10 mèmes hilarants de Jaskier qui vous feront pleurer de rire

Le bijou fantastique de Netflix The Witcher est un spectacle vraiment drôle. En partie à cause du script mais surtout grâce aux grands personnages et aux acteurs qui les incarnent. L’un des personnages les plus drôles est le barde Jaskier (ou Dandelion, si vous aviez joué aux jeux vidéo The Witcher) qui est le compagnon de voyage bavard et parfois un peu désagréable de Geralt.

Lorsque vous associez Geralt silencieux et grincheux à Jaskier, vous avez forcément quelque chose d’amusant. Il n’est donc pas étonnant que les fans de la série aient déjà inondé Internet de mèmes Jaskier qui vous donneront envie de rencontrer le barde dans la vraie vie.

10 La saison 2 est confirmée

Jaskier sait très bien que les meilleures choses viennent aux gens qui attendent. Cela ne rend cependant pas l’attente moins ennuyeuse. Prenez la leçon du maître barde qui a survécu même au grincheux légendaire de Geralt. Et il a également survécu à un coup de poing dans l’estomac du Witcher.

Coup de poing dans l’estomac est à peu près ce que nous avons tous ressenti lorsque nous avons découvert que la deuxième saison de The Witcher sortira en 2021, donc dans près de deux ans. C’est tout à fait cruel pour toutes les personnes impliquées, y compris notre barde préféré. Mais tu sais quoi? Nous vivrons. Parce que certaines choses valent la peine d’être attendues. Surtout quand vous pouvez créer des mèmes à leur sujet en attendant.

9 Jetez une pièce à votre moteur

Nous avons donc de bonnes et de mauvaises nouvelles pour vous. La bonne nouvelle est que si vous rencontrez un vrai Witcher, jetez-lui une pièce. La mauvaise nouvelle, c’est que vous ne devriez pas lancer de pièces à quelqu’un d’autre et ailleurs. Surtout pas lorsque vous êtes dans un avion.

Ou vous pouvez être arrêté et quelqu’un créera un mème Jaskier à votre sujet. Hé, on suppose que les choses pourraient toujours être pires. Tant que l’avion ne s’est pas écrasé ou s’est déchiré ou avalé par un géant Skidmore, nous pouvons considérer celui-ci comme une victoire. Geralt serait certainement d’accord.

8 Une sauvegarde silencieuse

À en juger par le comportement de Geralt dans la série, il n’a pas reçu la note que chaque héros approprié a besoin d’un acolyte. Et qui peut mieux occuper ce poste dans The Witcher que Jaskier de tout le monde? Même s’il n’est jamais silencieux ou peut servir de sauvegarde dans un combat, au moins il peut vous faire bien paraître devant les femmes grâce à ses chansons.

Et si jamais vous avez besoin d’une image appropriée pour démontrer les caractéristiques que votre partenaire idéal devrait / ne devrait pas avoir, ce mème le fera parfaitement. Vous pouvez également l’utiliser pour filtrer les personnes qui ne sont pas du matériel d’amitié. Deux en un, marquez!

7 dermatologues le détestent

L’intrigue de The Witcher se déroule à plusieurs reprises et il y a trois scénarios, chacun se déroulant à un moment différent. Nous pouvons également voir les personnages à différents moments de leur vie, mais ils se ressemblent à peu près comme avant. C’est bien pour Geralt et Yennefer, qui sont respectivement sorceleur et sorcière, mais moins compréhensibles dans le cas de Jaskier.

Même si au moins une décennie s’écoule dans sa vie, Jaskier ne semble pas pire pour l’usure. Et bien sûr, les gens l’ont remarqué. Donc, si vous voulez connaître son secret, vous pouvez soit poursuivre le lien, soit vous rendre compte que la réponse au visage sans âge de Jaskier est simple: Hmm (comme dirait Geralt).

6 sérénade votre chat

Celui qui a dit que Geralt ressemblait parfois un peu à un chat grincheux… est en fait une personne très sage. Et tous les fiers propriétaires de chats savent très bien que vous ne pouvez pas posséder un chat, un chat vous appartient. De plus, si Geralt est un chat, cela signifie-t-il qu’il est beaucoup plus câlin que ce qui a été montré dans le spectacle jusqu’à présent? Ce serait intéressant à regarder.

Là encore, peut-être pas. Après tout, Netflix doit probablement garder The Witcher PG-13. Quoi qu’il en soit, le mème capture à merveille l’apparence de votre chat si vous faisiez quelque chose d’aussi stupide que de faire une sérénade sur ses pattes.

5 Inconvénients mineurs

L’expression stoïque habituelle de Geralt est d’or quand il s’agit d’obtenir du matériel pour des mèmes et des blagues. Ce mème ne représente pas vraiment Henry Cavill et Joe Batey, mais il pourrait tout aussi bien les montrer, compte tenu de la proximité de la réalité des expressions. Face à une situation comme celle-ci, Geralt dirait probablement: «Hmm» ou «F ***»

Tandis que Jaskier paniquait, courait, se faisait assommer, puis écrivait une ballade à ce sujet une fois le danger terminé. Pourtant, je dois aimer le gars. Tout le monde ne peut pas être aussi calme que Geralt et s’ils l’étaient, le spectacle serait à peine moitié plus amusant qu’il ne l’est.

4 Malheureusement amoureux

Avez-vous déjà aimé le seul gars ou une fille qui était réellement amoureux de votre meilleur ami? Ça craint – un grand moment, non? Eh bien, et selon ce mème, le pauvre Jaskier a le cœur brisé comme le seul et unique Wolverine. Cela n’aide pas la situation si vos amis se distinguent très passionnément devant vous. Ou faire l’amour dans une maison sur le point de tomber. Le timing, les gars. Horaire.

Ce mème est largement inspiré par le fait que les fans de The Witcher semblent expédier Jaskier et Geralt à tel point qu’il est actuellement le couple de fanfiction le plus préféré de ce fandom. Si vous ne nous croyez pas, allez visiter les archives de fanfiction. Mais ne dites pas que nous ne vous avons pas prévenu.

3 Chat triste Jaskier

En ce qui concerne le monde des mèmes, Geralt n’est pas le seul héros de The Witcher qui est en fait … un chat. Jaskier aussi, apparemment. Mais alors que Geralt était un chat grincheux, Jaskier semble être triste. C’est parfaitement compréhensible, étant donné que Geralt semble le jeter la première saison en raison de son obsession pour Yennefer. Et les deux ont vécu tellement de choses ensemble!

Nous ne pouvons pas non plus oublier Roach qui semble être un tiers (ou quatrième, vraiment) totalement innocent dans ce domaine. Peut-être que Jaskier pourrait trouver du réconfort en écrivant une chanson méchante sur Geralt et Yennefer? Non, ce n’est pas son style. Pourtant, il fait un joli chat, n’êtes-vous pas d’accord?

2 émission de télévision préférée

Un autre coup de poing à l’estomac de Geralt, sauf cette fois, méritait parfaitement. Du moins si vous préférez The Witcher à Game of Thrones. Honnêtement, il est difficile de comparer, d’autant plus que les deux émissions sont complètement différentes et The Witcher n’a qu’une saison jusqu’à présent, tandis que Game of Thrones en a huit (même si beaucoup de gens aimeraient faire semblant de la dernière saison ou au moins de son dernier épisode n’existe pas).

Dans ce meme, Jaskier semble penser qu’il n’y a pas de compétition du tout et il a une opinion claire sur ce qui est mieux. Pas pour longtemps, cependant, puisque Geralt le lui a immédiatement frappé. Aie.

1 vérité sur la beauté

Et enfin, nous ne pouvons pas laisser de côté le mème qui nous rappelle l’une des conversations les plus mémorables entre Geralt et Jaskier dans la série. Encore une fois, Geralt n’a pas semblé l’apprendre, mais il y a une chose que vous ne devriez pas faire à votre ami barde, et c’est d’insulter son chant.

Cependant, le mème et l’expression de Jaskier sont universels et peuvent être utilisés pour un grand nombre de situations dans lesquelles vos amis agissent brutalement. D’essayer de nouveaux vêtements, d’apparaître avec une nouvelle coiffure pour rentrer à la maison après une fête, avec une gueule de bois qui fait rage. Les mèmes ne peuvent vraiment pas être plus pratiques que celui-ci, croyez-le.

