10 personnages de films LGTBQ + les plus affirmés de la dernière décennie

Cette dernière décennie a accueilli des films de plus en plus inclusifs qui mettent en valeur les voix et les expériences LGTBQ +. Au lieu de s'en tenir aux tropes négatifs, ces films évitent les stéréotypes, faisant de ces personnages beaucoup plus que leur identité sexuelle.

Les films de la dernière décennie ont également mieux réussi à confier des rôles aux acteurs LGBTQ +. Bien que tous les acteurs représentant les personnages identifiants queer de cette liste ne soient pas eux-mêmes queer, leurs représentations sont parmi les plus affirmatives pour les membres de la communauté LGBTQ +. À travers leurs luttes, leurs idées et leur humour, ces personnages montrent que la vie queer est aussi dynamique et variée que pour n'importe qui d'autre.

dix Elle Reid (grand-mère, 2015)





Le portrait de Lily Tomlin d'une grand-mère lesbienne septuagénaire dévastée par la mort de son partenaire à long terme est plein de vie et de chagrin. Elle, une poète de Los Angeles, reçoit une visiteuse inopinée: sa petite-fille de 18 ans, qui a une longue grossesse non planifiée.

Les deux se lancent ensemble dans un voyage à travers Los Angeles, apprenant beaucoup sur l'autre et leurs douleurs personnelles en attendant. grand-mère comprend un casting presque entièrement féminin, ainsi que des personnages trans. Bien que toutes les performances soient convaincantes, Tomlin se démarque comme un baby-boomer qui est enfin en mesure de regarder en arrière sa vie et d'accepter comment elle s'est déroulée, à la fois bonne et mauvaise.

9 De même (Pariah, 2011)





Adepero Oduye est magnifique à regarder en tant que jeune de 17 ans. De même, au bord de l'âge adulte, se réconcilie enfin avec sa sexualité. Lesbienne, Alike se sent mieux lorsqu'elle porte des vêtements masculins et sort avec d'autres femmes comme elle. Les parents d'Alike, cependant, la regardent s'épanouir avec un jugement silencieux.

De même, ils savent qu'ils n'approuveront pas ce qu'ils considèrent comme son "style de vie inapproprié", et elle est coincée – comme tant d'adolescents dans sa position – entre ses propres désirs et la nécessité de se sentir acceptée par sa famille. En fin de compte, elle choisit de vivre sa vie selon ses propres règles, et bien que sa famille la rejette malheureusement, elle reste confiante dans sa décision. Comme elle le dit à son père, "je ne cours pas, je choisis."

8 Trini Kwan (Power Rangers, 2017)





Trini Kwan est le Yellow Power Ranger, et dans le redémarrage de la franchise en 2017, elle est décrite comme un membre de l'équipe qui remet en question sa sexualité. En tant que premier personnage queer à gros budget d'un film d'action traditionnel, l'impact de l'identité sexuelle de Trini est d'une grande portée et symbolique pour les fans LGBTQ + de la Power Rangers.

Dans le film, Trini lutte avec son attirance pour les femmes, et elle a du mal à divulguer ses difficultés à ceux qui l'entourent. Pour un personnage d'un film d'action en direct inspiré d'un manga sur un groupe de super-héros qui se transforment en machines de combat magiques, Trini est certainement un personnage crédible et comparable.

7 Cassandra "Diggy" Andrews (Dope, 2015)





Dope est un film acclamé par la critique sur un groupe d'adolescents noirs qui grandissent dans un quartier difficile de Los Angeles. Malcolm et James sont les meilleurs amis de Diggy, une adolescente androgyne de plus en plus à l'aise avec le fait d'être lesbienne.

Alors que les amis de Diggy qui vont à l'église promettent de l'aider à «prier le gay loin», elle est plus intéressée à être une adolescente normale et à faire du vélo en ville avec Malcolm et James. Dope ne met pas trop l'accent sur la sexualité de Diggy. Comme Malcolm et James, elle est membre du gang travaillant sur les mêmes problèmes présentés aux adolescents noirs en Amérique.

6 Emma (Le bleu est la couleur la plus chaude, 2013)





Ce film français explore une liaison passionnée entre une lycéenne nommée Adele et une étudiante du collège nommée Emma. Adele, moins sûre de sa sexualité, hésite avec Emma. Malgré la romance enflammée qui se développe entre eux, Adele trahit Emma en retrouvant son ex-petit ami tout en poursuivant une relation avec sa nouvelle amoureuse.

Un film sur la nature intense du jeune amour, Le bleu est la couleur la plus chaude dépeint Emma comme une lesbienne créative et intrépide qui poursuit ce qu'elle veut. Sa sensualité ouverte et sans compromis est un affront direct aux opinions traditionnelles sur les femmes et la façon dont elles devraient agir.

5 Lionel Higgins (Chers Blancs, 2014)





Le film qui a inspiré l'émission de télévision du même nom, Chers Blancs met en vedette un étudiant gay nommé Lionel, l'un des rares étudiants noirs de la prestigieuse Winchester School. Avec son exploration de la politique raciale et sexuelle, Chers Blancs s'est avéré être une bouffée d'air frais pour le public de films fatigué d'un manque de diversité dans les films.

Tessa Thompson, un acteur noir queer, joue également le rôle de Sam, un étudiant, écrivain et activiste qui convainc le timide et réservé Lionel de s'impliquer dans le mouvement croissant contre les actions racistes des étudiants blancs sur le campus.

4 Marina Vidal (Une femme fantastique, 2017)





Ce film primé aux Oscars suit la vie de la femme trans Marina après la mort de son partenaire aîné Orlando. Marina est traitée de manière discriminatoire par l'ex-femme et les enfants d'Orlando, qui tentent de la forcer à quitter l'appartement qu'elle partage avec lui. Elle est impliquée dans sa mort, malgré les preuves médicales qu'il est décédé d'un soudain anévrisme cérébral.

Tout au long de tout cela, Marina reste calme et recueillie. Lorsque les tensions s'intensifient et que les actions transphobes de la famille d'Orlando atteignent leur paroxysme, Marina se transforme en combattante, refusant de laisser ses agresseurs compromettre sa capacité à pleurer et à avancer. Le film se termine sur une note triomphante, avec Marina, une chanteuse, se produisant devant un public bondé.

3 Mark Ashton (Fierté, 2014)





Mark Ashton est à la fois un personnage de ce film britannique et un vrai homme qui a aidé à organiser la campagne de soutien aux mineurs des lesbiennes et des gays du pays dans les années 1980. Cette icône queer a travaillé aux côtés d'autres gays et lesbiennes pour forger un partenariat avec des mineurs gallois en grève en 1984.

Ce révolutionnaire était à l'avant-garde de l'activisme pour les droits des homosexuels, et il comprenait les liens entre les luttes de sa communauté et les luttes auxquelles sont confrontés les mineurs. Dans le film, Mark se révèle être un puissant orateur et organisateur communautaire. Malheureusement, le vrai Mark Ashton est décédé de problèmes liés au sida en 1987.

2 Elio Perlman (Appelez-moi par votre nom, 2017)





L'un des plus beaux films sur le premier roman jamais réalisé, Appelle-moi par ton nom se concentre sur l'histoire d'amour de courte durée entre Elio, 17 ans, et Oliver, 24 ans. Au cours de l'été 1983, Oliver vit avec la famille d'Elio en Italie, étudiant avec le père d'Elio, un archéologue.

La passion qui se développe entre Elio et Oliver est pure et réelle, et la représentation de Timothée Chalamet de l'adolescent Elio lui a valu une nomination aux Oscars. Bien qu'aucun des personnages ne s'identifie comme gay dans le film, et bien que les deux aient également des relations sexuelles avec des femmes, la gentillesse d'Elio prend une confiance tranquille qu'Oliver n'atteint jamais.

1 Sushmita (Common Gender, 2012)





Ce film bangladais de 2012 est le premier à présenter Hijra, ou des membres d'un troisième sexe dans tout le sous-continent indien. C'est également l'un des premiers films du cinéma mondial à présenter deux personnages principaux non binaires.

L'intrigue du film implique une romance naissante entre un Hijra nommé Sushmita et un homme du Bangladesh. L'histoire d'amour est traitée avec la gentillesse et l'excitation accordées aux romances hétéronormatives dans d'autres films. Le rôle central de Sushmita dans le film ouvre de nombreuses portes pour de futures représentations de personnages non binaires.

