10 meilleurs films sportifs de tous les temps, selon les tomates pourries

Qui n’aime pas le sport? Eh bien, en fait, quelques personnes ne le font pas. Ils préfèrent regarder un film. Alors, quelle est la meilleure façon de leur faire aimer le sport? Facile! Mettez du sport dans un film. Vous ne chercheriez pas si dur avant de trouver quelqu’un qui adore Rocky mais n’a jamais regardé un seul match de boxe de sa vie. Ils ont même raté les duels de méga-argent comme Mayweather Vs Manny. Peut-qui?

Pour les amateurs de sport, les films offrent un moyen supplémentaire de profiter de leur jeu préféré. Que ce soit le baseball, le basket-ball ou un marathon, il y a quelque chose à ce sujet sur grand écran. Mais tous les films ne sont pas égaux et selon Rotten Tomatoes, ce sont les meilleurs films de sport de tous les temps.

10 Taureau enragé (1980) – 94%

Ce film était le quatrième des nombreuses collaborations entre Martin Scorsese et Robert De Niro. Les deux ont réalisé un total de neuf films ensemble. Il est temps d’applaudir. Ces deux devraient être constamment utilisés comme exemples en école de commerce lorsque le professeur parle de la façon de nouer de bonnes relations de travail.

Raging Bull raconte l’histoire de Jake LaMotta – un champion de boxe de poids moyen – dont la vie personnelle troublée interfère avec sa vie professionnelle. Il soupçonne constamment sa femme de tricherie et il ne fait pas non plus confiance à son manager. Raging Bull était un grand film qui a servi de modèle pour d’autres films de boxe à venir. Joe Pesci y était aussi. Ne dis pas qu’il t’amuse.

9 La rupture (1979) – 94%

Breaking Away a reçu le prix du meilleur scénario original aux Oscars 1979. Il avait également été nominé pour le meilleur film. Le film tourne principalement autour d’un cycliste doué appelé Dave, qui, en apprenant que seuls les Italiens ont tendance à devenir champions du monde de cyclisme, commence le processus de se faire un Italien.

Cela rend son père fou, mais sa mère est plus compréhensive. Elle lui fait même des plats italiens. Salut maman! Quand une équipe de course italienne professionnelle arrive en ville, Dave est impressionné. Cependant, il se retrouve en compétition contre eux plus tôt que prévu. Bien sûr, il gagne.

8 Moneyball (2011) – 94%

Brad Pitt et Jonah Hill dans le même film? Nourris-le nous. Encore et encore. Pitt joue Billy Beane, le manager de l’équipe de baseball – les Oakland A. Billy voit les choses différemment. Au lieu de suivre la méga-route d’achat que les grandes équipes utilisent pour acquérir des talents, il décide de recruter des joueurs bon marché tant qu’ils peuvent faire les bases.

Il fait équipe avec le diplômé intelligent de la Ivy League Peter (Jonah Hill) pour l’aider dans ses tâches de gestion. La stratégie de Billy fonctionne, mais elle le met en conflit avec des gens plus haut placés qui pensent qu’il essaie trop de changer le jeu. Comme Spencer Strasmore dans Ballers, il va vraiment à l’encontre du système.

7 Hors-jeu (2006) – 94%

Au Moyen-Orient, les préjugés sexistes sont encore assez courants. Les femmes ne sont toujours pas autorisées à conduire dans certains pays. Et en Arabie saoudite, les femmes étaient même découragées de pratiquer des sports actifs. Cependant, la WWE a récemment changé la donne en faisant participer les femmes à leur paiement à la carte Crown Jewel dans le pays. Ce qui nous amène au film à portée de main.

Dans Hors-jeu, un groupe de six filles iraniennes qui aiment le football se retrouvent dans un dilemme car elles veulent regarder le match de qualification de la Coupe du Monde 2006 entre Bahreïn et le pays d’origine, mais les femmes ne sont pas autorisées à regarder ou à participer à des matchs en direct. Ils proposent le plan génial de se déguiser en hommes pour entrer dans le stade Azadi de Téhéran. Cependant, ils sont découverts et arrêtés. Le film entier se déroule dans les 90 minutes du match. Il a également été filmé lors d’un match en direct impliquant l’équipe nationale iranienne. Cependant, en raison de son contenu, il a été interdit en Iran.

6 Creed (2015) – 95%

Sylvestor Stallone aime clairement ses vieux films. Cela est évident à partir de la façon dont il a trait la franchise Rambo jusqu’à ce qu’elle devienne douloureuse et douloureuse. Et quand il a eu la chance de faire revivre la franchise Rocky, il n’a pas hésité. Il a également appelé le film Creed, pas Rocky Reborn. Cette fois, c’était une bonne décision car il a remporté un Golden Globe. Mais il n’était pas la star cette fois.

Creed suit Killmonger … oups, Michael B. Jordan en tant qu’Adonis Johnson Creed, le fils de l’ancien rival de Rocky devenu ami Apollo Creed. Adonis veut devenir une légende de la boxe comme son père décédé dans le ring lors d’un combat avec le combattant russe impitoyable Ivan Drago (Dolph Lundgren). Adonis recrute ainsi Rocky Balboa (Sylvester Stallone) pour l’entraîner et faire de lui un meilleur boxeur.

5 Le jour le plus heureux de la vie d’Olli Mäki (2017) – 96%

La plupart des films sur les boxeurs impressionnent toujours. C’est dommage que Ali de Will Smith ne figurait pas ici. Le jour le plus heureux de la vie d’Olli Maki raconte la vie du talentueux boxeur finlandais Olli Mäki. Lorsqu’il a la chance de combattre Davey Moore pour le titre mondial des poids plumes, il devient le héros de sa ville et de son pays.

Cependant, l’occasion ne se présente pas sans problèmes. Puisqu’il est léger, il est confronté au défi de perdre du poids deux semaines avant le combat pour atteindre le statut de poids plume. Olli tombe également amoureux mais la femme qu’il aime finit par partir parce qu’elle sent qu’elle est une distraction pour lui. Cela jette ses préparatifs dans une nouvelle tourmente.

4 Bull Durham (1988) – 97%

Il fut un temps où Kevin Costner était en vedette dans tous les bons films. Ici, il incarne Crash, un vétéran de la Ligue mineure qui est affecté aux Durham Bulls – une équipe connue pour ses mauvaises performances. Il se rapproche d’un jeune joueur de baseball appelé Nuke LaLoosh qu’il finit par encadrer. Les deux finissent par tomber amoureux de la mascotte de l’équipe, Annie.

Qui que ce soit, Annie a des mœurs lâches et elle aime dormir avec un nouveau joueur à chaque saison. Finalement, tout le monde est pris dans ses propres conflits personnels. Crash veut terminer sa carrière en beauté, Nuke veut se rendre dans la ligue et ensuite ils veulent tous les deux Annie.

3 Le Hustler (1961) – 98%

L’un des rares films qui dépeignent le monde des sports en salle, The Hustler était aussi brillant que les offres hollywoodiennes. Le film ne doit pas être confondu avec le film Hustlers 2019.

Le Hustler suit Eddie, un joueur de billard qualifié dont la faiblesse son arrogance. Après avoir gagné, il oblige ses adversaires à admettre qu’il est meilleur qu’eux. Comme prévu, son comportement étrange vient bientôt le mordre. Le film a reçu neuf nominations aux Oscars.

2 Le lutteur (2008) – 98%

Les studios WWE ne font normalement pas de bons films, à l’exception de la franchise The Marine. Quiconque, lorsque des films sont réalisés sur des lutteurs par d’autres studios, ils ont tendance à être spectaculaires. The Wrestler – qui a rendu Mickey Rourke grand à nouveau – est une grâce à l’histoire d’un lutteur appelé Randy “The Ram”. Dans les années 80, Ram était un lutteur célèbre mais 20 ans plus tard, il se retrouve fauché. Il cela fait vivre en luttant dans les gymnases des lycées du New Jersey. C’est aussi un homme dysfonctionnel qui est incapable d’avoir de vraies relations avec les gens.

Randy jette ainsi son cœur et son âme à fond dans les petits concerts de catch. Cependant, les choses empirent encore lorsqu’il fait une crise cardiaque, le forçant à prendre sa retraite. Il essaie d’avoir une vie ordinaire en entrant dans une relation avec une danseuse exotique et en se reconnectant avec sa fille mais son cœur désire toujours le monde de la lutte.

1 National Velvet (1944) – 100%

La phénoménale Elizabeth Taylor a obtenu son premier rôle principal ici à l’âge de 11 ans. Dans National Velvet, Mickey Rooney incarne Mike Taylor, un ex-jockey anglais stressé après un grave accident. Il complote de voler une famille aimable qui l’héberge, mais il change d’avis lorsqu’il rencontre une jeune fille au bon cœur appelée Velvet (Elizabeth Taylor).

Le lien sur leur affection pour les chevaux. Lorsque Velvet participe à une tombola et remporte un cheval, elle décide d’inscrire l’animal rapide au Grand National Sweepstakes. Comme Mike ne peut plus monter à cheval, il aide Velvet à se déguiser en jockey et à participer à la course qu’elle finit par gagner.

