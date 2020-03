Couples de télévision. Nous avons nos favoris. Nous avons même nos favoris parmi les deux personnes de ce couple. Parfois, nous aimons un peu plus le mari ou la femme, ou parfois nous les aimons également. Les préférences diffèrent d’un couple à l’autre. Nous les aimons dans les drames, les sitcoms, les actions / aventures et à peu près tout autre genre.

CONNEXES: Riverdale: 5 pires choses que Betty a faites à Alice (& 5 Alice a fait à Betty)

Nous sommes en relation avec eux à certains niveaux, nous voulons être eux et nous apprenons même de leurs erreurs. Nous rions de leurs combats stupides, sourions lorsqu’ils se maquillent et admirons (ou jugons) la façon dont ils traversent les moments difficiles. C’est dans notre nature de les suivre. Cela dit, voici les 10 meilleurs couples de télévision de la dernière décennie, classés.

10 Molly et Mike (Mike et Molly)

Mike, un policier de Chicago, et Molly, une enseignante de quatrième année (plus tard écrivain) sont l’un des couples de sitcom les plus mignons à avoir émergé des années 2010. Les deux luttent avec leur poids et leur alimentation plus saine mais trouvent réconfort l’un dans l’autre.

Molly aide Mike à devenir plus indépendant de sa mère au fil du temps, et Mike lui rend la pareille en aidant Molly avec sa propre famille écrasante et dysfonctionnelle. Nous les voyons dater et se marier plus tard, ayant toutes sortes de mésaventures loufoques qui nous font rire à ce jour.

9 Claire & Phil (famille moderne)

Claire est plus du type à prise en charge et à contrôle des dégâts tandis que Phil est plus doux et décontracté. Claire s’ennuie parfois avec Phil à cause de certaines de ses excentricités, mais elle est un peu trop attirée par la mort et le sang, alors qui est-elle pour juger?

Certes, Phil adore sa femme et la tient sur un haut piédestal, et Claire l’aime en retour, alors évidemment, leur chimie fonctionne. C’est une bonne équipe parentale et ils sont aussi les meilleurs amis, ce qui est une base importante en matière de relations.

8 Sarah & Hank (parentalité)

La parentalité était un spectacle sur la famille, la vie et tout ce qui va avec. Sarah a eu le plus de difficultés avec les relations des quatre enfants Braverman, alors regarder Sarah obtenir enfin sa fin heureuse avec Hank dans la finale de la série alors qu’ils se sont mariés a été un moment spécial.

C’est ironique, car Hank n’aimait pas au départ Sarah, puis ils ont lutté davantage en raison de la difficulté de Sarah à surmonter son ancien petit ami. Cependant, ils ont réussi à travailler à travers tout cela et sont devenus une grande équipe, Hank se liant aux enfants de Sarah et Sarah faisant de même avec la fille de Hank dans le processus.

7 Melinda & Jim (Ghost Whisperer)

D’accord, donc Ghost Whisperer a pris fin en 2010, mais cela s’est terminé sur une bonne note, potentiellement comme une inspiration pour d’autres couples de télévision des années 2010. Jim et Melinda ont survécu à tout ensemble. Jim avait une foi aveugle dans les capacités de Melinda et était toujours là pour elle.

CONNEXES: The Ghost Whisperer Cast: Où sont-ils maintenant?

Les deux étaient solidaires et amoureux l’un de l’autre, se battant rarement. C’était un couple jeune et heureux. Ils ont même réussi à survivre à la mort même quand Jim est mort et est devenu plus tard “Sam” pour qu’il puisse retourner à Melinda. Si ce n’est pas l’amour vrai et éternel, nous ne savons pas ce qui l’est.

6 Jessica & Louis (fraîchement sorti du bateau)

Jessica est très compétitive et concentrée, la logique et le bon sens toujours à ses côtés. Son mari Louis est plus un rêveur, d’où leur déménagement de Washington DC à Orlando pour ouvrir un steakhouse à thème occidental.

Louis embrasse la vie en Amérique tandis que Jessica essaie de garder un lien avec leur héritage. Il semble que les deux se heurteraient, et ils l’ont fait, mais dans l’ensemble, ils forment un grand couple. Si tu veux être gentil, tu vas chez Louis, si tu veux effrayant et intimidant, tu vas chez Jessica.

5 Rebecca et Jack (c’est nous)

Jack et Rebecca Pearson ont été l’un des couples préférés de la télévision depuis leur première apparition en 2016. Sans aucun doute, c’est à cause de Jack (il a tendance à être le favori des deux). Il est un père et un mari merveilleux, mettant toujours sa famille au premier plan et les soutenant avant tout.

L’amour de Jack et Rebecca est également fort et pur, leur amour l’un pour l’autre et leurs enfants une partie importante de This Is Us. Les Pearsons sont l’un de ces couples que beaucoup d’entre nous s’efforcent d’être.

4 Titus et Mikey (Kimmy Schmidt incassable)

Ces deux-là n’ont pas trouvé de bonheur durable avant la finale de la série, mais nous sommes tellement heureux qu’ils l’aient obtenu. Non seulement Titus a pu vivre son rêve à Broadway, mais Mikey a abandonné son mariage pour venir au spectacle, où ils ont exprimé leur amour l’un pour l’autre et ont fini par s’embrasser.

CONNEXES: Kimmy Schmidt incassable: 10 des personnages de soutien les plus détestés

On voit que quatre ans plus tard, les deux sont mariés et ont deux enfants adoptés. Leur voyage n’a pas toujours été facile, car ils ont subi une rupture et Mikey en a presque épousé un autre. Revenir en arrière et regarder leur relation se développer vaut le détour Kimmy Schmidt.

3 Frankie & Mike (Le milieu)

The Middle suit la vie du couple de banlieue Frankie et Mike Heck tout en élevant leurs trois enfants dans l’Indiana. Ils n’ont pas grand-chose, mais ils ont entre eux, ce qui est souvent leur consolation.

Frankie et Mike ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde, car Frankie a souvent besoin d’un changement ou se lasse des attitudes de leurs enfants, et Mike ne l’obtient pas toujours. Cependant, en fin de compte, Mike l’aime et la soutient où il le peut, et elle fait de même pour lui.

2 Betty et Jughead (Riverdale)

Le couple préféré de Riverdale est sans aucun doute ces deux tourtereaux. Bien que complètement opposés, les deux fonctionnent bien ensemble. Ils aiment tous les deux enquêter et écrire, et ils s’entraident dans les moments difficiles.

CONNEXES: Riverdale: chaque personnage principal, classé par niveau d’angoisse chez les adolescents

Compte tenu de la tendance de Riverdale à éliminer l’angoisse et à fournir le drame, c’est un gros problème. Leur relation a eu ses hauts et ses bas, mais pour la plupart, nous aimons ces deux ensemble et leur souhaitons le plus grand bonheur.

1 Moira & Johnny (Schitt’s Creek)

Cette paire dépareillée nous a fait rire au fil des ans. Moira est de nature théâtrale, son flair dramatique étant l’une de ses cartes de visite personnelles. Johnny aide à la ramener sur Terre, bien qu’il ait lui aussi ses propres pépites occasionnelles.

Malgré leurs défauts, les deux restent fidèles et dévoués l’un à l’autre, ce qui est très important compte tenu de leur situation de vie malheureuse. Moira n’accepte jamais tout à fait Schitt’s Creek comme son mari, mais au moins elle l’a à ses côtés pour l’aider.

SUIVANT: Schitt’s Creek: 10 couples qui auraient fait beaucoup de sens (mais ne se sont jamais réunis)

Prochain

Parcs et loisirs: 10 erreurs de continuité et incohérences de tracé que nous n’avons pas remarquées



A propos de l’auteur

Originaire de Seattle, Kacie aime le divertissement sous forme de livres, de films, de télévision et de musique depuis le premier jour. Inspirée par un parent cinéaste, Kacie poursuit depuis une carrière dans l’industrie du cinéma et de la télévision à Los Angeles. Diplômée de l’Université de l’Arizona, Kacie a écrit pour son journal universitaire The Daily Wildcat, Harness Magazine, et a maintenant ajouté . à son curriculum vitae. Elle aime écrire et tout ce qui touche à la culture pop.

En savoir plus sur Kacie Lillejord