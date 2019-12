10 meilleurs films de Noël romantiques parfaits pour une nuit en

La saison de Noël est à nos portes et cela signifie une multitude de films que nous devons regarder. Cela peut être amusant de sortir le week-end, mais parfois c'est agréable de rester et de se détendre sous les couvertures. Un film de Noël romantique est la chose dont vous avez besoin pour rendre toute nuit parfaite pendant cette saison festive.

CONNEXES: 10 films de Noël caractéristiques, même nos partenaires cyniques vont adorer

Ils sont remplis de bonne humeur, d'histoires captivantes et d'espoir que le véritable amour existe. Ils sont parfaits pour tout marathon de cinéma, ou même comme moyen de terminer une longue journée. Continuez votre lecture pour en savoir plus sur les 10 meilleurs films de Noël romantiques parfaits pour une soirée!

dix Les dernières vacances (2006)

Il s'agit d'une histoire romantique sincère au sujet d'une femme qui a reçu un diagnostic de cancer terminal et qui ne dispose que de quelques semaines pour vivre. Elle vend tout ce qu'elle possède et l'habite dans un hôtel où l'honnêteté devient sa meilleure politique.

Il est parfois assez comique avec plusieurs tropes exagérés, mais dans l'ensemble, c'est un excellent moyen de passer une soirée à la maison. Vous ne pouvez pas vous tromper avec des acteurs comme Queen Latifah, LL Cool J et Timothy Hutton qui réussissent à transformer cette comédie en une soirée romantique que vous n'oublierez jamais.

9 L'homme de famille (2000)

Ce film met en vedette un homme nommé Jack Campbell qui est un homme d'affaires riche et a consacré sa vie à ce travail. Ce Noël se révèle un peu différent car il apprend que la vie ne se limite pas au travail. Il se réveille le jour de Noël pour se retrouver le père des enfants et un mari de 13 ans.

Ce personnage apprend à aimer cette nouvelle vie et cela le transforme une fois qu'il revient à son ancienne. C'est un conte de Noël romantique que vous ne pouvez pas manquer avec des acteurs comme Nicholas Cage, Téa Leoni, Don Cheadle et Saul Rubinek.

8 Vacances menottées (2007)

Cette comédie romantique est le moyen idéal pour passer une soirée, que ce soit seul ou avec quelques autres. Le personnage principal décrit le petit ami parfait à sa famille, mais quand ils lui disent de l'emmener pour les vacances, elle panique après qu'il a rompu avec elle le soir de Noël.

Elle kidnappe un autre homme sous la menace d'une arme à feu et l'emmène avec elle en vacances, tout en faisant tout ce qui est en son pouvoir pour convaincre sa famille qu'il est Nick. Une histoire d'amour s'ensuit tout au long du chaos alors que des acteurs comme Melissa Joan Hart, Mario Lopez et bien d'autres jouent parfaitement leur rôle.

7 Quatre Noëls (2008)

Ce film montre la transformation d'un couple pendant les vacances qui se transforme du Noël Scrooge en une famille aimante. Ils avaient initialement prévu de partir, comme chaque année, pour une destination lointaine pendant les vacances, mais leur vol est annulé.

CONNEXES: Films de Noël Hallmark: 5 meilleurs et pires tropes (nous ne pouvons pas croire qu'ils réutilisent)

Leur famille apprend après qu'il a été diffusé à la télévision en direct et ils sont obligés de rendre visite à leur famille pour les vacances. Les deux apprennent l'importance et la valeur du mariage et des enfants, ainsi que quelques secrets amusants sur leur passé. Il a des stars comme Reese Witherspoon, Vince Vaughn, Robert Duvall et Tim McGraw pour vous divertir et vous évanouir tout au long du film.

6 Noël blanc (1954)

Si vous préférez les contes de Noël classiques, c'est le film que vous devriez regarder en cette période des fêtes. Cela remonte à la Seconde Guerre mondiale alors que deux interprètes envoient leurs adieux à leur commandant, avant de nous envoyer à temps pour leur carrière de premier plan dans l'industrie du divertissement.

Ils rencontrent quelques filles, aident leur ancien commandant et réunissent toute leur division. Le casting est génial avec des acteurs comme Bing Crosby, Danny Kaye et Rosemary Clooney qui donnent vie à toute l'histoire sur votre écran de télévision.

5 L'amour en fait (2003)

Ce film suit les histoires d'amour de Noël de plusieurs personnes tout au long de la période des fêtes. Vous voyez une légende du rock, une proclamation d'amour lors d'un mariage, une tromperie, de mauvais choix et bien plus encore. Les téléspectateurs se connecteront avec certains plus que d'autres, mais cela révèle les nombreux essais qui ont lieu au cours de cette saison.

Un mois plus tard, ils apprennent tous à aimer ce qu'ils ont et c'est un romantisme inspirant qui réparera tout cœur brisé. Il y a tellement de grands acteurs comme Colin Firth, Liam Neeson, Keira Knightley, etc. C'est une nécessité pour la saison que chaque fanatique de Noël doit surveiller.

4 Un prince de Noël (2017)

La grande chose à propos de ce film est qu'il y a trois films dans cette série romantique de Noël. Tout commence quand un journaliste essaie de découvrir de la saleté sur le prince playboy. Elle entre secrètement en tant que tutrice et finit par nouer une relation avec l'homme qu'elle est censée détruire.

CONNEXES: 10 meilleurs films de Noël Hallmark, selon IMDb

Les prochains films parlent du mariage et de la naissance de leur premier enfant, et ils sont tous présentés autour d'une atmosphère de vacances. Quelques-uns des acteurs qui jouent les rôles clés comprennent Rose McIver, Ben Lamb et Alice Krige, et c'est un moyen idéal pour passer une nuit en cette saison des fêtes.

3 Cher Père Noël (2011)

Cette histoire parle d'une jeune femme privilégiée nommée Crystal qui doit trouver un moyen de prouver sa valeur après que ses parents ont menacé de fermer tous ses comptes de carte de crédit. Elle a jusqu'à Noël pour se changer, et elle décide de travailler dans une soupe populaire après avoir trouvé une lettre au Père Noël.

La petite fille qui l'a écrite a demandé à quelqu'un d'épouser son père veuf, le propriétaire de la cuisine, et Crystal décide d'essayer de gagner son cœur. C'est une histoire de bien-être mettant en vedette Amy Acker, David Hadyn-Jones et Emma Duke.

2 Les vacances (2006)

Si vous cherchiez un film de Noël avec un casting de stars et un thème romantique, alors c'est le film pour vous. Ce film implique deux femmes dont les petits amis finissent par les tromper pendant les vacances, alors elles décident de s'inscrire à un programme d'échange de maison.

L'une des femmes se rend à Los Angeles et l'autre se rend à Londres, où elles rencontrent toutes les deux les hommes de leurs rêves. Il y a quelques complications en cours de route, mais c'est ce qui attire les téléspectateurs dans l'histoire. Vous ne pouvez pas vous tromper avec des acteurs comme Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law et Jack Black en tant que stars du film.

1 A Cinderella Story: Christmas Wish (2019)

Ce film vient de sortir cette année, et c'est un récit classique de Cendrillon avec un accent sur la saison de Noël. Il s'agit d'une nouvelle version moderne du classique avec un auteur-compositeur-interprète en herbe, un gala de Noël interdit et un beau père Noël.

Ce film présente des acteurs comme Laura Marano, Gregg Sulkin et Isabella Gomez qui offriront aux téléspectateurs le film romantique qu'ils ne savaient pas qu'ils manquaient. C'est peut-être exagéré dans un sens, mais c'est un conte qui ne vieillira jamais.

SUIVANT: 5 meilleurs et 5 pires films de Noël