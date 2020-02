10 meilleurs films de Ralph Fiennes (selon Rotten Tomatoes)

Ralph Fiennes est l’un de ces acteurs qui peuvent apparemment faire n’importe quoi. Il a attiré l’attention des gens avec des performances étonnantes dans des drames puissants et a acquis une réputation d’acteur dans des films de prestige. Cependant, au cours de sa carrière, Fiennes a continué de montrer qu’il ne pouvait pas être transcrit.

Il a la capacité de retenir l’attention du public avec peur dans ses rôles crapuleux, par le pouvoir avec ses performances en tête d’affiche, ou par le rire avec ses œuvres comiques. Sa polyvalence fait de lui un plaisir à regarder dans n’importe quel projet. Voici les meilleurs films de Ralph Fiennes, selon Rotten Tomatoes.

10 Le film Lego Batman (2017) – 90%

Fiennes a une de ces voix qui respire simplement la classe et la sophistication, il était donc un choix parfait pour exprimer Alfred Pennyworth dans The Lego Batman Movie. Un spin-off du populaire film Lego, cette version de l’histoire de Batman trouve la vie solitaire de Bruce Wayne bouleversée lorsqu’il accueille un jeune orphelin.

Le film maintient le chaos sauvage du monde Lego tout en donnant une histoire étonnamment solide de Batman. Rempli de personnages bien-aimés et d’une excellente distribution de voix, c’est une aventure familiale hilarante et amusante montrant le côté plus léger du Caped Crusader.

9 Un plus grand Splash (2015) – 90%

Fiennes s’est avéré être un acteur habile dans le théâtre et la comédie, donc un rôle qui mélange les deux se sent comme un ajustement parfait pour lui. A Bigger Splash met en vedette Tilda Swinton dans le rôle d’une célèbre rock star en vacances avec son petit ami, interrompue par l’arrivée soudaine de son vieil ami excentrique (Fiennes).

Le film est une histoire unique qui vous fait deviner au fur et à mesure que le drame intime se déroule. Le réalisateur Luca Guadagnino crée un look magnifique pour le film et la distribution très talentueuse apporte plus de puissance à l’histoire avec leurs superbes performances.

8 The Grand Budapest Hotel (2014) – 91%

Fiennes n’a pas toujours l’occasion de montrer son côté comique, mais quand il le fait, c’est un rappel de sa polyvalence en tant qu’acteur. Au Grand Budapest Hotel, Fiennes joue le rôle d’un concierge dévoué et excentrique dans un hôtel haut de gamme qui se retrouve mêlé à un complot de meurtre entourant une peinture inestimable.

Le film de Wes Anderson est rempli des qualités uniques et charmantes du cinéaste ainsi que d’une histoire assez ambitieuse. Fiennes est hilarant dans le rôle principal, et il est soutenu par un casting formidable qui aide à donner vie à l’aventure colorée et divertissante.

7 Skyfall (2012) – 92%

Fiennes a prêté sa présence à l’écran à l’emblématique franchise James Bond dans l’un de ses meilleurs versements. Daniel Craig revient en 007 qui, après être tombé de la grille, est ramené lorsqu’un fou commence à viser M (Judi Dench). Fiennes joue un fonctionnaire du gouvernement qui rencontre Bond dans sa mission.

Sam Mendes a pris en charge la direction de cette version épique du héros classique. Craig donne sa meilleure performance Bond à ce jour tandis que Javier Bardem fait un brillant méchant. C’est un film d’action magnifique et passionnant qui explore le personnage célèbre un peu plus profondément.

6 Coriolanus (2011) – 92%

Si les talents de Fiennes devant la caméra n’étaient pas assez impressionnants, il s’est également révélé être un excellent réalisateur avec ses débuts, Coriolanus. Basé sur la pièce de William Shakespeare, Fiennes joue un général d’armée décoré qui est banni de sa maison et s’allie avec un ancien ennemi pour se venger.

Malgré le contenu difficile, Fiennes non seulement réussit à amener l’histoire sur grand écran, mais la recontextualise dans un cadre moderne avec des résultats intéressants. C’est une vision visuellement puissante et captivante d’un matériau classique.

5 Wallace & Gromit: La malédiction du lapin-garou (2005) – 95%

Les dessins animés de Wallace & Gromit sont appréciés des enfants et des adultes depuis des décennies et The Curse of the Were-Rabbit a été le saut réussi des personnages vers les longs métrages. Le film d’animation stop motion suit l’inventeur titulaire et son fidèle chien alors qu’ils partent à la rencontre de la mystérieuse créature derrière la disparition des légumes de la ville. Fiennes prête sa voix à un chasseur arrogant.

Avec les personnages adorables au centre de l’histoire et des séquences à couper le souffle, cette aventure familiale a été saluée comme touchante et unique par les critiques.

4 Quiz Show (1994) – 96%

Comme le profil de Fiennes à Hollywood a augmenté, il a eu la chance de travailler avec des cinéastes acclamés, y compris Robert Redford dans Quiz Show. Le drame se déroule dans les années 1950 et met en vedette Fiennes en tant qu’homme qui devient une célébrité nationale dans une émission de quiz télévisée populaire pendant qu’un avocat enquête si le programme a été corrigé.

Redford utilise la prémisse unique du film pour explorer des questions importantes. L’histoire fait également un drame étonnamment divertissant avec un casting incroyable offrant tous des performances stellaires.

3 Harry Potter et les reliques de la mort – Partie 2 (2011) – 96%

Fiennes a un talent pour jouer des méchants dynamiques, et probablement son méchant le plus célèbre est Voldemort dans la série Harry Potter. Cette conclusion de la franchise massivement populaire trouve Harry dirigeant les forces de Poudlard contre Voldemort et son armée dans une confrontation finale épique.

Avec des attentes énormes pour terminer la série sur une note satisfaisante, les critiques ont largement convenu que le film avait livré. C’est une fin émotionnelle, excitante et passionnante à l’histoire d’une manière convenablement épique. Fiennes obtient également une mention spéciale pour son rôle de méchant emblématique.

2 Liste de Schindler (1993) – 97%

Fiennes a attiré l’attention de beaucoup avec son rôle troublant dans la liste dramatique de Schindler de Steven Spielberg. Le film raconte la véritable histoire d’Oskar Schindler (Liam Neeson), propriétaire d’une usine en Pologne occupée par les Allemands qui a utilisé son influence pour sauver des milliers de Juifs du régime nazi. Fiennes joue un officier nazi impitoyable et sadique.

Le film a été salué comme un chef-d’œuvre de Spielberg, qui a réussi à mélanger les horreurs de cette période dans le temps avec une histoire de l’humanité. Neeson et Fiennes ont également été félicités pour leurs performances incroyables dans un film qui n’est pas facile à regarder mais néanmoins une expérience inoubliable.

1 Kubo et les deux cordes (2016) – 97%

Fiennes prête à nouveau sa voix à un film d’animation inventif et plébiscité. Kubo et les deux cordes suivent un jeune garçon dans un voyage pour trouver une armure magique qui peut être utilisée pour vaincre son méchant grand-père (Fiennes) qui cherche à détruire le garçon.

Les critiques ont adoré l’animation magnifique et étonnante du film grâce aux talents incroyables des studios Laika. L’histoire a également été saluée pour être émotionnelle, excitante et puissante tout en étant accessible à tous les publics.

