10 meilleures tenues dans les adaptations Disney Live-Action | ScreenRant

C’est officiel, les adaptations Disney en direct sont en cours. Bien que de nombreuses adaptations étonnantes aient été publiées au cours de la dernière décennie, nous en avons tellement d’autres à espérer. Les générations à venir considéreront ces nouvelles versions comme les classiques de Disney, donc ces films sont extrêmement spéciaux.

Disney a fait un excellent travail pour créer des remakes visuellement époustouflants, y compris la conception des costumes les plus magnifiques qui rendent hommage à leurs racines classiques. Nous avons rassemblé les meilleures tenues de toutes les adaptations en direct jusqu’à présent, telles que la robe de bal de Cendrillon et la robe jaune emblématique de Belle, alors continuez à lire pour les découvrir toutes.

10 Ensemble Turquoise Brodé de Jasmine

Cette tenue est non seulement magnifique, mais elle est également emblématique. Jasmine a toujours été connue pour porter son ensemble turquoise deux pièces et les fans ont pu voir une version moderne de celui-ci dans la récente adaptation en direct d’Aladdin. Cette robe a tellement de perles et de broderies complexes tout au long de ce qui la rend si extraordinaire.

Jasmine porte également beaucoup de bijoux en or et turquoise à lier à la tenue ensemble, avec son casque assorti. Ce film était plein à craquer avec de nombreuses tenues détaillées et magnifiques, et c’est certainement l’un des meilleurs.

9 La robe volantée à épaules dénudées d’Alice

Alice porte cette robe à épaules dénudées dans le remake d’Alice au pays des merveilles de 2010 et les fans sont obsédés. C’est la tenue qu’elle porte pour explorer Underland et elle a l’air assez magique. Il a un haut licou à volants et pend de ses épaules d’une manière désordonnée, mais aussi rêveuse.

Cette robe a vraiment l’impression que le public est dans une sorte de séquence de rêve avec Alice. Bien que cette tenue ne semble pas exactement idéale pour se promener dans Underland, rien dans ce monde ne l’est, tout est bizarre et embelli, alors cette robe s’intègre parfaitement.

8 Robe corset à col carré de Cendrillon

Comment une robe peut-elle être si simple, délicate et royale à la fois? Cette robe bleu aqua est parfaite pour Cindy et elle était à couper le souffle. En ce qui concerne Cendrillon, la star de la série est toujours censée être sa robe de bal, mais cette robe de style corset à col carré est une seconde proche.

Il est magnifique, flatteur et semble décemment confortable grâce à son tissu respirant. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir qu’elle a même de petites fleurs bleues dans ses cheveux pour lier l’ensemble. Ça ne pourrait pas être plus parfait.

7 Robe corset boutonnée bleue d’Alice

La robe bleue d’Alice d’Alice au pays des merveilles est un favori classique. C’est la robe qu’Alice porte avant de baisser la potion “Drink Me” et de rétrécir. Après cela, elle nageait dans sa robe mais jusqu’à ce moment, cette robe avait l’air d’avoir été faite pour elle, ce qui était probablement le cas.

La robe présente un haut de style corset boutonné qui se cintre à la taille, une jupe trapèze à volants brodée et des manches courtes délicates. À première vue, cette robe semble assez simple mais avec un deuxième look, vous pouvez dire combien de détails ont été nécessaires à sa confection.

6 tenue classique bleu et blanc de Belle

L’usure quotidienne de Belle était tellement magnifique avant même qu’elle ne devienne une princesse. Nous adorons cette tenue classique bleu et blanc que Belle porte lorsqu’elle chante sa chanson éponyme “Belle” au début du film. Il est clair combien de détails sont entrés dans ce look avec ses différents calques, motifs et coutures latérales.

Cette tenue est restée fidèle au style de Belle dans la beauté originale et la bête tout en ajoutant de nouveaux éléments, tels que des culottes bouffantes sous sa jupe et des bottes au lieu de pantoufles afin qu’elle puisse faire tout ce qu’elle veut dans cette tenue.

5 Robe de bal de Cendrillon

Parlez de captivant. Bien que nous aimions les robes simples de Cendrillon, mais cette robe de bal de conte de fées ne peut tout simplement pas être battue. Pour donner à cette jupe scintillante son énorme volume, elle est composée de plusieurs couches de tissus bleu et turquoise chatoyants, ainsi que d’un jupon en dessous. Des dizaines de papillons délicats ornent le haut de cette robe pour terminer le look de conte de fées.

Selon Vanity Fair, il a fallu 18 tailleurs et 500 heures pour fabriquer cette robe. Heureusement, cela semblait valoir la peine compte tenu de la façon dont cela a fait pâmer le public partout dans le monde.

4 Robe fuchsia brodée de Jasmine

Voici une autre superbe tenue de Jasmine dans le remake d’Aladdin 2019. Elle est connue pour porter des nuances de fuchsia, turquoise et orange, et elle les porte si bien. Cette robe fuchsia est tellement magnifique sur elle et est même accentuée de morceaux de turquoise et de nombreuses décorations dorées.

Jasmine est définitivement la reine des accessoires, car ses bijoux, sa coiffe et sa cape en or et turquoise correspondent parfaitement à sa robe. Ces tenues capturent vraiment le personnage de princesse de Jasmine ainsi que sa personnalité brillante.

3 Robe de bal de Belle

C’est certainement la robe qui vient à l’esprit lorsque vous pensez à Belle from Beauty and The Beauty. Le film d’action en direct de 2017 a fait un travail incroyable pour donner vie à la robe de bal de Belle. Il reste fidèle à ses racines classiques avec ses nombreuses couches de tissus jaunes délicats.

Cette robe est exactement comme tout fan de Belle l’imaginerait, mais encore mieux. Selon BAZAAR de Harper, Belle ne portait pas de corset avec cette robe car ils voulaient lui donner de la place pour respirer, au propre comme au figuré. Belle est très indépendante et ils voulaient que ce fait se retrouve également dans ses costumes.

2 La robe à épaules dénudées de la Reine Blanche

Anne Hathaway était parfaitement adaptée au rôle de la reine blanche dans Alice au pays des merveilles et cette robe était absolument faite pour elle. Non seulement cette robe à épaules dénudées lui va bien, mais elle représente aussi si bien la reine blanche avec son corsage entièrement orné de blanc.

La robe entière est extrêmement détaillée, elle comporte de nombreuses broderies et perles ainsi que des flocons de neige argentés sur la jupe. Cette tenue est nouée avec sa couronne et son collier de perles. Honnêtement, il n’est pas possible que cela ait été plus magnifique.

1 Robe de fête Belle

Enfin, la robe de fête de Belle vue à la fin de Beauty and The Best est la perfection absolue. Belle est si belle dans cette robe couleur crème. Il présente des fleurs couleur pêche partout et des manches en filet. Cette robe est parfaite pour Belle car elle est féminine mais fonctionnelle.

Il montre également parfaitement la personnalité indépendante de Belle. Si vous jetez un coup d’œil à certains des autres personnages en arrière-plan, ils semblent être plus alourdis ou confinés par leurs vêtements, mais pas Belle. C’est une vision légère et aérienne.

