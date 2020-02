10 intérêts d’amour pour Daryl qui auraient été parfaits mais qui ne se sont jamais produits

Le manque de vie romantique de Daryl dans The Walking Dead a fait que les téléspectateurs se grattaient la tête à travers toute la série jusqu’à présent. Alors que de nombreux autres personnages se sont liés avec quelqu’un d’autre ou ont au moins montré un intérêt romantique pour une autre personne, Daryl s’est fermement placé dans la zone des amis.

CONNEXES: 10 choses que tout le monde se trompe sur The Walking Dead

Cela pourrait être dû au fait qu’il a plus de choses à craindre que de se distraire avec des sentiments chaleureux et flous pour quelqu’un. Il a certainement la capacité d’aimer, car il est clair qu’il a montré un immense amour pour ses amis, hommes et femmes, ainsi que pour des enfants comme Sophia, Judith et Carl.

Mais dans un monde parfait, avec qui Daryl aurait-il poursuivi la romance? Voici 10 excellentes options.

10 Alpha

La pensée de cette romance pourrait vous retourner l’estomac, mais si vous y pensez vraiment, Alpha a clairement la capacité d’aimer et pourrait très bien être en relation avec quelqu’un. Dans le dernier épisode, elle poursuit un rendez-vous sexuel avec Negan, le lui présentant comme une récompense pour un travail bien fait.

Bien que Daryl ne soit pas du genre à accepter une telle offre, Alpha et lui vivent comme des chats sauvages. Ils n’ont pas peur de descendre et de se salir, et ne se concentrent pas sur les apparences, se nettoient ou sont considérés comme attrayants. Si Alpha avait été une bien meilleure personne, nous pourrions totalement les voir se réunir.

9 Jadis

Comme Daryl, Jadis était très en mode survie, à tel point qu’elle ne parlait que par phrases d’un seul mot. Daryl, quant à lui, est lui-même un homme de peu de mots. Ils auraient pu rompre un lien s’ils s’étaient rencontrés dans des circonstances différentes.

Et tandis que Jadis semblait prendre goût à Rick, et plus tard à Gabriel, Daryl aurait pu être comme le gars sauvage qu’elle voulait apprivoiser. Elle semblait avoir un frisson de faire ça, et ils auraient pu être bons ensemble.

8 Beth

On peut dire que celui qui avait le potentiel le plus romantique pour Daryl était Beth. Partis pour s’échapper par eux-mêmes, ils ont partagé des conversations intimes sur leur vie, buvaient ensemble et ressemblaient à un couple adorable lors de leurs premiers rendez-vous.

CONNEXES: The Walking Dead: 5 personnages qui se sont améliorés au fil du spectacle (et 5 qui se sont aggravés)

Malheureusement, la vie de Beth a été écourtée avant que quoi que ce soit puisse se produire entre eux au-delà de leur lien émotionnel fort. Voir Daryl sortir de l’hôpital avec une Beth morte dans ses bras était l’une des images les plus tristes de la série.

7 Andrea

Andrea et Daryl étaient parmi les premiers du groupe lorsque l’apocalypse a frappé. Daryl avait alors une puce beaucoup plus grosse sur son épaule et c’était une personne très différente, beaucoup plus fermée. Mais s’il avait été disposé à s’ouvrir, il aurait pu se frayer un chemin dans le cœur d’Andrea.

Andrea, cependant, était elle-même un biscuit assez dur. Mais étant donné sa relation avec le gouverneur, il est clair qu’elle aimait les mauvais garçons. C’est dommage qu’elle n’ait pas choisi la meilleure option de mauvais garçon des deux.

6 Michonne

Alors que nous aimions Michonne et Rick ensemble, vous ne pouvez pas vous empêcher de souhaiter que Daryl se soit trouvé une femme merveilleuse, forte et féroce comme Michonne. Ils ont tous deux des compétences de tueur et font de grands leaders.

Alors qu’ils courent maintenant en tant que collègues dirigeants, ils auraient pu être l’équivalent apocalypse d’un couple puissant. Bien sûr, Rick détenait beaucoup plus de pouvoir que Daryl quand il était là, mais Michonne mérite toujours de trouver le bonheur. Malheureusement, comme nous savons qu’elle quittera la série, il n’y a aucune chance que cette romance éclate.

5 Laura

Laura était autrefois une Sauveuse de haut rang, mais elle est depuis passée du bon côté. Elle est intelligente et rusée mais peut aussi être cruelle. Mais elle était aussi coquette, montrant souvent de l’intérêt pour Spencer. Sa plus grande qualité, cependant, était la loyauté. Et maintenant qu’elle est un bon gars, elle ferait un excellent partenaire pour Daryl.

CONNEXES: The Walking Dead: 10 moments les plus choquants de la série télévisée, classés

Cependant, les deux ne sont jamais vraiment vus ensemble, et il ne semble pas y avoir de brassage de romance potentiel. Il y a encore de l’espoir maintenant qu’elle semble être complètement réformée, si Daryl en prenait note et qu’elle avait un quelconque intérêt pour lui.

4 Jésus

Une question à laquelle on n’a jamais vraiment répondu dans la série est la sexualité de Daryl. Compte tenu de cela, nous allons jeter Jésus, autrement connu sous le nom de Paul Rovia, dans le mélange ici. Si Daryl aimait les hommes, Jésus aurait pu être un grand amour pour lui.

Ils étaient au départ des ennemis mortels mais ont ensuite noué un lien et développé un respect mutuel pour leurs compétences respectives. Tout comme Daryl était un précieux numéro deux pour Rick, Jésus était un puissant confident pour Maggie. Et c’est à elle qu’il a révélé qu’il était gay.

3 Maggie

Cela aurait pu être gênant pour Daryl de se lancer dans une romance avec Maggie après avoir été si proche de sa sœur, Beth. De plus, à ce moment-là, Maggie et Glenn étaient déjà mariées et désespérément amoureuses. Mais si Maggie n’avait pas eu les yeux pour Glenn depuis le début, elle et Daryl auraient pu former une grande paire.

Maggie a toujours été une dirigeante volontaire mais est devenue une guerrière féroce au fil du temps. Elle et Daryl auraient pu être parfaits ensemble si les choses avaient évolué dans cette direction. Mais à ce moment-là, nous ne pouvons pas imaginer Maggie avec quelqu’un d’autre que Glenn, et sa présence avec Daryl ne serait plus la bonne.

2 Connie

La seule fois où Daryl a montré un semblant de papillons dans son estomac dur, c’était quand il parlait à Connie. Depuis que Connie était sourde, Daryl a dû trouver des moyens uniques de communiquer avec elle, via le peu de langage gestuel qu’il connaissait, les mouvements de la main et les expressions, et partageant gentiment des notes écrites.

Il est clair qu’ils avaient tous les deux une «chose» l’un pour l’autre. Et bien qu’il semble que Connie ait probablement rencontré sa disparition dans le dernier épisode, c’était une romance très douce qui était sur le point de se produire que nous ne verrons probablement jamais.

1 Carol

Les téléspectateurs “expédient” Carol et Daryl depuis des lustres, depuis qu’il est sorti sur un membre pour trouver sa fille, Sophia. Carol et Daryl ont l’une des amitiés les plus proches de tous les personnages. Ils savent se parler, iraient jusqu’au bout du monde les uns pour les autres, et semblent avoir ce lien incassable qui les rapproche.

Bien sûr, cela pourrait juste être une amitié très étroite, mais il semble toujours que quelque chose de plus persiste sous la surface. Ils sont la «personne» de l’autre. Il y a de fortes chances que la série ne les réunisse jamais romantiquement. Nous pouvons cependant espérer.

SUIVANT: 10 choses que nous avons aimées à propos de la première saison de Walking Dead

Prochain

Downton Abbey: 10 mèmes Violet Crawley qui vous feront pleurer de rire



A propos de l’auteur

Écrivain et éditeur professionnel avec plus de 18 ans d’expérience, Christine, maintenant écrivain / éditeur indépendant, est une fanatique de télévision autoproclamée avec des goûts qui varient considérablement des comédies aux drames, à la science-fiction et plus encore. Elle peut généralement être trouvée en train de jouer un nouveau spectacle la nuit, associée à un verre de vin rouge. Avec une longue histoire dans le domaine de la technologie grand public, elle écrit également sur des sujets allant du divertissement à la parentalité, au style de vie, au marketing et aux affaires. Elle réside à Toronto, Ontario au Canada avec son mari et son jeune fils.

En savoir plus sur Christine Persaud