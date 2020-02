10 meilleures choses à propos du pilote du survivant désigné

Bien que Designated Survivor n’ait peut-être pas eu le genre de succès de Netflix que beaucoup espéraient, la série a certainement connu quelques moments fascinants au cours de ses trois années de fonctionnement.

Tout a commencé avec le pilote qui, en plus d’attirer 10 millions de téléspectateurs, nous a également donné une assez bonne idée de ce à quoi la série allait ressembler.

Kiefer Sutherland a joué un rôle de premier plan dans le mot “ go ”, et en apprenant plus sur Tom Kirkman dans le premier épisode, nous nous sommes tous trouvés de plus en plus intrigués par ce nouveau monde dans lequel nous étions entrés.

10 La maison sûre

Dans la scène d’ouverture de l’émission, Tom Kirkman se détend dans la «maison sûre» qui lui a été fournie en tant que survivant désigné. Il est assis aux côtés de sa femme et passe quelques instants à parler à sa fille au téléphone, créant une séquence d’événements assez calme.

Nous savons tous que le spectacle se transforme en quelque chose de grand et ils font un excellent travail pour augmenter la tension en ce moment, tout le monde sachant que la vie de Kirkman est vraiment sur le point de changer pour toujours.

9 Tir de Kirkman

Avant l’attaque du Capitole, Tom Kirkman n’était rien d’autre que le secrétaire américain au Logement et au Développement urbain. Plus tôt dans la journée, le président Richmond lui a offert le rôle d’ambassadeur auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, ce qui a été perçu comme un moyen de le renvoyer de son poste au Cabinet.

L’idée que Kirkman n’était même pas voulu par le précédent POTUS a ajouté un élément intrigant à l’histoire alors qu’il tentait de prendre un travail auquel il n’était même pas préparé à distance et, à bien des égards, il ne le voulait probablement même pas.

8 L’attaque

Tout dans l’attaque semblait si réel et c’est un témoignage de l’incroyable exécution du concept de cette émission. De la coupure de la télévision à l’équipe de sécurité se précipitant dans le processus des événements qui ont suivi, ce sentiment de peur et d’appréhension a été le moyen idéal pour lancer cette série sur un bon départ.

L’action de Sutherland en ce moment a grandement contribué à faire de ce moment ce qu’il était, car il s’est soudain rendu compte qu’il allait être le prochain président des États-Unis.

7 Emily Rhodes

C’est toujours agréable d’avoir un visage familier à vos côtés dans tous les domaines de la vie et cela semblait particulièrement vrai pour le président Kirkman.

Emily Rhodes était son chef de cabinet avant même que Tom ne devienne POTUS, et elle s’est assurée de le suivre dans l’incendie. Dès le début, il était évident qu’Emily était une partie incroyablement importante de ce voyage pour Kirkman. Même si elle n’était pas non plus préparée à son nouveau rôle de conseillère spéciale, elle allait tout prendre à son rythme, malgré tout.

6 Les visuels

Aussi bizarre que cela puisse paraître, le visuel du Capitole en flammes était l’une des meilleures choses que nous avions vues à la télévision depuis longtemps, ne serait-ce qu’en raison de l’authenticité folle qu’il avait.

Lorsque vous prenez en compte les décombres, les scènes de la Maison Blanche et la nature professionnelle du tournage, ce fut immédiatement l’une de nos émissions préférées à regarder et nous n’avions vu que le pilote.

Une bonne émission de télévision peut vivre ou mourir selon qu’elle est filmée de manière respectueuse, honnête et crédible. Le survivant désigné a pu cocher toutes ces cases.

5 Il semblait frais

Un scénario politique bizarre comme celui-là n’avait jamais été vraiment abordé auparavant et en raison de l’imprévisibilité qui l’entourait, les fans étaient immédiatement accrochés à la prémisse.

Cela nous a également rappelé beaucoup de la liste noire dans la façon dont elle s’est finalement déroulée, le président devant résoudre une série de problèmes d’épisode en épisode, trouvant lentement mais sûrement ses pieds le long du chemin.

La découverte morceau par morceau de la véritable histoire donne aux téléspectateurs une direction, et c’est une direction qui a captivé l’imagination de beaucoup.

4 La réaction à Kirkman

De Seth à Aaron et au-delà, personne de bon sens ne pouvait tout à fait penser à l’idée que Tom Kirkman assumait le rôle de président des États-Unis.

“Qui?” semblait être la réponse la plus populaire parmi beaucoup d’autres et il n’est pas trop difficile de comprendre pourquoi. Il était positionné comme personne au sein du cabinet et il avait été licencié auparavant, et à partir de ce moment-là, l’un de ses principaux emplois allait s’adresser à la nation et les convaincre qu’il était à la hauteur.

3 Serment d’office

Le serment d’office est un moment intime et même si des millions de personnes dans le monde ont pu le voir pour de nombreux présidents élus par le passé, il ne vieillit jamais.

Tout le monde dans la pièce lorsque le serment est prêté connaît la gravité de la situation et sait qu’il y a beaucoup de pièces mobiles en jeu. La seule fois où cela est devenu pertinent, c’est quand un assassinat a lieu.

Vous n’avez pas besoin de croire au processus pour comprendre l’ampleur de l’événement.

2 Ambassadeur iranien

L’un des moments les plus notables du premier épisode survient lorsque le président Kirkman est informé que la marine iranienne a décidé de déplacer une poignée de destroyers dans le détroit d’Ormuz à la suite de l’attaque, Kirkman décidant d’aller à l’encontre des ordres du général Harris en convoquant une réunion avec lui.

Le président a refusé de reculer, il a refusé d’être intimidé et il a déclaré clairement que les États-Unis étaient plus forts que jamais.

Ce fut un moment puissant, prouvant que Kirkman avait un peu d’acier.

1 L’inconnu

L’une des questions persistantes à la fin de l’épisode entourait l’attaque contre le Capitole et ce qui allait se passer ensuite.

Chaque pilote a besoin de quelque chose qui gardera les téléspectateurs et le réseau reviendra pour en savoir plus, et Designated Survivor avait plein d’as dans sa manche.

De l’ascension de Kirkman à la découverte de l’attaque en passant par la réaction du public à la tragédie de plus de 1000 personnes assassinées, le sentiment de l’inconnu s’est assuré que la majeure partie de la première saison et au-delà avait le potentiel de ne pas manquer la télévision.

