oscille entre l’innocence et un tueur de sang-froid.

5 Julie Gianni: Vanilla Sky (2001)

Le riche playboy David Aames (Tom Cruise) s’engage est une affaire décontractée avec Julie Gianni (Cameron Diaz), qui pousse pour que plus soit repoussé. Lorsque David tombe amoureux de Sofia (Penelope Cruz), Julie ressent du ressentiment que les limites que David met sur leur relation ne s’appliquent pas à la nouvelle femme de sa vie.

Les actions de Julie frisent plus les nécessiteux que les malveillants, et ses actions ne sont pas au centre du film. Leur confrontation finale a lieu tôt. Julie tient littéralement David captif dans un scénario qui est terrifiant une fois qu’il devient évident que l’attitude cool de Julie a masqué une colère fulgurante alimentée par le comportement conflictuel push-pull de David.

4 Hedra Carlson: célibataire blanche (1992)

Souvent, les harceleurs dans les films tentent de combler un vide. Dans Single White Female, Hedra Carlson (Jennifer Jason Leigh), un sac triste mousy à la voix douce devient colocataire avec la glamour et sûre d’elle Allison Jones (Bridget Fonda).

Il ne suffit pas que Hedra veuille être amie avec Allison, elle veut la posséder. La compréhension d’Hedra sur la réalité commence à glisser alors qu’elle élimine toutes les menaces perçues à sa relation avec Allison. Pas même un chiot mignon ne survit aux retombées. Le terme “femme blanche célibataire” est toujours la phrase de référence pour décrire l’ennemi ultime.

3 Max Cady: Cape Fear (1991)

La performance de Robert De Niro en tant qu’ex-détenu Max Cady est tout sauf retenue. Cady est déterminé à se venger du défenseur public, Sam Bowden (Nick Nolte), qui est responsable de l’incarcération de Cady. Alors que Cady nargue et émascule ouvertement et sans vergogne Sam, il se nourrit également de la fille de Sam, jouée par Juliette Lewis.

Cady voit les fissures dans la vie de famille de Sam qui ne sont pas parfaites et les exploite pour accomplir son programme. Cady est brutal et cruel, et bien que tout ce qui concerne son apparence indique qu’il n’est pas très brillant, Cady est incroyablement rusé, attirant Sam et sa famille dans un piège mortel.

2 David Strine: Insensé (2018)

Tourné par Steven Soderbergh sur un iPhone 7 plus, Unsane raconte l’histoire de Sawyer Valentini (Claire Foy), la victime d’un harceleur qui s’introduit sans le vouloir dans un établissement psychiatrique. Le comment et le pourquoi de la situation difficile de Sawyer ne sont pas importants. Toujours traumatisée par son passé, Sawyer commence à voir son harceleur, David Strine (Joshua Leonard), à l’intérieur de l’hôpital. Parce que la santé mentale de Sawyer est un énorme point d’interrogation, il n’est pas immédiatement clair si David est le fruit de son imagination ou de sa chair et de son sang.

La décision de Soderbergh de filmer avec son téléphone donne une réalité aux horreurs que vit Sawyer alors qu’elle lutte contre le fait d’être tenue contre sa volonté, de maintenir sa raison et de faire face à une menace imminente. Unsane a une humeur claustrophobe, et regarder les événements se dérouler donne au public un sentiment voyeuriste. Il y a une scène où Sawyer confronte David, et sa rage de son incapacité à comprendre différencier la façon dont il perçoit Sawyer et qui elle est est palpable.

1 Alex Forrest: Fatal Attraction (1987)

Fatal Attraction, nominé pour six Oscars, élève ce qui pourrait facilement devenir un mélodrame prévisible en un récit édifiant. Le film n’explore pas pourquoi Dan Gallagher (Michael Douglas) commet l’adultère avec un directeur de publication attrayant et sexuellement agressif, Alex Forrest (Glenn Close). Il n’offre pas non plus un aperçu de l’instabilité mentale d’Alex. Le centre d’intérêt est les tentatives frénétiques de Dan pour garder son infidélité de sa femme alors que le comportement d’Alex passe de provocateur à violent. Alex s’infiltre dans la vie familiale de Dan d’une manière particulièrement mémorable lorsqu’elle tue le lapin de sa fille, donnant naissance au terme «chaudière à lapins».

Bien qu’il soit courant de considérer les hommes comme des prédateurs et les femmes comme des victimes, Fatal Attraction retourne le script. Il est déconcertant de regarder une femme dont le motif passe rapidement de l’engouement à l’obsession. Le réalisateur Adrian Lyne explore la frontière entre les deux dans ses autres films Unfaithful et 9 1/2 semaines.

