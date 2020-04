10 meilleurs antagonistes des Gémeaux dans les films | ScreenRant

Imprévisible, mystérieux et trop émotif et ambitieux, un Gémeaux est un signe du zodiaque qui marche au rythme de son propre tambour. Bien que certaines qualités des Gémeaux soient excellentes pour atteindre vos objectifs et se démarquer, si ces qualités se trouvent chez la mauvaise personne, cela peut en faire un méchant idéal.

En repensant à certains des plus grands méchants du cinéma, nous avons dressé une liste de tous les grands méchants des Gémeaux. Soit ils sont nés Geminis, soit ils présentent de fortes qualités de Gémeaux.

10 Draco Malfoy – Franchise Harry Potter

Au départ de la liste est un personnage qui avait l’un des arcs de personnages les plus intéressants et complexes de toute la série Harry Potter. Né le 5 juin, Malfoy est né Gémeaux et comme l’intimidateur est devenu un peu ami de Harry à la fin, il affiche beaucoup de qualités.

Il est arrogant, gâté et très ignorant, faisant des remarques condescendantes à ceux qu’il considère comme plus bas que lui. Il est inoffensif au-delà de ses remarques, et il est connu pour être émotif, affichant une incertitude sur qui il veut être.

9 Jack Torrance – Le brillant (1980)

En tant que l’un des méchants les plus connus de cette liste, nous avons vu de nombreux côtés de Jack Torrance. C’est un père aimant et attentionné, qui répond toujours aux besoins de son enfant et fait ce qu’il y a de mieux pour lui.

Il a également un psychopathe fou avec une envie de tuer qu’il ne peut pas aider. Il a souvent du mal à équilibrer les deux et cette lutte est montrée tout au long du film.

8 Freddy Krueger – Franchise Nightmare On Elm Street

Né le 6 juin, ce monstre cauchemardesque a de nombreux côtés. Il est parfois comique dans son approche, parfois il est vraiment terrifiant.

En tant que vrai Gémeaux, il est ambitieux et il est déterminé à tuer et à être la créature la plus redoutée de tous les temps. Lorsqu’il n’est pas craint, il est littéralement rendu plus faible et moins intimidant.

7 Hadès – Hercule (1997)

En tant que seigneur des enfers, Hadès est habitué à obtenir ce qu’il veut, quand il ne le fait pas … c’est une mauvaise journée pour tout le monde. Sujette aux explosions émotionnelles, Hadès est un gars dur à plaire et un homme très dur à qui donner de mauvaises nouvelles.

Au-delà de son manque de contrôle des émotions, Hadès est un planificateur principal et il est charismatique, malgré ses regards terrifiants.

6 Jason Vorhees – Vendredi 13 Franchise

Né le 13 juin, Jason n’a pas toujours été le masque de hockey mystérieux et terrifiant portant un tueur. Il a commencé comme un jeune en difficulté avant qu’une blague ne le tue, maintenant il promet sa revanche en tuant des adolescents qui osent le traverser.

En tant que personne qui ne parle jamais littéralement, Jason est un monstre très difficile à lire et on a une volonté sans fin de tuer tous les adolescents qu’il voit.

5 Harvey Dent – Le chevalier noir (2008)

Harvey Dent a eu une chute de grâce qui a fortement affecté ceux qui le connaissaient. Avant son horrible accident et la mort de son amour, Harvey était un honnête avocat, avec un talent pour énerver les méchants et prendre des risques inutiles pour trouver justice.

Après son accident, il est devenu un ennemi vraiment terrifiant pour Batman, étant plus imprudent que jamais et tuant quiconque tombe du mauvais côté de la chance.

4 Hans – Frozen (2013)

Hans était le plus gros coup de théâtre dans le premier Frozen, commençant comme le charmant prince, avec un bon cœur et un charme qui a séduit Anna à première vue. Il savait comment manipuler les filles pour ressembler au chevalier en armure brillante et il s’expose comme le méchant depuis le début.

Il est égoïste, arrogant et il est vraiment diabolique, forçant les sœurs les unes contre les autres et il est même prêt à tuer pour obtenir ce qu’il veut.

3 Loki – Avengers Infinity Saga

Il n’y a aucun personnage dans le MCU qui change plus son allégeance que le Dieu du mal, Loki. Commençant comme le méchant dans les premiers Avengers, puis faisant équipe avec eux plus tard pour sauver le monde, avant de les trahir à nouveau.

Il est sournois, manipulateur et imprudent, mais a également été vu prendre soin et protéger son grand frère. C’est le méchant que nous aimons tous plus que nous ne détestons.

2 Arthur Fleck – Joker (2019)

Le Joker est le plus grand méchant de Batman, imprévisible, instable et très libre d’esprit. Dans Joker, nous avons pu voir l’origine du Joker et comment il est devenu l’agent du chaos qui terrorise régulièrement Gotham.

Nous avons vu un autre côté d’Arthur Fleck, la phase attentionnée, sincère et maladroite que nous n’avions jamais vue du Joker auparavant.

1 Frank Abagnale Jr. – Catch Me If You Can (2002)

Le célèbre conman qui a inspiré ce film était un Gémeaux dans sa forme la plus pure. Il est intelligent, sournois et peut jouer n’importe quel rôle avec confiance et moxie.

Nous avons vu de nombreux côtés de Frank Abagnale, nous l’avons vu comme un enseignant, un pilote, un avocat, et sa capacité à se fondre en a fait de lui une cible difficile à trouver.

