10 meilleurs films d’horreur de loup-garou (selon IMDB)

Les films de vampires sont une dizaine de centimes, le monstre de Frankenstein obtient une récolte de films tous les quelques années, mais il semble que les loups-garous soient un peu plus difficiles à apporter au grand écran. C’est dommage que les films de loups-garous ne soient pas aussi courants parce que lorsqu’ils sont bien faits, un loup-garou peut être le monstre le plus effrayant du marché. Les vampires peuvent être raisonnés, le monstre de Frankenstein peut être racheté, mais rien ne peut arrêter un loup-garou affamé.

Il y a toujours une bonne quantité de films de loups-garous, mais lesquels sont ceux qui vont vraiment vous mettre en appétit? Pourquoi ne demandons-nous pas à The Internet Movie Database?

9 Malédiction du loup-garou (1961) – 6,6

Hammer Film Productions est bien représenté dans les annales de l’histoire de l’horreur. Curieusement, cependant, la malédiction du loup-garou est souvent négligée en ce qui concerne leur sortie, mais vous devez vous en souvenir. Réalisé par la légende de Hammer Terrence Fisher et avec Oliver Reed dans l’un de ses premiers rôles, The Curse of The Werewolf est centré sur un homme maudit depuis sa naissance pour être un loup-garou.

Alors que certains films Hammer légèrement plus célèbres ont apparemment éclipsé ce film, le fait qu’il ait été référencé dans deux films qui apparaîtront plus tard dans cette liste montre que cette tragédie du lycanthrope n’a pas été oubliée.

8 Les hurlements (1981) – 6,6

Sorti la même année que deux autres films de loups-garous, The Howling a certainement tracé sa propre voie. Basé sur le roman du même nom de 1977 par Gary Brandner, The Howling suit une présentatrice de nouvelles nommée Karen White, qui est jouée par un pré-E.T. Dee Wallace, qui se retrouve dans une station de montagne peuplée de loups-garous.

La direction solide de Joe Dante et les effets de maquillage haut de gamme de Rob Bottin ont aidé ce film à se démarquer de ses pairs. Depuis sa sortie, The Howling a engendré une forte audience, une poignée de carrières réussies et une récolte de suites qui sont dignes d’une balle d’argent, pour dire le moins.

7 La Compagnie des loups (1984) – 6,7

Le réalisateur Neil Jordan propose une aventure de conte de fées terrifiante dans l’esprit de l’auteur Angela Carter. Ce fantasme d’horreur britannique raconte l’histoire d’une adolescente moderne qui s’imagine dans une forêt dans les années 1700, la jeune fille se retrouve bientôt, ainsi que sa famille, menacée par des loups-garous.

Mettant en vedette des légendes comme David Warner, Angela Lansbury et un timbre non crédité de Terrence comme The Devil, The Company of Wolves a une prémisse unique, une excellente direction et la réputation d’être un film de conte de fées que les enfants devraient certainement éviter s’ils n’aiment pas avoir peur.

Dans ce film d’horreur brésilien de 2017, une femme nommée Clara est embauchée par une femme enceinte en difficulté nommée Ana malgré ses recommandations de mauvaise qualité. Après une série de bouffonneries bizarres, les deux commencent un rendez-vous romantique qui se termine d’une manière profondément horrible. Pendant la nuit, Ana souffre de crampes intestinales intenses, mais avant que rien ne puisse être fait, son estomac explose, ce qui la tue et amène sa progéniture de loup-garou au monde.

Cette pseudo-musique traite de thèmes comme l’homosexualité, la parentalité et la race, qui donnent beaucoup de poids au film le plus récent de cette liste.

6 Ginger Snaps (2000) – 6,8

L’année 2000 a été une période étrange pour les films d’horreur. Alors que nous étions entrés dans un tout nouveau millénaire, il y avait encore un soupçon des années 90 à leur sujet qui affectait quelque peu la façon dont ils ont vieilli. Cela dit, il y a des films d’horreur solides sortis la même année qui nous ont donné American Psycho, et Ginger Snaps en fait partie.

Dans ce film du Canada, deux soeurs obsédées par la mort, Ginger et Brigitte, se retrouvent empêtrées dans un conte sombre lorsque Ginger devient un loup-garou. Un film de loup-garou sous-estimé qui traite de thèmes lourds, Ginger Snaps a gagné son culte.

5 chiens soldats (2002) – 6,8

L’examen par affiche du visage de Dog Soldiers, l’appelant “Jaws, Aliens et Predator avec une touche de loup-garou …” est probablement la façon la plus précise de décrire ce film. Réalisé par Neil Marshell, qui dirigera plus tard The Descent, ce film suit une escouade de soldats britanniques en mission de formation dans les Highlands écossais. Cependant, lorsqu’ils sont attaqués par une meute de loups-garous, ils doivent se battre pour survivre jusqu’à ce que la pleine lune tombe.

Chargé d’un grand jeu d’acteur, d’un humour vif et de seaux pleins de sang, Dog Soldiers est un film dont les fans d’horreur parlent encore aujourd’hui.

4 Nazareno Cruz et le loup (1975) – 7

En ce moment, vous demandez probablement “Qu’est-ce que Nazareno Cruz et Le Loup?” Eh bien, ce film argentin de 1975 n’est pas particulièrement connu, mais il vaut la peine d’être recherché. Dans le film, un jeune homme est confronté à Satan lui-même, qui lui fait un accord selon lequel s’il renonçait à sa relation avec l’amour de sa vie, il serait très riche. Lorsqu’il refuse l’offre de Lucifer, il se retrouve à se transformer en loup-garou.

Nazareno Cruz et The Wolf a été présenté comme candidat au meilleur film étranger aux 48th Academy Awards. Il n’a pas fini par être nominé, mais au moins il a été envisagé pour une nomination.

3 Confrérie du loup (2001) – 7

Christophe Gans est probablement mieux connu pour le film Silent Hill, mais une sortie antérieure du réalisateur de Brotherhood of The Wolf est facilement sa plus grande réussite. Se déroulant pendant la Révolution française, le film présente un membre de la royauté française et son compagnon iroquois envoyés pour enquêter sur un massacre perpétré par une créature inconnue … ouais, c’est un loup-garou.

Le film est soutenu par des effets spéciaux qui mélangent CGI, marionnettes et animatronics fabriqués par nul autre que les boutiques de créatures de Jim Henson. Cette purée de différents genres fait un ragoût appelé Brotherhood of The Wolf, et ce ragoût est vraiment délicieux.

2 L’Homme aux loups (1941) – 7,3

Le classique OG dans toute sa splendeur en noir et blanc. Lorsque Larry Talbot, joué par Lon Chaney Jr., retourne chez lui en Europe. Cependant, quand il est mystérieusement attaqué par un loup après une rencontre avec des gitans, il est maudit de devenir un loup-garou lorsque la pleine lune se lève.

Bien que le remake de 2010 mettant en vedette Benicio Del Toro dans le rôle de Talbot n’avait rien de particulièrement spécial, il ne fait pas grand-chose pour endommager l’héritage de l’original. The Wolf Man se tient aux côtés de Dracula et Frankenstein pour une bonne raison.

1 Un loup-garou américain à Londres (1981) – 7,5

Peut-être l’un des meilleurs films d’horreur de tous les temps et certainement l’une des meilleures comédies d’horreur. Deux étudiants d’université traversent la vieille ville anglaise d’East Proctor lorsqu’ils sont attaqués par un loup massif. L’un d’eux se réveille dans un hôpital de Londres où le fantôme de son ami tente de le convaincre de se suicider, sinon il deviendra lui-même un loup-garou. Naturellement, c’est ce qui se passe et ce qui s’ensuit est terrifiant, hilarant et tragique.

Sorti en 1981, la même année que The Howling, An American Werewolf In London résiste à l’épreuve du temps. Contenant des effets pratiques phénoménaux de Rick Baker, une mise en scène exceptionnelle de John Landis, ainsi que de superbes performances de David Naughton, John Woodvine, Griffin Dunne et Jenny Agutter, An American Werewolf In London est tout simplement l’un des plus grands.

