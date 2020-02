10 meilleurs moments dans Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

Le terme Teenage Mutant Ninja Turtles peut sembler bizarre et idiot. Cependant, le mot phénomène pourrait résumer ce qu’est devenu Teenage Mutant Ninja Turtles. Ce qui a commencé comme une blague caricaturale entre les créateurs, Kevin Eastman et Peter Laird, a capturé une génération dans les années 1980.

Les tortues titulaires se sont manifestées sur les pages de bandes dessinées, ont bondi sur les écrans de télévision et ont prospéré grâce aux gammes de jouets. 1990 a fait son chemin le plus difficile … un long métrage. New Line Cinema a pris les rênes d’un film qui aurait pu se jouer comme une publicité jouet de quatre-vingt-dix minutes. Ce qui a suivi était un film thématique ambitieux qui a embrassé les anneaux de leurs sources. Voici les 10 meilleurs moments de Teenage Mutant Ninja Turtles (1990).

10 Milieu infesté de criminalité

La ville de New York. Il a gonflé ses bâtiments en briques marquées de graffitis, volé des quartiers encombrés et des habitations d’égouts. Le décor du film était lui-même un personnage. La ville de New York a jailli de crasse, de crime et de boue. C’était chez eux et les Teenage Mutant Ninja Turtles l’adoraient.

Malgré leurs apparences bizarres, les tortues étaient la réponse à la question de la survie de New York à travers cette agitation transgressive. Le film a montré que les tortues vivaient dans le monde réel. Cet environnement n’était pas une ville, un état ou une planète fictive à laquelle le public ne pouvait pas s’identifier. L’Amérique urbaine était l’arrière-cour du public.

9 1990 Time Capsule

Les années 1990 sont devenues une ère vintage qui se répercute sur une génération de nostalgie énorme. Teenage Mutant Ninja Turtles pourrait être utilisé comme capsule temporelle des années 1990. Le film était imprégné de palettes de couleurs grunge, de riffs de heavy metal, de planches à roulettes et de machines d’arcade. L’aube d’une nouvelle ère se manifeste franchement dans l’esthétique globale et la conception de la production du film. Cette nouvelle ambiance grunge aventureuse a fait du film une réalité pour le public dans les années 1990.

La cachette du Foot Clan était un excellent exemple de l’encapsulation de cette époque. Danny Pennington, un jeune perdu, a trouvé un réconfort avec le Foot Clan qui lui a donné la liberté que tout adolescent des années 1990 attendait. Tout cela comprenait un skate park, des coiffures punk et des jeux vidéo.

8 La révélation

Le véhicule de l’action en direct a toujours été le principal moyen de communication. Cela pourrait être attribué à la relativité humaine de l’avenue visuelle du film. Néanmoins, lorsqu’une adaptation en direct de la populaire série animée, Teenage Mutant Ninja Turtles, a été annoncée, elle a envoyé les fans dans une frénésie fervente d’anticipation. Leonardo, Raphael, Michelangelo, Donatello et Splinter allaient être étoffés et personnifiés.

Le réalisateur Steve Barron était au courant de cette anticipation, l’a utilisée dans le tournage et a pris le temps de révéler l’apparence initiale des tortues. Les tortues ont été entendues pour la première fois lors de l’agression trouble d’April O’Neil. Cela a été suivi de petits aperçus des yeux de Raphaël. Les ombres des tortues drapées sur les tunnels d’égout jusqu’à ce qu’elles éclatent dans le cadre et la réalité.

7 La chanson Swan de Jim Henson

La révélation susmentionnée n’aurait pas pu être possible sans les talents d’un, Jim Henson. Le cerveau derrière The Muppet Show et Sesame Street a adopté la tâche de conception et de création des tortues. Les tortues et leur maître Splinter ont été construits à la boutique de créatures de Jim Henson pour près de vingt semaines de pré-production.

De nombreux artistes et marionnettistes ont mis en œuvre le travail remarquable qu’Henson a fourni pour donner vie aux tortues. Kevin Clash, mieux connu pour son travail en tant qu’Elmo sur Sesame Street, marionnettiste Splinter pour Henson. Le 16 mai 1990, Jim Henson est décédé d’une pneumonie, faisant de Teenage Mutant Ninja Turtles son dernier crédit.

6 Les tortues sont elles-mêmes

Dans la série animée Teenage Mutant Ninja Turtles, chaque tortue avait son bandana, son arme et sa personnalité. Le film n’était pas différent et a pris cela à cœur. L’un des piliers du film était la dynamique familiale entre Splinter et les tortues. Splinter a été présenté comme un père qui a inculqué la sagesse à ses fils. Les tortues, ainsi que leurs personnalités contrastées, ont fait place à des frictions et à des querelles fraternelles.

Tout cela ressemblait vraiment à une vraie famille construite. L’attrait esthétique était qu’il était exposé par quatre tortues mutées et leur rat sensei d’un père.

5 Casey Jones

Casey Jones pourrait sans doute être considéré comme la cinquième tortue. (Excuses au producteur Mark Freedman.) Casey Jones, interprété par Elias Koteas, était un chien de justice. Il était le pont entre le crime et la punition dans un masque de hockey. Ce justicier a fait preuve d’une attitude «à faire soi-même» à l’égard des criminels.

Fatigué des crimes pestilentiels à New York, Jones parlait doucement et portait une batte de baseball, un bâton de hockey et même une batte de cricket. Bien que ses moyens d’équité aient frotté les tortues dans le mauvais sens, il a tissé un lien avec eux et Splinter. Si les contrevenants ne connaissaient pas les tortues ninja, ils connaissaient Casey Jones.

4 Déchiqueteuse et le pied

L’antagoniste éternel des tortues était Shredder, joué par David McCharen. Les blessures de Shredder remontaient plus loin dans le passé que Splinter et les tortues ont d’abord fait allusion. La présence intimidante et la voix tonitruante du Shredder résonnèrent terriblement. Cette résonance a touché la corde sensible de la jeunesse perdue qui s’est enrôlée dans le clan des pieds de Shredder.

“Le monde extérieur vous rejette. C’est votre famille. Je suis votre père”, a déclaré Shredder à ses recrues. Il a revendiqué le patriarcat des adolescents malavisés qu’il a utilisés pour son syndicat du crime prospère. Cette paternité puissante et inquiétante n’était qu’un des exemples thématiques mis en lumière dans le film.

3 Fusion

Teenage Mutant Ninja Turtles (1990) pourrait franchement être considéré comme la meilleure interprétation des personnages de tous les temps. Une base majeure de cette impression était le respect que le film accordait à ses sources. Le ton sombre et énervé de la bande dessinée originale était présent dans le décor grunge du film de New York. La comédie colorée de la série animée a été établie dans le film par les caractéristiques des tortues et de leur casting de soutien.

Le maillage des deux médiums est devenu le moteur d’une fusion. Les tortues fonctionnaient de cette façon et pouvaient le faire continuellement.

2 “Je suis ici, mon fils.”

L’une des scènes les plus pures du film n’avait rien à voir avec le ninjutsu, les calembours de tortue ou la pizza. C’était une scène sombre sombre faiblement éclairée par des bougies qui comprenait Raphaël et Splinter. Ce qui s’est passé a été une conférence profonde de père en fils … dans ce cas, de rat à tortue.

Néanmoins, Splinter a fourni des conseils paternels à Raphaël concernant sa colère et sa solitude. Il professait qu’il ne devait pas oublier ses frères ou son père. La mortalité de Splinter a été mise au premier plan de la conversation. Un père ne peut pas survivre à ses fils. Ses fils ne peuvent pas survivre à sa sagesse. “Je suis là, mon fils,” chuchota Splinter en palpant la tête de Raphaël.

1 thème de la paternité

“Tous les pères prennent soin de leurs fils”, a déclaré Splinter. On pourrait discuter que le thème du film était la paternité. D’énormes quantités de points de l’intrigue et du développement du personnage tournaient autour des fils et des pères. Splinter a élevé les tortues comme si elles étaient les siennes. Shredder a adopté des adolescents mal placés dans le Foot Clan pour faire partie de sa famille tordue. Charles Pennington a lutté avec l’attitude rebelle et l’activité criminelle de son fils Danny qui s’est finalement calmée entre eux.

Teenage Mutant Ninja Turtles (1990) avait un sens aigu du thème et de l’histoire qui lui ont permis de résonner à ce jour.

