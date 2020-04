10 méthodes pour résoudre les problèmes de son dans Windows 10

Si vous rencontrez des problèmes de son, les méthodes suivantes peuvent vous aider à les résoudre. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles le son ne fonctionne pas, mais certaines d’entre elles ont tendance à être répétées plus que d’autres, alors voici 10 solutions pour que le son fonctionne à nouveau sur votre ordinateur.

1. Vérifiez que la sortie audio est correctement sélectionnée

Si vous disposez de plusieurs périphériques de sortie audio, vérifiez que vous avez sélectionné celui qui convient. Vous pouvez le faire à partir du menu flottant du son dans la barre des tâches.

De là, sélectionnez la flèche pour ouvrir la liste des périphériques audio connectés à votre ordinateur. Enfin, vérifiez que l’audio est lu sur l’appareil de votre choix, tel qu’un haut-parleur ou un casque.

2. Exécutez l’utilitaire de résolution des problèmes de son

Dans de nombreux cas, l’utilitaire de résolution des problèmes de son peut résoudre automatiquement les problèmes audio. La façon de l’exécuter est très simple:

Dans le menu Démarrer, tapez «dépanner l’audio» et sélectionnez le résultat «Rechercher et résoudre les problèmes de reproduction du son».

Dans la fenêtre de dépannage du son, cochez la case “Appliquer les réparations automatiques” et cliquez sur le bouton “Suivant”.

L’utilitaire de résolution des problèmes audio peut résoudre automatiquement les problèmes audio.

Si à la fin vous n’avez pas résolu le problème, essayez la méthode suivante.

3. Vérifiez que toutes les mises à jour Windows sont installées

Vous pouvez vérifier les mises à jour de Windows 10 en appuyant sur le bouton ci-dessous:

Ouvrez l’outil de recherche de mise à jour Windows 10

Ou en allant dans le menu Démarrer -> Paramètres -> Mise à jour et sécurité -> Windows Update -> Rechercher les mises à jour. Une fois les mises à jour terminées, redémarrez votre ordinateur et vérifiez si le son fonctionne déjà.

4. Vérifiez les connexions des câbles de vos périphériques audio, ainsi que le volume et les fiches

Vérifiez que tous les câbles de vos haut-parleurs et de vos écouteurs sont connectés. En même temps, vérifiez qu’ils sont connectés au bon connecteur. Ces connecteurs peuvent varier en fonction de la carte mère dont vous disposez, il peut donc être judicieux d’aller sur le site Web de votre fabricant si vous ne savez pas à quels connecteurs vous devez les connecter. Cependant, ceux-ci viennent généralement avec des couleurs représentatives. Les plus courants sont la sortie audio verte (haut-parleurs et / / casque) et l’entrée microphone rose.

Dans le même temps, vérifiez que les câbles d’alimentation sont tous connectés à la prise d’éclairage (s’ils sont connectés à un port USB, essayez de changer le port USB) et que le niveau de volume des appareils est correct. N’oubliez pas que sur de nombreux appareils, ils ont leurs propres commandes de volume.

De plus, lorsque vous avez des haut-parleurs et des écouteurs connectés en même temps, si leurs paramètres de sortie audio dans Windows 10 ne sont pas corrects, certains d’entre eux peuvent ne pas fonctionner. Si tel était le cas, essayez de déconnecter le casque.

5. Vérifiez les paramètres sonores

Vérifiez que vos périphériques audio ne sont pas mis en sourdine ou désactivés.

Ouvrez le mélangeur de volume en cliquant avec le bouton droit sur l’icône du haut-parleur dans la barre des tâches.

Dans la fenêtre du mélangeur de volume, vérifiez que les niveaux de volume sont corrects et qu’il n’y en a aucun en sourdine.

Vérifiez également les paramètres sonores. Pour ce faire, vous voyez le menu Démarrer -> Paramètres -> Système -> Son -> propriétés de l’appareil. Enfin, vérifiez que la case “Désactiver” n’est pas cochée.

6. Résoudre les problèmes de son en mettant à jour et en réparant les pilotes de son

Plusieurs fois, des problèmes liés au matériel peuvent être causés par des pilotes obsolètes ou qui ne fonctionnent pas bien. Assurez-vous que les pilotes des périphériques audio sont à jour. Si la mise à jour ne fonctionne toujours pas, essayez de les désinstaller, puis ils s’installeront automatiquement. Et si cela ne fonctionne toujours pas, choisissez un pilote Windows générique.

Pour mettre à jour les pilotes audio, vous voyez le gestionnaire de périphériques comme suit: Menu Démarrer -> tapez “gestionnaire de périphériques” puis sélectionnez-le dans les résultats. Développez ensuite la liste “Contrôleurs audio et vidéo et contrôleurs de jeu” et, sur votre périphérique audio, faites un clic droit dessus et sélectionnez “Mettre à jour le contrôleur”. Sélectionnez ensuite l’option pour rechercher automatiquement et suivez les instructions.

Si vous ne trouvez pas de nouveau pilote, recherchez-en un mis à jour sur le site Web du fabricant du périphérique.

Si cela ne fonctionne pas, essayez de le réinstaller. Pour ce faire, suivez les mêmes étapes que ci-dessus, mais au lieu de sélectionner l’option “Mettre à jour le pilote”, sélectionnez l’option “Désinstaller le périphérique”. Cochez ensuite la case intitulée «Supprimer le pilote logiciel de ce périphérique» puis «Désinstaller». Une fois terminé, redémarrez votre ordinateur et vérifiez si le son fonctionne déjà.

7. Définissez votre périphérique audio comme périphérique par défaut

Si votre périphérique audio, tel que des écouteurs ou des haut-parleurs, est via USB ou HDMI, vous devrez peut-être définir l’appareil comme périphérique audio par défaut. Si vous utilisez un moniteur externe sans haut-parleurs intégrés, assurez-vous que le moniteur n’est pas sélectionné comme périphérique de sortie par défaut, sinon vous n’entendrez aucun son. Vous pouvez le vérifier de la manière suivante:

Tapez “panneau de configuration” dans le menu Démarrer, puis sélectionnez-le dans les résultats. Maintenant, dans le panneau de configuration, sélectionnez “Matériel et son”, puis “Son”. Dans l’onglet “Lecture”, faites un clic droit sur le périphérique audio que vous souhaitez utiliser par défaut, puis sélectionnez “Définir comme périphérique par défaut”.

8. Désactivez les améliorations audio

Si les paramètres ci-dessus ne fonctionnent pas, cliquez à nouveau avec le bouton droit sur le périphérique audio, mais au lieu de sélectionner l’option “Définir comme périphérique par défaut”, sélectionnez “Propriétés”.

Ensuite, dans l’onglet “Options avancées”, décochez la case “Activer les améliorations audio” et appuyez sur “OK”.

En effet, les améliorations audio peuvent parfois entraîner des problèmes audio.

Des améliorations audio peuvent parfois provoquer des problèmes audio. Les désactiver peut résoudre votre problème.

9. Redémarrez les services audio pour résoudre les problèmes de son

Redémarrez les services audio:

Appuyez sur la combinaison de touches “Windows + R”, tapez “services.msc” et appuyez sur “OK”. Faites un clic droit et sélectionnez l’option “Redémarrer” pour chacun des services suivants: “Windows Audio”, “Compilateur de Windows Endpoint Audio »et« Appel de procédure distante (RPC) ».

10. Vérifiez les codecs audio haute définition IDT dans le Gestionnaire de périphériques

Certains problèmes de son peuvent être causés par un problème de codecs audio haute définition IDT. Cela peut être résolu avec une mise à jour manuelle du pilote qui vous permet de choisir le pilote audio que vous souhaitez utiliser.

Tous les systèmes ne disposent pas de codecs audio haute définition IDT, mais si vous en avez dans le vôtre, procédez comme suit pour le mettre à jour manuellement:

Menu Démarrer -> tapez “Gestionnaire de périphériques” et sélectionnez-le dans les résultats. Faites descendre la flèche pour “Pilotes audio et vidéo et périphériques de jeu”. Recherchez le codec audio haute définition IDT et faites un clic droit dessus. Sélectionnez “Mettre à jour le pilote”, puis choisissez de rechercher automatiquement le pilote. Redémarrez votre ordinateur.

Si aucune des méthodes suivantes n’a fonctionné pour vous, consultez les solutions pour réparer Windows 10.

Partagez-le avec vos amis!