10 mèmes hilarants de Sansa Stark qui vous feront pleurer de rire

Game of Thrones est l’une des émissions de télévision les plus réussies de tous les temps, donc cela ne devrait surprendre personne qu’il y ait des centaines, voire des milliers de mèmes en ligne axés sur l’émission et ses héros. Le groupe coloré comprenant les personnages de Game of Thrones s’intègre certainement dans les mèmes et l’un de ces héros qui y apparaît souvent est Sansa Stark.

Sansa est passée d’une noble noble gâtée à une jeune femme forte, et, bien que son chemin soit loin d’être facile, il a comporté beaucoup de moments intrigants et surtout des personnes qui font maintenant partie des mèmes ainsi que Sansa elle-même. Commençons et jetons un œil aux meilleurs mèmes sur Sansa qui vous feront pleurer de rire et vous sentir désolé pour elle en même temps.

10 Réunion spéciale des frères et sœurs Stark

Presque tout le monde sait qu’il n’est pas toujours facile de s’entendre avec vos frères et sœurs … ou votre famille en général. Cela devient encore pire si vos frères et sœurs survivants sont extrêmement étranges. Bien sûr, aucun de nos frères ou sœurs n’est jamais revenu à la vie ou ne s’est proclamé corbeau à trois yeux, mais ils ont tous volé nos vêtements ou nous ont arraché les cheveux de temps en temps.

Pourtant, si vous y réfléchissez vraiment, Sansa a eu encore plus de difficultés. Et, dans une famille pleine de gens étranges, elle a fini par être la plus normale. Cela ressemble à un compliment jusqu’à ce que vous réalisiez que nous parlons de la même femme qui a vu son mari sadique se faire déchirer par des chiens et se réjouir de la vue.

9 Nourriture pour chiens

En parlant de chiens … même si Sansa n’était pas leur favori au préalable, beaucoup de fans de Game of Thrones ont commencé à se sentir sympathiques envers elle quand ils l’ont forcée à épouser Ramsay Bolton, qui s’est avéré être un salaud sadique – littéralement. Heureusement pour elle, Sansa a survécu à son malheureux mariage et est finalement devenue plus forte à cause de cela. De plus, elle a fourni aux téléspectateurs l’une des scènes les plus délicieusement tordues de l’émission. Dans la scène, elle utilise les chiens de son mari contre lui et laisse Ramsay goûter son propre médicament. Bon travail, fille, bon travail. Personne ne le méritait plus.

8 De mauvais en pire

Il semble que les forces du destin ne veulent tout simplement pas que le pauvre Sansa fasse une pause. Traiter avec Joffrey, qui a causé la mort de son chien Lady, et regarder son père se faire exécuter était déjà assez mauvais, mais au moins Sansa a eu la satisfaction de voir Joffrey mourir d’une mort plutôt douloureuse et atroce quand il a été secrètement empoisonné par Olena, la grand-mère de Margaery .

Malheureusement, Sansa était soupçonnée de la mort de Joffrey et a dû fuir, ce qui l’a finalement amenée à son nouveau mari Ramsay, qui s’est avéré encore pire que Joffrey. Il maltraitait et tourmentait Sansa, il n’était donc pas étonnant qu’elle se débarrasse de lui avec joie. Et, juste au moment où il semblait que les choses allaient s’améliorer, les White Walkers sont venus. Pas étonnant que Sansa semble être le plus petit névrosé de la dernière saison. Parlez de stress!

7 Pas d’armée

Les maris stellaires et les zombies de glace trop affectueux ne sont pas les seuls problèmes de Sansa. Presque nous tous devons parfois travailler avec quelqu’un que nous n’aimons pas particulièrement. Mais, généralement, ce n’est pas un gars qui a tué notre tante, qui a eu le béguin pour notre mère et qui nous a embrassés.

Sansa est un vrai Stark, cependant, et sait que vous ne pouvez pas faire une omelette sans casser quelques œufs. De plus, elle doit avoir tué Littlefinger à la fin, donc, en ce qui concerne les satisfactions, celui-ci semble assez doux. Ne le pratiquez pas sur votre lieu de travail avec votre collègue ennuyeux. Sérieusement, non.

6 Baiser de mort

Sansa s’est révélée être un dur à cuire à maintes reprises, même si peut-être pas autant que sa sœur cadette. Peu importe, cependant, elle botte toujours le cul, et elle s’intégrerait également parfaitement dans le bon vieux clip de Britney pour “Toxic”, car il semble qu’un baiser de Sansa soit tout ce qu’il faut pour mourir plus tard d’une mort douloureuse.

Heureusement, Tyrion ne l’a jamais embrassée (n’est-ce pas?) Ou Game of Thrones serait un nain préféré des fans bien avant sa fin. Ce mème prouve que certaines filles, bien que belles et courageuses, sont tout simplement trop dangereuses. Surtout quand ils ont les cheveux roux (Jean Gray, n’importe qui?).

5 De zéro à héros

Certains fans ont été non seulement déçus par la dernière saison de Game of Thrones mais aussi par le développement du personnage de Sansa. Beaucoup de personnages ont fait un 180 complet tout au long de la série, mais, alors que Sansa est devenue beaucoup plus cynique et réaliste, elle semblait toujours douloureusement naïve dans certains domaines. Cela pourrait être dû à sa jeunesse, sauf qu’Arya est encore plus jeune qu’elle.

Ou peut-être que Sansa est complètement géniale et que les gens la malmènent. Nous ne sommes pas ici pour juger, mais parlons de rivalité entre frères et soeurs!

4 Crush d’enfance

Certains béguins d’enfance se révèlent bien, certains deviennent vraiment gênants à mesure que vous vieillissez, certains s’effondrent dans l’oubli une fois que vous avez grandi et que vous tournez la vue ailleurs … et puis il y a Sansa. Sur une échelle de un à dix en ce qui concerne les pires béguivesses de l’enfance, Sansa est dans une ligue à part. Et elle doit remercier Joffrey pour cela. Il était horrible depuis le début, mais elle ne le voyait tout simplement pas avec ses yeux de cœur. Au moins, Sansa a appris ses leçons plus tard, même si cela aurait pu lui éviter bien des ennuis si elle avait été plus prudente dès le départ.

3 Look mortel

Sansa a une façon de regarder la vie et les gens qui la blessent et qu’elle aimerait voir morte. Ce n’est pas une figure de style, tout le monde, elle a vraiment un look spécial, comme le montre bien ce mème. Tout au long de Game of Thrones, elle l’a accordé à plusieurs hommes qui l’ont croisée, et … eh bien, nous savons tous ce qui leur est arrivé.

Non pas qu’ils ne le méritaient pas – ce n’est même pas sujet à débat. La seule question qui reste est: qui était le pire des trois? La plupart des gens voteraient probablement pour Ramsay, mais chacun des trois gars s’est comporté de la manière la plus épouvantable.

Règle des 2 filles

En ce qui concerne l’amour, la romance et l’affection, il semble vraiment que Sansa ait quelque part dessiné le petit bâton. Elle pourrait certainement apprendre une chose ou deux de Margaery, une femme qui s’est débarrassée de son premier mari stupide lors de leur mariage et a ensuite réussi à obtenir son doux jeune frère pour elle.

Sauf qu’à la fin, c’est Sansa qui est devenue la victorieuse, puisqu’elle a survécu, et Margaery s’est fait exploser. Si quoi que ce soit, c’est une leçon que même le succès dans les relations ne vous apporte pas tout, surtout pas lorsque vous vivez à Westeros et que votre belle-mère déteste vos tripes. Désolé, Margaery, le jeu est terminé.

1 amour suce

Enfin, le dernier mème combine des fonctionnalités de tout ce qui précède et les rassemble pour créer une histoire complètement hilarante / Le mème parle principalement pour lui-même, nous allons donc juste noter que c’est certainement un croisement que beaucoup de gens aimeraient voir à la télé. Là encore, peut-être pas. La pauvre Sansa a déjà traversé beaucoup de choses et, bien que nous ne sachions pas vraiment ce qui lui est arrivé après la fin de Game of Thrones, nous avons le moindre soupçon qu’elle n’était vraiment pas intéressée à se marier à nouveau. Et honnêtement, il n’y a pas d’âme sur cette Terre qui pourrait lui en vouloir, n’est-ce pas?

