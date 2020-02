10 moments les plus interrompus du film de la décennie

Pendant longtemps, les films ont eu leur part de moments de clignement des yeux qui méritent d’être interrompus pour un visionnement plus rapproché. Camées surprise, significations cachées, œufs de Pâques, références à la culture pop, il y a beaucoup à explorer avec des moments spécifiques dans les films après les avoir interrompus. Par exemple, saviez-vous qu’il y a une famille de famille extraterrestre de type ET dans Star Wars: Episode I – La menace fantôme ou qu’un crâne se superpose au visage de Norman Bates pendant une seconde dans Psycho?

Afin de vous éviter une pause précise, nous décomptons ici 10 des moments les plus interrompus du film de la décennie.

10 Man of Steel – Henry Cavill se transforme en Christopher Reeve

Dans Superman Reboot Man of Steel de Zack Snyder, il y a une scène où Superman (dépeint par le cœur britannique Henry Cavill) traverse un faisceau de gravité, se lançant vers une machine kryptonienne. À mesure que le faisceau s’intensifie, nous voyons le visage de Cavil se déformer. Cela continue à un point où son visage ressemble presque au regretté Christopher Reeve, le premier acteur à jouer à Superman dans une franchise de cinéma.

Zack Snyder a nié avoir prétendu avoir superposé le visage de Reeve à Cavill. Cependant, les fans qui ont interrompu cette scène ont en quelque sorte aperçu Reeves pendant une fraction de seconde.

9 Toy Story 3- RM 237

Les créateurs de Toy Story sont des fans autoproclamés du classique d’horreur de Stanley Kubrick The Shining (même si son auteur Stephen King continue de le détester avec passion). Ce profond intérêt pour le monde de The Shining peut être vu dans le sol de Sid dans le premier film Toy Story; le motif en nid d’abeille ressemble clairement au sol de l’hôtel Overlook dans le film d’horreur.

De même, si vous arrêtez la scène où Lotso, le méchant ours en peluche violet est jeté dans un camion à ordures, faites attention à la plaque d’immatriculation. Il indique “RM237”. Voilà un clin d’œil clair à la sinistre salle 237, une chambre de l’hôtel Overlook à laquelle personne n’est invité à entrer. Maintenant, la question se pose. Toy Story fait-il partie de l’univers Shining, ou vice versa?

8 Moana- Maui évolue dans le renne de Frozen

Pour en revenir aux films d’animation, Moana présente un demi-dieu samoan appelé Maui (exprimé par un autre demi-dieu samoan que nous connaissons sous le nom de Dwayne Johnson). En plus de chanter des crochets accrocheurs dans les chansons, Maui possède également un crochet magique.

Ce crochet lui permet de prendre la forme de n’importe quel animal. Les différents animaux qu’il change pour continuer à flotter et à changer dans la scène lorsque la chanson «Shiny» joue. Mais si on l’arrête au bon moment, on peut voir que l’une de ces formes animales est celle de Sven, le renne. Sven apparaît comme un compagnon de Kristoff dans les films Frozen. Cela ajoute au fait que Disney et Pixar aiment créer des univers partagés dans leurs films; une toute autre liste peut être établie à ce sujet.

7 La momie – Le livre des morts de l’original

La quintessence de la confiance en soi est le redémarrage de The Mummy en 2019, avec Tom Cruise. Le film a très prometteusement mis en place un “univers sombre” pour Universal Studios, qui mettrait en vedette des créatures classiques de romans d’époque et de films B comme le monstre de Frankenstein, les loups-garous et le Dr Jekyll / Mr. Hyde. Russel Crowe joue le Dr Jekyll dans The Mummy et pour ceux qui ont une vague idée du personnage auparavant à travers la littérature, sauraient qu’il a un personnage semblable à Hulk, se transformant en le terrible M. Hyde.

Hyde saisit étroitement le personnage de Cruise Nick dans une scène. Cruise est finalement relâchée alors que Jennifer (jouée par Anabelle Wallis) frappe la tête de Hyde avec un livre. En y regardant de plus près, vous verrez que ce livre archaïque avec son iconographie égyptienne et l’insigne d’un scarabée, est le même Book Of The Dead (le livre d’Amon Ra) qui a joué un rôle important dans l’original de 1999.

6 Godzilla: le roi des monstres – les vraies stars du film

Godzilla: King of the Monsters a suscité une réponse mitigée, mais il a attiré l’attention de nombreux téléspectateurs pour avoir présenté des scènes de combat intenses entre Godzilla et une flopée d’autres monstres Toho classiques comme King Ghidorah, Mothra et Rodan.

Bien que ce soit évidemment l’équipe VFX qui doit être félicitée pour donner vie à ces monstres, le film rend également hommage à ces monstres! Au fur et à mesure que les crédits d’acteur roulent, vous pouvez faire une pause et voir tous ces monstres crédités pour avoir joué eux-mêmes!

5 6 Métro – Insta Post de Ryan Reynolds en arrière-plan

Pendant le tournage de 6 Underground, un film Netflix excessif de Michael Bay, l’acteur Ryan Reynolds a publié une vidéo hilarante sur son Instagram. Il dit d’un ton calme que ce qui plaît aux films de Michael Bay, c’est qu’ils sont très “silencieux”. Et à ce moment-là, dans une pointe d’ironie, une voiture bascule et explose en arrière-plan!

La chose folle à ce sujet est que ce post a fait son chemin dans le film (bien qu’en arrière-plan). Arrêtez la poursuite prolongée et à grande échelle de la voiture dans l’ouverture, et vous verrez Reynolds appuyé contre le mur en arrière-plan. Voilà les images en temps réel de son post Insta!

4 Avengers: Endgame – Camée surprise de Howard The Duck

Dans l’épreuve de force finale de Avengers: Fin de partie lorsque tous nos héros Marvel se joignent à Thanos, Doctor Strange et Wong ouvrent plusieurs portails pour présenter tous ces combattants costumés avec style. Et puis, Captain America dit les mots emblématiques “Avengers, Assemble”!

Lors de la première visualisation, il est naturel que le public ne prête pas beaucoup d’attention aux détails et ne fasse que ressentir la chair de poule l’intensité de la scène. Mais lors d’une seconde et pause, vous pouvez voir un moment où même Howard The Duck peut être repéré, avec un blaster à la main et un regard déterminé sur son visage. Le canard anthropomorphe à tête chaude de Marvel Comics apparaît également brièvement dans les films Guardians Of The Galaxy.

3 Furious 7: Han Solo, Han Seoul-Oh

Han a été l’un des personnages les plus aimés de la franchise Fast and Furious. Expert en dérive calme et grignotant, il est présenté à Tokyo Drift et rejoint finalement l’équipage de Dominic Torretto. Sa mort est venue comme un choc dans Fast and Furious 6, mais comme le montre la bande-annonce du dernier opus, Han est vivant!

Dans un moment amusant et clignotant de Furious 7, nous voyons le fichier de Han avec son nom complet affiché comme Han Seoul-Oh. Cela ressemble beaucoup à Han Solo, le personnage classique de Star Wars joué par Harrison Ford. Cela semble approprié car les deux Hans sont finalement de charmants criminels. Cependant, le réalisateur Justin Lin a précisé qu’il s’agit d’un faux nom utilisé par Han.

2 Suicide Squad – Robin Death Confirmed

Le DCEU aime jeter des références, ses films remplis de tonnes de moments dignes d’une pause. Dans Batman V Superman: Dawn of Justice, vous pouvez voir le costume de Robin dans la Batcave, défiguré avec des graffitis lisant “Ha Ha Ha. La blague est sur vous, Batman”. C’est une allusion possible au moment où l’ex-Robin Jason Todd a été torturé par Joker et Harley Quinn dans les bandes dessinées. Le réalisateur Zack Snyder, cependant, a déclaré qu’il voulait ce costume comme référence à Dick Grayson.

Suicide Squad confirme que ce Robin a bien été tué par Joker et Harley. Chaque personnage principal de la Suicide Squad est présenté avec une feuille de rap, détaillant leurs forces, leurs faiblesses et leurs crimes. Lorsque Harley Quinn de Margot Robbie est présenté, une observation attentive vous montrerait le sous-titre “complice du meurtre de Robin”.

1 Deadpool 2- Est-ce que Brad Pitt ??

Il est clair qu’une grande partie des meilleurs moments de pause du film ces derniers temps provient de bandes dessinées. Dans Deadpool 2, notre mercenaire qui parle des ordures embauche une équipe de divers surhumains les appelant “X Force” (plutôt qu’un nom sexiste comme X-Men!). L’un de ces membres est le Vanisher qui est fondamentalement un homme invisible.

Dans une scène sombre mais hilarante, Vanisher et les autres sautent d’un avion avec des parachutes mais la plupart d’entre eux meurent avant d’atteindre la surface. Le parachute de Vanisher est empêtré dans certains fils alors qu’il est électrocuté. C’est alors que nous voyons la forme réelle de Vanisher pendant une seconde. Il est révélé que cet être invisible n’était autre que Brad Pitt!

