10 meilleurs films, selon Rotten Tomatoes

Deux des phénomènes les plus importants de la culture pop sont ceux des franchises Star Wars et Lord Of The Rings. La franchise Lord Of The Rings ne produit pas de contenu et ne compte que six films, tandis que Star Wars est une machine à contenu et possède douze films de théâtre. Mais, les deux ont d’énormes suivis d’adoration de masse dans le monde de la culture pop.

CONNEXES: Star Wars Vs. Lord Of The Rings: 10 meilleurs films, selon IMDb

La paire de franchises possède certains des films fantastiques les plus aimés et les plus acclamés de tous les temps. Une jauge décente pour regarder cet éloge est les tomates pourries largement citées, qui donnent un bon consensus critique. Voici donc les dix meilleurs films des franchises Star Wars et Lord Of The Rings, classés selon Rotten Tomatoes.

10 STAR WARS: EPISODE III: REVENGE OF THE SITH (2005) – 80%

Revenge Of The Sith est l’entrée finale de la trilogie prequel et répond à la vision que George Lucas avait pour l’histoire. Il suit la galaxie alors que la fin de la guerre des clones se rapproche et que la chute d’Anakin Skywalker vers le côté obscur est presque terminée.

Le film se situe à 80% sur le Tomatometer de 299 critiques. Avec des performances d’Ewan McGregor et Ian McDiarmid qui se démarquent, l’action qui est parmi les meilleures de Star Wars et une histoire brillante dans son idée et solide dans son exécution ici, Revenge Of The Sith est la plus belle que la trilogie préquelle puisse offrir.

9 STAR WARS: EPISODE VI: RETOUR DU JEDI (1983) – 82%

Return Of The Jedi est la fin emblématique de la trilogie originale emblématique de Star Wars. Suivre les rebelles dans leurs derniers efforts pour détruire une fois pour toutes l’Empire, tandis que Luke a déjà affronté Vader et l’empereur.

Il se situe à 82% sur le Tomatometer de seulement 94 critiques. Beaucoup de critiques que le film reçoit concernent la paresse dans le script concernant le Death Star II, ainsi que peut-être les Ewoks. Mais dans l’ensemble, c’est la fin parfaite de la trilogie, avec un sentiment de satisfaction émotionnelle et de beauté générale qui est aimé.

8 ROGUE ONE: UNE HISTOIRE DE STAR WARS (2016) – 84%

Rogue One: A Star Wars Story était la première histoire de Star Wars et a été un succès. Il suit la célèbre équipe de rebelles connue sous le nom de Rogue One, qui s’est lancée dans une mission pour voler les plans de l’étoile de la mort qui ont conduit à la destruction de la plus grande arme de l’Empire.

CONNEXES: 5 raisons pour lesquelles Rogue One est le meilleur film de Disney Star Wars (et 5 pourquoi ce n’est pas le cas)

Il se situe à 84% sur le Tomatomètre avec 437 avis. Le film souffre d’un manque de développement du personnage, ce qui enlève à l’investissement des fans. Cependant, le merveilleux troisième acte bourré d’action, les visuels et ce qu’il ajoute à A New Hope, lui donnent son adoration.

7 LE SEIGNEUR DES ANNEAUX: LA COMMUNAUTÉ DE L’ANNEAU (2001) – 91%

The Fellowship Of The Ring est le début du voyage épique de Peter Jackson, tiré des pages des célèbres romans de J. R. R. Tolkien. Il suit Frodo Baggins alors qu’il plonge tête la première dans une quête pour détruire l’Anneau Unique au Mont Doom, pour le garder de Lord Sauron, un long et turbulent voyage pour Frodon et les autres héros.

Il se situe à 91% sur le Tomatomètre avec 229 avis. Le coup d’envoi du voyage épique à travers la Terre du Milieu est salué pour ses visuels, sa distribution folle et pour donner vie à un livre classique sous la forme d’un excellent film.

6 STAR WARS: EPISODE VIII: LE DERNIER JEDI (2017) – 91%

The Last Jedi est le deuxième film de la trilogie des suites de Disney, après la Résistance alors qu’ils tentent désespérément d’échapper au Premier Ordre. Pendant ce temps, Luke se cache avec une connexion rompue avec la Force, Rey cherchant son entraînement et Kylo tapi par-dessus son épaule.

Il se situe à 91% sur le tomomètre de 462 avis. C’est le film Star Wars le plus diviseur parmi les fans sans aucun doute. Mais surtout, il est révérencieux à quel point il est magnifique, à quel point la distribution d’ensemble est brillante – notamment Adam Driver et Mark Hamill – ainsi que le scénario stimulant de Rian Johnsons.

5 STAR WARS: EPISODE IV: UN NOUVEL ESPOIR (1977) – 93%

George Lucas, en mai 1977, a donné vie à sa vision de l’opéra spatial avec la sortie de Star Wars (A New Hope). Il raconte une histoire simple d’un groupe de héros déterminés à détruire l’Empire, mettant fin à leur tyrannie tout en explorant l’idée du Jedi et de la Force.

CONNEXES: Star Wars: The Original Trilogy Vs. La trilogie Prequel – Quel est le meilleur?

Son score du tomomètre est de 93% à partir de 124 avis. A New Hope a changé le blockbuster, et le cinéma en général, lançant un phénomène de culture pop qui est toujours une présence mondiale quarante ans plus tard, acclamé pour ses effets innovants, une belle histoire et une brillance globale.

4 LE SEIGNEUR DES ANNEAUX: LE RETOUR DU ROI (2003) – 93%

Un film historique, Return Of The King, est le final de la trilogie adorée. Il voit Aragorn aller combattre les forces de Sauron à Minas Tirith, ainsi que Frodon et Sam atteignent le Mordor pour terminer leur quête pour détruire le One Ring.

Assis à 93% sur le Tomatomètre, le film a 273 critiques. Le film a été un succès fou, balayant onze Oscars, y compris Best Picture, aidé par son impact émotionnel, ses visuels de premier ordre et la satisfaction globale qu’il apporte aux fans de la trilogie, qui sont nombreux.

3 STAR WARS: EPISODE VII: LA FORCE S’ÉVEILLE (2015) – 93%

The Force Awakens a commencé la trilogie de suite de Disney, ramenant la franchise au cinéma. Cela montre la montée du Premier Ordre, une menace de l’Empire pour la paix de la galaxie, avec à la fois de nouveaux et des héros ainsi que la Résistance pour les arrêter.

CONNEXES: 10 façons indéniables La nouvelle trilogie Star Wars de Disney a changé la franchise pour toujours

Le film a 93% sur le Tomatomètre avec 430 critiques. Cela a ramené Star Wars sur grand écran de manière considérable, bien que le récit soit familier, il est toujours génial avec des performances fantastiques, des moments incroyables et de superbes effets.

2 STAR WARS: EPISODE V: L’EMPIRE REVIENT (1980) – 95%

L’Empire Strikes Back était la suite de Star Wars et continue merveilleusement son succès. Il suit Luke Skywalker dans un voyage pour devenir un Jedi avec la formation du mystérieux Yoda. Pendant ce temps, nos autres héros tentent d’échapper à l’Empire, aux chasseurs de primes et à Dark Vador lui-même, qui cherche désespérément les héros.

Le film se situe à 94% sur le Tomatomètre, avec 102 critiques. Empire, pour beaucoup de gens, et Rotten Tomatoes, est le meilleur de la franchise. Avec tant d’iconographie, d’excellents personnages, plus de construction du monde et d’effets fous, ainsi qu’une action émotionnelle et exceptionnelle, et l’une des plus grandes révélations de l’histoire du cinéma.

1 LE SEIGNEUR DES ANNEAUX: LES DEUX POUVOIRS (2002) – 95%

Les deux tours est la deuxième du voyage en trois parties et suit Frodon et Sam alors qu’ils continuent en route pour détruire le One Ring à Mount Doom avant d’être présenté à Gollum, qui a suivi la paire. Pendant ce temps, nos autres héros se retrouvent à rencontrer le Royaume Rohan, dont le roi est tombé sous le charme de Saroumane.

Il se situe à 95% sur le Tomatomètre avec 252 avis. Il est étonnamment assis au sommet des trois films grâce à son tomomètre. Le film est adoré et acclamé pour sa narration, poursuivant brillamment l’histoire, laissant les fans ayant besoin du dernier chapitre tout en satisfaisant à part entière avec une action immense et des performances plus phénoménales.

SUIVANT: Lord Of The Rings Vs. Harry Potter: 10 meilleurs films classés, selon IMDb

Prochain

Game Of Thrones: 10 mèmes de Tyrion Lannister qui vous feront pleurer de rire



A propos de l’auteur

Rhys McGinley est un étudiant en cinéma et en journalisme, cinéphile et nerd polyvalent de Glasgow, en Écosse, qui a écrit toute sa vie. Rhys en est à sa première année à l’Université de Stirling et écrit maintenant pour ., CBR et TheGamer. Rhys a une profonde passion pour Star Wars et diverses propriétés basées sur la bande dessinée ainsi qu’une affection pour tous les genres de films.

En savoir plus sur Rhys McGinley