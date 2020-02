10 morceaux de questions que vous ne connaissiez jamais sur la franchise 007 James Bond

La franchise James Bond empiète sur soixante ans, ce qui en fait l’une des séries de films les plus longues de tous les temps. Les films sortent généralement entre deux et trois ans en moyenne, l’écart le plus long étant de six ans entre License To Kill et Goldeneye.

Connexes: Les 5 meilleures et les pires voitures de la franchise James Bond, classées

Avec plus de vingt films à son actif, d’innombrables histoires et anecdotes sont abondantes, comme le montrent les dix entrées suivantes. Parfois, les choses ont mal tourné ou les circonstances imprévues ont fait que les projets se sont mieux déroulés que prévu. C’est incroyable de voir tous les endroits où 007 a été, et nous essayons de découvrir où No Time To Die l’emmène.

10 John F. Kennedy était un grand fan

Compte tenu de son style de vie parfois douteux sur le plan éthique, en particulier en ce qui concerne la fidélité conjugale, il n’est peut-être pas si surprenant d’apprendre l’affinité de l’ancien président John F. Kennedy pour l’agent secret britannique. Avant les films, il était un fervent lecteur des livres, s’y accrochant au milieu des années 50 tout en souffrant de problèmes de dos débilitants. Il a même rencontré l’auteur Ian Fleming en 1960. Soi-disant, Kennedy classant From Russia With Love comme l’un de ses livres préférés a fortement influencé la décision de la production d’Eon de le produire comme deuxième film.

9 D’où vient le nom GoldenEye

Le GoldenEye de 1995 se classe souvent parmi les meilleurs de la série. Son mélange de tarif d’action typique de Bond et de drame de personnage offre au public le meilleur des deux mondes. L’adaptation légendaire de Nintendo 64 a également contribué à solidifier son héritage. Bien que le titre semble cool, certains peuvent se demander d’où il vient. Le domaine d’Ian Fleming en Jamaïque avait le même surnom, seule sa maison n’était pas une base secrète ni une opération militaire. Le nom remonte cependant plus loin. Pendant son mandat d’officier de renseignement naval pendant la Seconde Guerre mondiale, l’une des opérations sur lesquelles il a travaillé a été surnommée GoldenEye.

8 Qui a réalisé le plus d’entrées

La plupart des cinéastes qui ont incarné le personnage ont fini par diriger au moins deux projets Bond ou plus. Cependant, un seul a la particularité de diriger le plus d’entrées dans la franchise. John Glenn a réalisé cinq films consécutifs de For Your Eyes Only de 1981 à License to Kill de 1989. Il a auparavant édité et travaillé en tant que deuxième directeur d’unité sur trois œuvres de Bond, dont l’épopée On Her Majesty’s Secret Service.

7 Pourquoi George Lazenby est parti après un seul film

George Lazenby est une valeur aberrante parmi les acteurs de Bond. Il n’a fait qu’un seul film, était le plus jeune acteur à dépeindre l’espion et est entré dans le rôle sans expérience préalable. Des mythes surgissent à propos de son exode du rôle résultant de son manque de côtelettes et de sa difficulté à travailler, mais l’acteur a récemment dissipé ces rumeurs. En fait, EON voulait qu’il signe pour six autres films Bond, mais il l’a refusé après quelques conseils sans doute médiocres. À l’époque, les gens pensaient que la mode était terminée et le changement de culture rendrait le personnage hors de propos. Imaginez à quel point la trajectoire de la série aurait été différente s’il avait continué à jouer le rôle. Au lieu de cela, nous avons obtenu Diamonds Are Forever.

6 Ne dis plus jamais

Le dernier tour de Sean Connery en tant que héros emblématique est arrivé en 1983, Never Say Never Again. Le film n’est pas un projet d’Eon Productions et est un remake lâche de Thunderball. Ian Fleming a écrit le roman original basé sur un scénario inutilisé du début des années 60, lorsque Kevin McClory voulait produire un film avec le personnage. Un procès qui a suivi a donné à McClory les droits sur le roman. Eon a conclu un accord avec le producteur de Thunderball, et plus d’une décennie plus tard, McClory a commencé à produire une autre adaptation, qui est finalement sortie en 1983 et est considérée comme l’une des missions les plus faibles de James Bond.

5 Hoagy Carmichael

Pour avoir une idée de l’apparence du personnage avant que Sean Connery personnifie le rôle, pensez à Hoagy Carmichael, peut-être mieux connu pour Les meilleures années de notre vie.

En relation: Les 10 meilleures tenues 007 de Daniel Craig

Flemming mentionne directement l’acteur et le chanteur à plusieurs reprises dans ses romans pour donner au lecteur une image de l’apparence du personnage. Bien qu’il soit beau, il n’a certainement pas le même physique musclé que Sean Connery.

4 acteurs américains qui étaient presque Bond

Plusieurs fois au cours de l’histoire de la série, des acteurs américains ont été considérés et parfois auditionnés pour le rôle, notamment Clint Eastwood, Dick Van Dyke et James Brolin. Brolin est allé particulièrement loin dans le concert en 1983 lors de la pré-production d’Octopussy. Son test d’écran s’est bien passé et il a commencé à s’entraîner pour le rôle avant que Roger Moore ne choisisse de revenir. De tous les acteurs susmentionnés, Dick Van Dyke semble le plus étrange, surtout compte tenu de son accent dans Mary Poppins.

3 Sean Connery

Avant de s’emparer du rôle d’une vie, Sean Connery s’est classé troisième au concours Mr. Universe de Scottland. En regardant des photos de sa jeunesse, on découvre un morceau d’humain ciselé qui n’est reconnaissable que comme l’agent secret de son visage. Il n’était pas non plus habitué aux manières suaves de James Bond, alors le réalisateur Terrence Young lui a donné un cours intensif sur le highlife avant de filmer Dr. No. livres.

2 Dr. No était un film à petit budget

Le Dr No a été choisi comme premier début après que Thunderball n’ait pas fait la coupe en raison de problèmes juridiques. Bien que le film se déroule dans un seul endroit et n’ait que peu d’action, sauf pour l’apogée, les producteurs ont eu du mal à le filmer pour un maigre budget d’un million de dollars. Un million, c’était beaucoup plus à l’époque, mais encore à peine assez pour créer un film d’espionnage. En conséquence, plusieurs coins ont été coupés, comme un seul monteur sonore au lieu de deux, et le concepteur de production a travaillé avec un budget dérisoire de 14 000 livres.

1 Christopher Lee

L’acteur anglais emblématique Christopher Lee a joué Scaramanga dans Man With The Golden Gun. Il est également beau-cousin avec l’écrivain Ian Fleming et a été le premier choix de l’auteur pour jouer le Dr No dans le premier film avant que Joseph Wiseman ne joue le rôle. Comme Fleming, Christopher Lee a également fait sa part pendant la Seconde Guerre mondiale avec la Royal Air Force. Alors que l’on aurait du mal à argumenter Man With the Golden Gun comme un meilleur film que Dr. No, Lee joue un magnifique méchant.

Suivant: 10 meilleures chansons à thème Bond, classées

Prochain

Game of Thrones: 10 questions sans réponse sur les hommes sans visage