10 méchants Disney et Pixar qui méritent le traitement de film maléfique

En 2014, Disney nous a donné Maleficent et nous a présenté l’autre côté de la médaille impliquant un classique bien-aimé et intemporel, Sleeping Beauty, en montrant les événements d’avant et pendant le film original du point de vue du méchant Maleficent. De cette nouvelle perspective, nous avons tout appris sur cette fée apparemment maléfique et avons découvert ce qui lui est arrivé pour la faire maudire un jeune bébé. Au fil du film, nous voyons son bon côté alors qu’elle surveille et protège Aurora du mal tout au long de sa vie.

Maléfique a eu une deuxième chance et a réchauffé nos cœurs en racontant son histoire, et nous ne pouvions pas nous empêcher de nous demander s’il y avait des histoires et des âmes gentilles cachées derrière certains de nos autres méchants préférés de Pixar et Disney. Les choses sont-elles vraiment ce qu’elles semblent être, ou Disney ne nous dit-il pas toute la vérité? Voici dix méchants qui, selon nous, devraient avoir leur propre film:

10 Ursula

Sans la sorcière des mers Ursula, nous n’aurions pas La Petite Sirène, car c’est elle qui a pris la voix d’Ariel en échange de quelques jambes humaines. Ursula avait le désir de gouverner la mer, et elle avait même une collection d’âmes qu’elle piégeait comme de petites créatures dans sa maison.

L’une des choses les plus intrigantes qu’Ursula dit lors d’un de ses monologues babillants est: “… quand j’habitais au palais.” Elle poursuit en disant qu’elle a été bannie et exilée. Disney a laissé cette porte grande ouverte, et nous ne savons jamais pourquoi elle vivait dans le palais ou ce qu’elle a fait pour être expulsée. Nous pensons que les écrivains de Disney nous doivent de lier ces extrémités lâches!

9 trémie

Oh, Hopper, la sauterelle la moins préférée de tout le monde dans A Bug’s Life. Il gouverne les sauterelles, il gouverne les fourmis, et s’il le pouvait, il gouvernerait probablement tout le monde des insectes.

Nous ne savons pas grand-chose du passé et de l’histoire de Hopper, à part le fait qu’il a un frère nommé Molt, qui le rend fou, et que leur mère est décédée (Hopper lui a promis pendant qu’elle était sur son lit de mort qu’il ne tuerait pas son frère). Nous ne pouvons pas nous empêcher d’être curieux de connaître le passé de cette méchante sauterelle, et nous aimerions voir comment il s’est frayé un chemin jusqu’au sommet du clan des insectes.

8 belle-mère et soeurs

Cette prochaine entrée obtient trois méchants pour le prix d’un – la belle-mère méchante de Cendrillon, Lady Tremaine, et ses deux belles-soeurs, Anastasia et Drizella. Ils donnent des mauvais noms aux beaux-parents et aux frères et soeurs depuis des décennies alors que les jeunes enfants deviennent terrifiés de voir leur parent célibataire se remarier.

Cependant, au fil du temps, les enfants apprennent généralement que les nouveaux membres de leur famille sont en fait très gentils. Est-ce la même chose pour les proches parents de Cendrillon? Peut-être que Cendrillon est en fait une servante de classe inférieure et s’imagine simplement que ses maîtres sont méchants pour se sentir mieux. Allez, Disney! Apportez-nous un film familial étape positive!

7 Darla

D’accord, il n’est peut-être pas juste de qualifier une petite fille de “méchante” juste parce qu’elle s’énerve pour les poissons et les tue accidentellement en secouant trop le sac. Pourtant, elle représente une grande menace pour le personnage principal de Finding Nemo, nous avons donc estimé qu’elle devrait être ajoutée à cette liste.

Elle est probablement la plus innocente de toutes les personnes car elle ne semble vraiment pas vouloir nuire au poisson. Peut-être qu’elle mérite un examen plus approfondi avec un film d’elle-même où nous pouvons en apprendre davantage sur ce qu’elle aime vraiment et lui donner un meilleur titre que “tueur de poisson”.

6 Capitaine Crochet

Le film Peter Pan a la qualité unique d’avoir en fait une trame de fond pour l’un des personnages – Fée Clochette! La franchise Disney Fairies nous a aidés à en savoir plus sur l’ami de fée de confiance de Peter, et dans le film le plus récent, The Pirate Fairy, nous voyons le seul et unique Captain Hook, le principal antagoniste de Peter Pan.

Nous avons apprécié d’avoir un pic de lui dans ce film, et nous aimerions un autre qui va plus dans sa vie. Tout pirate qui a un crochet pour la main doit avoir une bonne histoire à raconter!

5 Sid Phillips

Sid Phillips de Toy Story doit certainement avoir des problèmes graves dans sa vie pour qu’il torture les pauvres jouets juste pour le plaisir! Peut-être qu’il a eu une sorte d’enfance traumatisante qui l’a amené à retirer ses émotions sur des objets de jeu innocents. Est-il “mauvais” dans d’autres domaines de sa vie? At-il de mauvaises notes et n’écoute pas sa mère?

Il pourrait juste être un enfant qui est très mal compris et qui a juste besoin de parler à quelqu’un. Peut-être que si nous apprenions son histoire (et il a appris à être plus gentil avec les jouets!), Nous pourrions être un peu indulgents.

4 Cruella De Vil

Cruella De Vil. Si elle ne vous fait pas peur, rien de mal ne le fera. Elle a joué dans les versions animées et en direct de 101 Dalmatiens comme la méchante dame qui voulait utiliser des peaux dalmates pour un manteau de fourrure.

De toute évidence, elle est juste une femme cruelle et horrible, non? Après tout, quelle bonne personne voudrait tuer des chiots?! Pourtant, voir les choses de son point de vue ferait une histoire intéressante. Peut-être qu’elle a une bonne raison de vouloir capturer tous ces chiens … mais nous en doutons un peu! C’est un personnage que nous verrons réellement dans une adaptation en direct (avec Emma Stone dans le rôle principal)!

3 Chef Skinner

Le chef Skinner était le propriétaire de Gusteau à Ratatouille jusqu’à ce que Linguini soit le véritable héritier du restaurant. En regardant ses antécédents, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander s’il était vraiment si mauvais.

Bien sûr, il a caché les résultats d’ADN prouvant que Linguini était le propriétaire légitime du restaurant, et se saouler n’était probablement pas la chose la plus éthique à faire, mais à la fin, tout ce qu’il voulait vraiment était de pouvoir garder son travail et sortez le rat de la cuisine! De plus, si vous voyiez un rat toucher et manger de la nourriture dans un restaurant, n’appeleriez-vous pas aussi le service de santé?

2 Mère Gothel

Prendre un enfant à ses parents n’est jamais une bonne chose, non? Et si les parents étaient horriblement méchants et négligents? Cela pourrait être le cas lorsque Mère Gothel prend Raiponce de sa maison dans le palais royal de Tangled.

Ce sont peut-être ses parents qui étaient les méchants, mais personne n’a cru Mère Gothel lorsqu’elle a essayé d’obtenir de l’aide parce que personne n’ose dire du mal du roi et de la reine. Peut-être que nous avons vu l’histoire complètement fausse, et les cheveux magiques de Raiponce n’étaient qu’un bonus pour Mère Gothel plutôt que la force motrice de son enlèvement. Est-ce que Disney nous en dira plus sur elle? Nous l’espérons.

1 Charles Muntz

Dans le film Pixar Up, Charles Muntz commence comme un bon gars, étant un explorateur courageux et merveilleux que Carl et Ellie ont toujours admiré. Il a fait d’innombrables voyages, créé des inventions incroyables et même appris à survivre seul au milieu de nulle part. Quel jeune aventurier n’aspirerait pas à grandir et à lui ressembler?

Il a la chute de vouloir capturer (et donc tuer) un oiseau rare à ajouter à sa collection, mais nous devons souligner que beaucoup de gens font ce genre de chose. Beaucoup de gens ont des permis de chasse ou de pêche, mais cela ne les rend pas nécessairement mauvais. Peut-être que Muntz mérite une chance de raconter son côté de l’histoire.

