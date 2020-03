10 meilleures scènes de tueur de films

Erik Killmonger a été l’un des méchants les plus intéressants de l’univers cinématographique Marvel jusqu’à présent. Introduit dans Black Panther en 2018, l’acteur Michael B.Jordan a apporté une performance phénoménale en tant qu’antagoniste du film. Son histoire tragique a été l’une des choses qui a fait ressortir le méchant, car le film a bien fait de lui un personnage entièrement en trois dimensions.

Erik a grandi là où il a vu à quel point le monde réel était brutal et comment les ressources de Wakanda pouvaient aider. Il n’était pas seulement un méchant dont le principal motif était de tuer le héros, il voulait le pouvoir de faire ce qu’il jugeait nécessaire pour l’ordre mondial et le film a passé beaucoup de temps à le développer.

10 Scène de musée

Cette scène commence avec Killmonger examinant des objets africains avant d’être approchée par une femme qui lui en dit plus sur les pièces rares. Killmonger dit à la dame que l’un des artefacts est le Vibranium de Wakanda dont elle ne sait rien. Il commence à provoquer la femme jusqu’à ce qu’elle commence à tomber malade du poison dans son café.

Une équipe médicale passe par l’un d’eux, Ulysses Klaue, un autre méchant intéressé par Vibranium de Wakanda. Klaue et ses hommes tuent les gardes de sécurité autour d’eux et volent le marteau. C’est une excellente introduction qui montre une grande menace pour Wakanda avec Killmonger et Klaue travaillant ensemble.

9 Killmonger éclate Klaue

C’est la première scène que l’on voit Killmonger en action contre la Black Panther. Après que Klaue soit appréhendé par T’Challa et l’agent américain Ross, Killmonger se présente pour le faire éclater. T’Challa se précipite vers la camionnette emportant Klaue mais est dynamité par un lance-grenades tiré par Killmonger.

C’est dévastateur de le voir s’échapper car T’Challa avait promis d’amener Klaue à se présenter devant le conseil pour ses crimes il y a des années. T’Challa remarque également que le collier de Killmonger fait sonner ses oncles et que notre héros remet en question le passé.

8 Killmonger tue Klaue

Killmonger est prêt à défier le trône et à affronter T’Challa. Pour ce faire, il doit prendre soin des extrémités libres. Bien sûr, c’est Klaue lui-même qui refuse de l’emmener à Wakanda. Killmonger abat les hommes de Klaue et commence à ouvrir le feu.

Klaue attrape la petite amie de Killmonger sous la menace d’une arme, la menaçant de la tuer s’il ne pose pas son arme. Ici, nous voyons Killmonger faire un sacrifice impitoyable en lui tirant dessus. Il est tellement parti qu’il est prêt à faire tout ce qu’il faut pour se rendre à Wakanda. Klaue explique qu’ils ne le laisseront jamais entrer en tant qu’étranger auquel il répond en montrant son tatouage Wakandan.

7 L’identité du tueur à gages révélée

Killmonger apparaît devant le conseil du Wakandan après avoir amené le corps de Klaue. Quelque chose que T’Challa n’a pas pu faire lui-même en tant que roi. L’étranger est capable de se mettre sous la peau de T’Challa en l’appelant pour avoir ignoré les souffrances des gens du monde entier qui pourraient être sauvées si Wakanda ne restait pas isolé. Le conseil, ne connaissant pas l’identité de Killmonger, le considère comme personne pendant que T’Challa lui ordonne de partir.

Killmonger révèle son identité en tant que fils du prince N’Jobu, faisant de lui le cousin de T’Challa et lui donnant le droit de défier le roi pour le trône. T’Challa accepte son défi.

6 Waterfall Duel

Le Waterfall Duel crée une ambiance très inquiétante qui vous met mal à l’aise. Killmonger est impitoyable, cherchant à se venger de ceux qui l’ont laissé derrière lui et ont tué son père. Son style de combat est différent de celui de T’Challa, il se bat avec plus de férocité et de colère. Il semble connaître la tradition wakandaise et comment ils se battent en combat rituel.

Killmonger est capable de vaincre T’Challa, mais pas avant que Zuri arrête le combat et avoue son implication dans la mort du prince N’Jobu. Killmonger s’en fiche, il abat Zuri et T’Challa, faisant de lui le nouveau roi.

5 Révélation du costume de tueur de tueur

La révélation du costume de Killmonger a été révélée dans les bandes-annonces menant au film, mais c’était quand même un moment incroyable quand nous avons pu le voir en action. Ressemblant à un jaguar avec sa teinte et ses taches dorées, le costume semble beaucoup plus vicieux que celui de T’Challa.

Une scène montrant la création de la combinaison aurait été bien meilleure à venir avant cette révélation étant donné qu’elle n’est jamais expliquée si elle a été créée à partir de zéro ou non. Il semble assez différent des deux costumes présentés plus tôt dans le film, il est donc possible qu’il ait été modifié au goût de Killmonger.

4 Vision ancestrale du tueur de tueur

La scène de vision ancestrale de Killmonger par rapport à celle de T’Challa est complètement différente. Il montre comment la chute tragique d’un jeune garçon a été oubliée et laissée pour compte. Son histoire le dépeint comme une victime et la vision montre à quel point son passé l’a hanté et l’a transformé en l’homme qu’il est maintenant. Il ne pleure pas pour son père à cause de combien ses émotions ont été dépouillées.

Il est vraiment brisé et est prêt à tout sacrifier pour faire ressentir au monde la douleur qu’il a ressentie. Le père de T’Challa a créé ce qui est devenu Killmonger et a laissé un jeune garçon seul où il a dû tout perdre pour trouver son chemin du retour.

3 Brûler les herbes en forme de cœur

Killmonger brûlant les herbes en forme de cœur a été incroyablement bien abattu et a créé une scène émotionnelle qui a suivi une transition en douceur. Heureusement, Nakia, la bien-aimée de T’Challa, peut obtenir une herbe avant que tout le jardin ne brûle. Cependant, la possibilité pour quiconque d’utiliser l’herbe est maintenant perdue dans les flammes.

Killmonger ne se soucie pas d’utiliser les herbes pour faire des super soldats qui peuvent l’aider. Il est en colère, perdu et brisé. La scène de Killmonger debout devant les herbes pendant qu’elles brûlent est l’un des meilleurs plans du film car elle montre à quel point notre méchant est prêt à se venger.

2 Killmonger prend le trône

Après la victoire de Killmonger sur T’Challa dans le duel de la cascade et la combustion des herbes en forme de cœur, nous obtenons une transition très réussie pour lui entrant dans la salle du trône et s’asseyant en tant que nouveau roi de Wakanda. Il interroge le conseil sur le sort de Wakanda tandis que d’autres dans le monde ont souffert.

Cela rend les motifs de Killmonger semblent justifiables, même à travers ses manières impitoyables. S’il veut se venger, il veut aussi utiliser Vibranium pour libérer ceux qui sont opprimés dans le monde. Si sa tête n’était pas remplie de rage et de vengeance, il aurait peut-être été en fait un grand leader.

1 La mort vaut mieux que l’esclavage

Les dernières lignes de Killmonger clôturent l’arc de son personnage et donnent une mort honorable au méchant lors du magnifique lever de soleil de Wakanda. T’Challa propose de le guérir mais Killmonger refuse, voulant mourir plutôt que d’être enfermé à jamais.

C’est triste de voir un autre méchant de Marvel mordre la poussière, mais cette fois, la mort semble être une fin appropriée pour le personnage. Cela aurait été génial de voir s’il y avait un moyen de le racheter, mais les derniers moments de Killmonger sont extrêmement significatifs et pourraient probablement jouer un rôle dans Black Panther 2.

