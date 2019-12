10 idées pour une réunion spéciale d'amis | ScreenRant

Au cours des dernières années, nous avons tous fait campagne pour une réunion d'amis de quelque nature que ce soit, et à juste titre: parce que Friends, à ce jour, est toujours considérée comme l'une des meilleures émissions de télévision de tous les temps.

Indépendamment du fait que vous adhériez ou non à cette théorie, il y a certainement un argument à faire que l'émission a duré beaucoup, beaucoup plus longtemps que quiconque n'aurait pu le prévoir.

Alors que les discussions sur une réunion sont aussi répandues que jamais avant 2020, nous voulions proposer des idées qui, selon nous, fonctionneraient très bien toutes ces années plus tard.

10 personnages de Joey

Bien que ce soit peut-être un spectacle qui n'a pas vraiment décollé de la même manière que Friends, le spin-off Joey était toujours assez divertissant et présentait de nouveaux personnages que nous avons tous pris plaisir à regarder.

Nous avons fini par avoir quelques saisons de Joey à apprécier, mais même dans ce cas, nous pensons que Gina, Michael et Alex (et peut-être même quelques autres) pourraient avoir la chance de briller dans une spéciale Friends.

Ils n’ont pas à y rester longtemps, mais ils complètent définitivement l’histoire de Joey.

9 Gardez le même style de tournage

Le style traditionnel de la sitcom de tournage d'émissions de télévision semble lentement mais sûrement se démoder, et nous souhaitons que ce ne soit pas le cas.

S'ils finissaient par faire une réunion spéciale, vous savez simplement qu'ils seraient tentés de changer les choses, surtout s'ils la portaient sur grand écran. Cependant, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser qu'ils doivent s'en tenir aux mêmes vieux clichés qu'ils utilisaient dans la journée – et cela vaut pour les flashs rapides de la ligne d'horizon de New York.

C'est une chose mineure, oui, mais c'est toujours important.

8 Propreté de Monica

L'un des traits que tout le monde associe à Monica Geller est son besoin que tout soit incroyablement propre et organisé. C'est quelque chose avec lequel des millions de personnes vivent et c'est ce qui a fait de Monica ce qu'elle est.

En tant que tel, nous pensons qu'il serait intéressant d'explorer l'idée qu'elle devienne beaucoup moins intéressée à garder les choses en ordre – principalement parce qu'elle a plutôt dû se concentrer sur sa vie de famille et élever (au moins) deux enfants.

Peut-être que l'une des histoires centrales derrière la spéciale peut être son retour à ce point.

7 Utilisez des Flashbacks

L'un des éléments clés de certains des plus grands épisodes de la série était l'utilisation de flash-back pour raconter des histoires du passé du gang. Bien que nous ne pensons pas qu'ils devraient être surutilisés et que nous pensons qu'ils doivent faire attention à les utiliser en raison de l'âge de la distribution de nos jours, nous pensons que l'utilisation de vieilles images pourrait faire des merveilles.

C'est ce genre de voyage sur Nostalgia Lane qui attire notre attention et nous aide vraiment à investir dans l'idée d'une réunion – dans notre esprit, au moins.

6 Janice Cameo

Oh. Ma. Dieu!

À quoi sert un ami spécial si vous n'allez pas voir Janice, l'ex-petite amie de Chandler & Ross, se présenter d'une manière ou d'une autre? Sa célèbre voix et ses slogans sont bien connus dans le fandom des Amis, et à juste titre.

Chandler semble toujours apparaître avec un ou deux commentaires divertissants chaque fois que Janice est là, et ils ont toujours eu cette chimie fascinante dans la série. Oh, et nous pensons également qu'il doit y avoir une sorte de révélation concernant Janice et Joey ayant une amitié secrète en quelque sorte.

5 Ne changez pas les cheveux de Joey

La plupart des acteurs ont subi une certaine forme de changement physique depuis la fin du spectacle il y a 15 ans, bien sûr. L'un des changements les plus notables a été Joey Tribbiani, alias Matt LeBlanc, passant d'une chevelure noire à une chevelure grise.

Au lieu de le cacher, nous pensons que ce serait drôle de jouer sur son nouveau look et de l'utiliser comme source de blagues tout au long de la spéciale.

Il est toujours l'homme que nous connaissons et aimons tous, mais maintenant, il est dans ses années George Clooney.

4 Action de grâces

Il n'y a jamais vraiment eu de modèle dans les épisodes que Friends présente en fonction de la période de l'année où ils sont produits, mais une chose sur laquelle nous pouvons toujours sembler compter est un épisode de Thanksgiving décent.

Nous pensons que s'ils font une réunion, cela n'a de sens que pour cela d'avoir lieu à Thanksgiving avec tout le gang qui se remet ensemble. Cela nous donne une raison logique pour laquelle ils se relieraient tous, et cela ouvre la porte à la possibilité de quelques endroits amusants pour les invités.

3 Gunther est riche

Gunther a passé des années à diriger Central Perk et il a fait un travail assez solide, dans l'ensemble. Bien qu'il n'y ait rien de mal avec cet élément de la lignée Friends, nous pensons qu'il serait amusant d'envisager la possibilité que Gunther soit maintenant riche.

Cela changerait complètement sa personnalité, ou du moins nous pensons que ce serait le cas, et même si ce n'est qu'une brève apparition, nous pensons qu'il pourrait apporter des moments vraiment amusants à la réunion spéciale.

C'est un personnage sous-estimé et il mérite d'avoir une sorte de projecteur.

2 Phoebe et Mike parcourent le monde

Phoebe et Mike se sont finalement mariés lors de la dernière saison de Friends, et bien qu'il ait été laissé entendre qu'ils pourraient avoir tout un tas d'enfants, nous pensons qu'une idée encore plus intrigante serait qu'ils aient parcouru le monde ensemble.

Ils peuvent passer la plupart de leur temps dans des anecdotes amusantes spéciales sur leurs voyages, frustrant lentement mais sûrement tous les autres membres du gang.

Oh, et nous espérons toujours qu'ils ont aussi beaucoup d'enfants – ce qui est la caractéristique de notre entrée finale.

1 Présentation des enfants

Des jumeaux, à Emma, ​​à Ben, aux triplés et au-delà, il y avait déjà pas mal d'enfants en vedette dans Friends à l'époque.

Maintenant, avec la plupart d'entre eux étant beaucoup plus âgés et de nouveaux visages à rencontrer et à saluer aussi, il est logique que les enfants soient au premier plan de l'histoire.

Leurs contes ne sont peut-être pas aussi intéressants que les parents, mais s'ils peuvent trouver un moyen de les présenter et de les rendre divertissants dans le processus, alors nous disons allez-y.

