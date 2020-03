10 meilleurs Mickeys cachés à Disney World en Floride | ScreenRant

Un passe-temps favori pour de nombreux fans de Disney, c’est d’essayer de localiser autant de Mickey cachés que possible, que ce soit dans la pléthore de films d’animation ou dispersés dans les parcs Disney. Il ne faut pas un génie pour comprendre que trois cercles égalent Mickey, mais vous seriez surpris de la facilité avec laquelle cette forme est à cacher.

Walt Disney World à Orlando abrite à lui seul 1000 Mickeys cachés, et évidemment certains sont mieux cachés que d’autres. Pour vous, les monstres inconditionnels de Disney, nous avons compilé une liste de certains des Mickeys les plus bien cachés de la propriété Park. Combien de ces souris espiègles avez-vous trouvées?

10 différents modèles de tapis

Quels sont les différents motifs géométriques déjà courants sur certains tapis d’hôtel, cacher une tête de Mickey dans les motifs sur un tapis est l’une des astuces les plus simples du livre. Des stations All-Star au Hall des présidents, vous êtes susceptible de tromper ou de marcher sur ces Mickeys avant de les voir.

Certains d’entre eux pourraient faire partie d’un plus grand design géométrique, d’autres pourraient être juste une série intelligente de tourbillons qui composent le visage familier de Mickey. Mais quelle que soit la raison, si le sol a un motif défini, Mickey ne sera pas loin.

9 Maharaja Mural

Il y a un Mickey caché très intéressant présent dans la piste Maharaja Jungle dans Disney’s Animal Kingdom. Ce n’est pas caché par l’utilisation de tapis ou de motifs répétitifs intelligents, mais plutôt caché à la vue grâce à une petite chose appelée erreur de direction.

Alors que les invités sont tellement distraits par les différents animaux exposés, ils sont plus que susceptibles de manquer ce Mickey qui les regarde en face. Ce Mickey caché vit sur le Maharaja titulaire. Si l’on regarde la fresque du roi dessinant son arc, on voit clairement une tête de Mickey suspendue à sa boucle d’oreille.

8 trous Star Wars Blaster

Nous ne savons pas si Han ou Greedo ont fait celui-ci, mais si vous regardez du côté de l’une des structures de Galaxy’s Edge, vous pouvez clairement voir trois trous de blaster bien placés qui ont une forme très familière. Nous ne savons pas si Mickey a une maison dans une galaxie loin, très loin, mais nous savons qu’il existe et cette caractéristique négligée.

Les clients sont tellement concentrés sur l’intérieur d’une attraction qu’ils oublient d’apprécier les petits détails qui composent l’extérieur. Nous vous recommandons fortement de prendre le temps d’apprécier ce qui est à l’extérieur, vous ne savez jamais ce que vous pourriez trouver.

7 Indiana Jones Stunt Spectacular

Non seulement ce Mickey est caché par l’utilisation d’une mauvaise orientation, mais son emplacement est si parfaitement camouflé que nous ne pouvons nous empêcher de nous demander si les Imagineers ont un peu triché. En effet, Mickey n’est pas présent dans une décoration, un motif ou une image, mais plutôt dans le cadre de l’architecture en pierre qui compose le mur de l’ensemble.

Nous n’allons pas mentir, vous allez devoir regarder de près la texture de la rampe où le rocher roule sur Indy dans le spectacle. Une inspection plus approfondie révèle un Mickey caché présent dans les rochers de roche artificielle. Si vous pensiez que c’était difficile, c’est un morceau de gâteau par rapport au reste de notre liste.

6 présentoir à maïs soufflé Toy Story Land

Nous devons donner à Disney le mérite de celui-ci, cacher sa célèbre mascotte dans un affichage de pop-corn semble être une victoire facile pour le spectateur, non? Eh bien, ce petit design ingénieux nous fait certainement jeter un second regard sur certains décors de Toy Story Land. Peu de choses sur Mickey ont changé, mais il est toujours assez bien caché.

Le Mickey en question est un morceau de pop-corn sur le côté d’un écran. Le truc, c’est que ça ressemble tellement à un morceau de pop-corn naturel, il faut regarder deux fois pour comprendre que c’est Mickey. Une observation plus précise notera l’ajout de sa joue et de son nez dans la conception, mais c’est très facile à manquer.

5 portes de sortie de Stitch

À moins que vous ne connaissiez le langage de l’expérience 626, vous allez certainement manquer ce Mickey extrêmement caché à chaque fois que vous visitez Tomorrowland. Au lieu de cacher cet ensemble familier de cercles quelque part dans Meet and Greet de Stitch, les concepteurs de Disney ont utilisé la calligraphie extraterrestre à leur avantage.

Sur la porte de sortie juste avant d’entrer dans Marchand de Vénus, une plaque contenant un script étranger peut être vue de chaque côté de la porte. Si vous regardez vraiment fort, le lettrage Tantalog ressemble à M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E-! Parlez d’un design qui est hors de ce monde.

4 éclaboussures de peinture philharmagique

Il y a un certain nombre de Mickeys cachés tous situés dans la même zone générale, mais en raison de leur taille et de leur position, ils sont constamment négligés de manière régulière. Avant d’entrer dans le music-hall de Mickey’s Philharmagic, vous passerez devant une énorme fresque de divers instruments de musique. Portez une attention particulière à certains des motifs peints.

Mickey ne fait pas partie de la murale au sens traditionnel du terme. Regardez une partie de l’espace vide dans le travail et vous verrez ce qui semblait être des éclaboussures accidentelles de peinture. Il est très pratique que ces gouttes de peinture ressemblent à une certaine souris magique.

3 panneaux solaires Mickey

Ce Mickey n’est pas caché par des moyens conventionnels. En fait, c’est l’un des plus gros Mickey cachés sur la propriété du parc, le fait est que vous devez être un employé de Disney ou avoir accès à une vue aérienne pour l’apprécier pleinement. Ce Mickey a non seulement une grande taille mais aussi un travail très important, alimenter les parcs.

Disney World a une série de panneaux solaires qui ont été façonnés dans la forme classique de Mickey, mais vous ne le sauriez que si vous le voyiez d’un point de vue plus élevé. Qui a dit que Mickeys caché ne pouvait pas être à la fois amusant et fonctionnel.

2 Hollywood Studios Map

Si nous parlons d’un énorme Mickey caché, il est probable que vous ayez probablement marché dessus une ou deux fois à chaque fois que vous visitiez les studios Disney de Hollywood. Le parc a été construit à l’origine avec une disposition qui ressemblait au visage de Mickey, mais en raison de l’ajout de nouvelles attractions, attractions et terres, il a malheureusement été recouvert.

Cela étant dit, vous pouvez toujours distinguer certaines des fonctionnalités de Mickey si vous regardez attentivement votre carte. Les oreilles et une partie de son visage de Mickey sont encore visibles aujourd’hui. Même avec tous les ajouts ultra modernes.

1 Voyage de la petite sirène

C’est peut-être le Mickey le plus bien caché de tous les temps en raison de certains facteurs dans sa composition. Non seulement il est créé par la lumière et la position, mais il n’est visible qu’une fois par an lorsque la terre est à une distance et un emplacement spécifiques du soleil. Et quand pouvez-vous le voir, peut-être? Le jour de l’anniversaire de Mickey, bien sûr.

Chaque année, le 18 novembre, un puits de lumière dans Le voyage de la petite sirène crée un Mickey caché qui n’est visible que pour une journée. Cela en fait le Mickey caché le plus rare sur toute propriété du parc Disney. Considérez-vous plus chanceux qu’Oswald si vous avez un aperçu de cette souris magique.

