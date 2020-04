10 jeux croisés pour jouer sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch

Les jeux croisés se multiplient de jour en jour, ce qui signifie que quiconque espère jouer aux derniers jeux vidéo FPS, MMO ou de cuisine frénétique avec ses amis – même sur différentes plates-formes de console – a plus de possibilités que jamais.

Il n’a jamais été aussi facile de choisir et de jouer avec des gens du monde entier, et la tendance croissante vers le jeu croisé devrait éliminer l’un des derniers obstacles majeurs aux joueurs bloqués sur différentes plateformes de jeu.

Certains pourraient ne pas voir l’agitation autour du jeu croisé; après tout, vous n’avez pas assez de gens pour jouer à Call of Duty: Modern Warfare sur votre PS4 uniquement?

Mais il devient de plus en plus clair que nous avons la capacité technologique d’activer les jeux multiplateformes, en particulier lorsque les consoles – comme la PS4 et la Xbox One, ou leurs successeurs PS5 et Xbox Series X entrants – partagent une architecture de traitement de plus en plus similaire et sont essentiellement des jeux dédiés. PC.

Dans les mois qui suivent la sortie d’un grand jeu en ligne, le nombre de joueurs a également tendance à diminuer, et être en mesure d’étendre le jumelage d’équipe sur toutes les plates-formes peut être une aubaine pour les fans dévoués et la longévité du jeu lui-même.

Nous savons que certains éditeurs comme Ubisoft cherchent à faire jouer l’intégralité de leurs jeux PvP, et cette tendance ne fera que se poursuivre. Donc, si vous recherchez des jeux croisés qui ne vous limitent pas à une seule plate-forme, voici notre guide détaillé de tous ceux dont vous avez besoin.

Nouveaux jeux cross-play

Le dernier jeu de haut niveau pour obtenir le jeu croisé est Call of Duty: Modern Warfare (2019), que vous pouvez jouer sur PS4, Windows PC et Xbox One.

Activision appelle cela “la première fois dans l’histoire de la franchise Call of Duty que les joueurs sur PlayStation 4, Xbox One et PC peuvent jouer ensemble. Parallèlement à cette expérience unifiée, le jeu croisé permet également la progression croisée, ce qui signifie votre progression dans Call of Duty: Modern Warfare sera transféré sur toutes les plateformes liées au même compte Activision / Call of Duty. “

Que sont les jeux cross-play?

Le jeu croisé est la possibilité de jouer à un jeu vidéo en ligne sur plusieurs plates-formes – ce qui signifie qu’une personne jouant à Fortnite sur Nintendo Switch pourrait être sur le même serveur qu’une personne utilisant une Xbox One – ainsi que de permettre aux joueurs d’accéder à leurs données de joueur différentes consoles.

Les jeux de grande envergure qui se concentrent sur un jeu largement accessible sont les plus susceptibles de prendre en charge le jeu croisé, comme le jeu de bataille royale Fortnite ou le simulateur de blocs de construction Minecraft.

Cependant, ce n’est en aucun cas une pratique courante dans tous les domaines – pas aidé par la pression pour des jeux exclusifs sur la plupart des plates-formes, ce qui empêche de nombreux titres de permettre la fonctionnalité de jeu croisé.

(Crédit d’image: Nintendo)

Pourquoi tous les jeux ne sont-ils pas croisés?

Il y a quelques acteurs majeurs menant la charge ici. L’initiative Play Anywhere de Microsoft signifie que de nombreux titres Xbox, une fois achetés, peuvent également être joués sur PC. Étant donné que Microsoft développe à la fois la plate-forme Xbox et le système d’exploitation Windows, cela semble assez simple – et permet le jeu croisé sur certains (mais pas tous) des jeux Play Anywhere.

Nous constatons une croissance du jeu croisé dans les jeux AAA entre Xbox et PlayStation – et malgré le retard de ce dernier sur ce front, des progrès sont en cours.

Mais il y a un coût de développement à inclure le jeu croisé; par conséquent, pourquoi vous ne le voyez pas à travers le conseil d’administration. Si le code d’un jeu n’est pas écrit pour permettre un jeu de ce type, ce n’est pas si simple à introduire rétrospectivement non plus.

Le développeur d’Overwatch, Wes Yanagi, a expliqué comment “le jeu croisé est quelque chose qui serait certainement convaincant pour les joueurs, et en tant que joueur, j’aimerais que cela se produise. La vérité est que la mise en œuvre du jeu croisé pour Overwatch est plus difficile que les gens réaliser “(via GameSpot).

Shawn Layden, le président sortant de PlayStation Worldwide Studios, a également été largement cité pour avoir déclaré que “permettre le jeu croisé ne consiste pas seulement à actionner un commutateur et à” vous y aller “. C’est un type d’attribut ou de fonctionnalité très multidimensionnel” (via Eurogamer).

Même si cela devient plus techniquement possible, les fabricants de plates-formes peuvent également hésiter – toux, Sony, toux – à ouvrir le jeu multiplateforme, car ils veulent que les joueurs soient sur leur plate-forme et pas sur les autres.

Mais quels jeux sont en réalité des jeux croisés? Vous pouvez voir notre guide des 10 meilleurs jeux cross-play ci-dessous.

10 jeux croisés essentiels

Fortnite (Crédit image: Epic Games)

Fortnite (Xbox One, PS4, Switch, PC, mobile)

Le jeu Battle Royale en ligne extrêmement populaire Fortnite est le jeu de jeu croisé incontournable pour sa facilité de jeu et sa prise en charge sur consoles, PC, iOS et Android. Fortnite Chapter 2 ayant également lancé une toute nouvelle carte de l’île, avec de nouveaux mécanismes comme la natation et les bateaux à moteur, le moment n’a jamais été aussi propice.

Minecraft (Xbox One, Switch, PC, mobile)

Vous voulez plus d’artisanat que de tir? Minecraft est le jeu PC le plus vendu de tous les temps, et pour cause: son interface simple et sa mécanique de construction permettent une grande créativité et complexité pour les joueurs, que vous construisiez un château flottant et une fosse de lave souterraine ou un géant dans le jeu. machine d’arcade. Le monde est votre huître en bloc.

Rocket League (Xbox One, PS4, Switch, PC)

Un remix de football excentrique qui vous permet de faire le tour des ballons de football et de marquer des buts dans des voitures en mouvement rapide – aussi stupide et chaotique que cela devrait être – et l’un des premiers jeux à obtenir un tel soutien transversal.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) (Crédit image: Infinity Ward)

Call of Duty: Modern Warfare (Xbox One, PS4, PC)

Le dernier épisode de la franchise Call of Duty aborde de front la guerre du 21e siècle, en mettant l’accent sur la façon dont les civils sont pris dans les champs de bataille urbains. Quelle que soit la campagne, cependant, le multijoueur sera toujours aussi élégant et raffiné.

Hearthstone (PC, mobile)

Un jeu de cartes gratuit qui élargit la tradition de World of Warcraft et a accumulé un énorme succès – tandis que le jeu croisé avec le mobile permet un jeu beaucoup plus flexible sur toutes les plateformes.

PUBG (Xbox One, PS4)

Le jeu Battle Royale n’a pas pu suivre le succès de Fortnite, mais il a toujours un public important dans le monde entier – et prend en charge le jeu croisé entre Xbox One et PS4. Cependant, vous ne pouvez pas effectuer de jeu croisé entre toutes les plateformes.

Street Fighter V (PS4, PC)

Cross-play limité, mais le jeu Street Fighter 2016 montre le début de coups de poing à défilement latéral allant au-delà des restrictions de plates-formes particulières.

Wargroove (Crédit d’image: Chucklefish Games)

Wargroove (Xbox One, Switch, PC)

Un jeu de stratégie indépendant inspiré de l’héritage d’Advance Wars – cette fois dans un décor fantastique médiéval. Plus de dragons et de magie que de chars et d’avions, mais la guerre basée sur les sprites vaut toujours votre temps, quelle que soit la plate-forme.

Dauntless (Xbox One, PS4, PC)

Un jeu d’action gratuit publié par Epic Games, auquel vous pouvez jouer en solo ou en groupe de quatre personnes maximum. Dans la veine de Monster Hunter, vous affrontez d’énormes “ Behemoths ” qui ont détruit le pays, bien que ces monstres puissent être manipulés en peut-être 20 minutes.

DC Universe Online (PS4, PC)

Un MMO d’action se déroulant dans l’univers DC, avec des personnages comme Batman, Flash, le Joker et plus encore, peuplant un monde inspiré de la bande dessinée. Pourquoi jouer seul quand vos amis sur PC et PS4 peuvent vous rejoindre?

Autres jeux cross-play auxquels vous pouvez jouer

Si aucun des éléments ci-dessus ne vous intéresse – ou si vous voulez simplement savoir quels autres jeux de cross-play existent – voici une liste rapide de 30 autres jeux de cross-play qui se placent bien sur deux ou plusieurs plateformes.

Aragami (Xbox One, PC, Switch, PS4, PC)Ark: Survival Evolved (Xbox One, PC)Astroneer (Xbox One, PC)Brawlhalla (Xbox One, PS4, Switch)Dick Wilde 2 (PS4, PC)Dragon Quest Builders 2 (PS4, Switch)Eve: Valkyrie (PS4, PC)Final Fantasy XIV (PS4, PC, Mac)Full Metal Furies (Xbox One, PC)Games of Glory (PS4, PC)Guns of Icarus Online (PS4, PC, Mac)Happy Wars (Xbox One, PC)Hex (PS4, PC)Killer Queen Black (Switch, Xbox One, PC)Mantis Burn Racing (PS4, Switch, Xbox One, PC)Mushroom Wars 2 (Switch, PC, Mac)Next Up Hero (Xbox One, Switch, Mac, PC)Surcharge (Xbox One, PC / PS4, PC)Paladins (Xbox One, Switch, PC, PS4)Phantasy Star Online 2 (PS4, Xbox One, Switch, PC)Realm Royale (Xbox One, Switch, PC, PS4)Salle de jeux (PS4, PC)Siegecraft Commander (PS4, PC / Switch, Xbox One, PC)Sniper Elite V2 Remastered (Xbox One, PC)Spacelords (PS4, PC / Xbox One, PC)SMITE (Xbox One, Switch, PC, PS4)Star Trek: Bridge Crew (PS4, PC)Super Mega Baseball (PS4, Xbox One)Armes de la mythologie: New Age (PS4, PC)Loups-garous à l’intérieur (PS4, PC)

(Crédit d’image: Rockstar)

Et les jeux cross-gen?

Vous avez peut-être entendu ce terme similaire – jeux cross-gen – jeté dans des articles de jeu ou des forums communautaires, mais cela n’a vraiment rien à voir avec le cross-play.

Les jeux cross-gen sont ceux qui sont sortis sur plus d’une génération de consoles – comme la sortie de GTA 5 sur PS4 / Xbox One et PS3 / Xbox 360, ou la sortie de The Legend of Zelda: Breath of the Wild sur Wii U ainsi que Nintendo Switch.

Parfois, le jeu croisé inclut des consoles de différentes générations, ce qui signifie que les joueurs Xbox One et les joueurs Xbox 360 peuvent se connecter ensemble au même serveur. Cependant, compte tenu de l’inadéquation de la puissance entre les générations de consoles, il est probable que l’expérience ne soit pas aussi transparente qu’entre PS4 et Xbox One.