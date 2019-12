10 meilleurs drames médicaux (en plus de Grey's Anatomy), classés

Des halls des hôpitaux aux profondeurs des salles d'examen, les émissions de télévision médicale mélangent thrillers procéduraux, drames romantiques et comédies de style sitcom. Pendant des décennies, les téléspectateurs ont mangé des récits qui impliquent des médecins, des infirmières et des aides travaillant 24 heures sur 24 pour sauver des vies.

Bien que la précision scientifique de ces émissions soit parfois discutable, leurs paramètres fournissent un arrière-plan convaincant pour les études de personnage, les enquêtes sur les pratiques médicales et les mystères. Tandis que L'anatomie de Grey peut être le drame médical le plus populaire à la télévision, il y en a beaucoup d'autres avant, pendant et après cette série défiant le genre. Voici les dix premiers, classés selon leur capacité à capturer le monde des professionnels de la santé.

dix The Good Doctor (Depuis 2017)





Dérivée d'un drame sud-coréen primé du même nom, cette série ABC se concentre sur Shaun Murphy, un jeune chirurgien autiste dont les compétences et les connaissances sont inégalées. Freddie Highmore joue Murphy, et il a obtenu une nomination aux Golden Globe pour sa performance.

De nombreux critiques pensent que le succès de l'émission dépend des performances de Highmore. En tant que nouveau chirurgien de l'hôpital San Jose St. Bonaventure, Murphy a une capacité unique de visualiser le corps humain, ce qui l'aide à diagnostiquer et à traiter. Le bon docteur n'a été diffusé que pendant deux saisons, et les fans espèrent qu'il continuera de repousser les limites en termes de développement du personnage.

9 Scrubs (2001-2010)





Scrubs était un drame de style sitcom très populaire qui a été diffusé à la fois sur NBC et ABC. La série suit un groupe d'employés de bas niveau de l'hôpital qui effectuent une grande partie du travail de grognement au Sacred Heart Hospital, qui fonctionne comme un établissement universitaire médical.

Avec sa distribution tournante d'ensemble qui comprend Zach Braff, Sarah Chalke, Donald Faison et JohnC. McGinley, Scrubs a duré neuf saisons avant la fin de sa course. L'humour burlesque de l'émission, les séquences de rêverie et les personnages relatables ont attiré les téléspectateurs, et sa perspicacité unique dans une partie d'un hôpital rarement mise en évidence dans le film ou la télévision l'a gardée à l'air pendant si longtemps.

8 Nip / Tuck (2003-2010)





Cette satire sombre FX sur le monde de la chirurgie plastique était l'antidote à tous les drames de bien-être de l'hôpital obstruant les ondes. Une entreprise de Ryan Murphy, Nip / Tuck prédit le style glamour et excessif qui ferait histoire d'horreur américaine un tel succès.

Nip / TuckL'action se déroule dans les murs de McNamara / Troy, un nouveau centre de chirurgie plastique ouvert par les médecins Sean McNamara et Christian Troy. Chaque épisode après le pilote est nommé pour un patient recevant un traitement, et le spectacle décrit graphiquement les procédures, creusant dans ce que les gens traversent pour atteindre la perfection.

sept Appelez la sage-femme (depuis 2012)





Ce drame britannique de la BBC raconte l'histoire de sages-femmes londoniennes travaillant à une époque de grands bouleversements sociaux: la fin des années 1950 et le début des années 1960. Les sages-femmes de l'émission sont des religieuses anglicanes ordonnées qui font partie d'un ordre infirmier appelé Nonnatus House, et les événements de l'émission se déroulent sans la violence excessive ou le mélodrame que de nombreux autres spectacles de cette liste possèdent.

Appelez la sage-femme fournit une représentation honnête des pratiques médicales britanniques du milieu du siècle, en particulier en ce qui concerne les accouchements et la santé sexuelle. Son récit est soutenu par les événements historiques réels qui ont affecté la population britannique, du baby-boom de l'après-Seconde Guerre mondiale à la fondation du National Health Service.

6 Doogie Howser, M.D. (1989-1993)





La sitcom de l'hôpital gai par excellence, Doogie Howser, M.D.'s la présence absurde était la chose même qui a attiré et continue d'attirer, les téléspectateurs. Neil Patrick Harris regarde le médecin éponyme qui se trouve être âgé de 14 ans. Le Dr Howser, un génie certifié, a obtenu son diplôme universitaire à 10 ans, puis a terminé ses études de médecine à 14 ans, devenant ainsi le plus jeune médecin agréé du pays.

Le spectacle commence le 16e anniversaire de Doogie. L'adolescent est chirurgien résident de deuxième année au Eastman Medical Center de Los Angeles. La série, qui a duré quatre saisons, associe le mélodrame des adolescents à des scénarios médicaux pleins de suspense, incorporant des questions sociales pertinentes telles que le racisme, l'homophobie et la pauvreté.

5 Infirmière Jackie (2009-2015)





Edie Falco est à la tête de cette comédie noire de Showtime sur une infirmière aux urgences de l'hôpital All Saint's à New York. La première de l'émission a été la plus réussie de Showtime, et elle a été diffusée pendant sept saisons primées.

Infirmière Jackie prouve combien les médecins comptent sur les infirmières, qui font souvent beaucoup moins d'argent et travaillent plus d'heures que leurs supérieurs. Falco apporte un réalisme comique à son interprétation de Jackie, une femme qui dépend parfois de médicaments d'ordonnance pour passer à travers ses changements exténuants. Avec sa distribution fortement féminine et ses thèmes contemporains, Infirmière Jackie est une rêverie féministe.

4 Maison (2004-2012)





Hugh Laurie joue le Dr Gregory House, sarcastique et antisocial, qui a conquis un large public dans cette série qui se déroule à l'hôpital fictif d'enseignement Princeton – Plainsboro dans le New Jersey. Le Dr House, bien que peu sympathique, est un génie et il se forge une réputation pour résoudre les cas médicaux les plus perplexes.

Le spectacle combine bien le mystère, la méthodologie et les études de personnages. House a souvent été assimilée à Sherlock Holmes. Un casting d'acteurs bien connus soutient la performance de Laurie, notamment Robert Sean Leonard, Olivia Wilde et Amber Tamlyn. Maison a remporté de nombreux prix au cours de ses huit saisons.

3 Le Knick (2014-2015)





Ce tour de force dirigé par Steven Soderbergh dresse un sombre portrait de l'aube des pratiques médicales modernes. The Knick a lieu à New York juste après 1900, axé sur le personnel chirurgical de l'hôpital Knickerbocker.

Clive Owen joue un brillant chirurgien secoué par une dépendance à la cocaïne injectable, tandis qu'André Holland joue le nouveau chirurgien assistant, un homme noir dont les compétences sont minées par le racisme systémique qui hante l'hôpital et la ville. Avec son éclairage sombre et naturel et ses représentations graphiques des interventions chirurgicales, The Knick est un joyau dramatique qui n'aurait pas dû être annulé après seulement deux saisons sur Showtime.

2 M * A * S * H ​​(1972-1983)





Inspirée par le film du même nom de Robert Altman, cette émission de télévision de longue date témoigne des guerres du milieu du siècle qui ont changé à jamais le cours de l'histoire à travers le monde. L'émission retrace les luttes d'un hôpital chirurgical mobile de l'armée américaine pendant la guerre de Corée, qui a duré de 1950 à 1953.

Le film de 1970 et les premières saisons de l'émission télévisée ont été diffusés simultanément à la guerre du Vietnam, et de nombreux critiques voient l'émission comme une allégorie de ce conflit dévastateur. Utilisant la comédie, le théâtre situationnel et le développement de personnages, ce spectacle d'ensemble se concentre sur une partie de l'armée à laquelle beaucoup de gens ne pensent pas: les unités médicales.

1 ER (1994-2009)





ER est le numéro un pour être le premier drame hospitalier contemporain. Il a donné le ton pour de futurs efforts télévisés et a lancé la carrière de certaines des plus grandes célébrités du monde: George Clooney, Anthony Edwards, Julianna Margulies et Noah Wyle. Créé par Michael Crichton, il s'agit du deuxième drame médical aux heures de grande écoute le plus long après L'anatomie de Grey.

Le spectacle se déroule au fictif County General Hospital de Chicago, et il n'a aucun problème à être sanglant, émotionnel et tendu. Au cours de ses 15 saisons, ER a remporté 116 prix.

