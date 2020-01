10 petits détails que vous remarquez seulement en rejouant les Pokémon rouge et bleu

La nostalgie est une force puissante et puissante. Que vous rêviez avec nostalgie d’un film, d’une émission de télévision, d’un jeu vidéo ou d’une coiffure que vous pensiez acceptable à l’époque, il est parfois préférable de garder ces lunettes teintées de rose fermement en place. Comme ces épisodes de flashback Friends, vous ne voulez pas vraiment revenir sur la façon dont vous vous habilliez en 1983.

CONNEXES: 10 cosplay de Pokémon de feu puissants

Pour les fans de Pokémon nostalgiques en particulier, plonger dans les Pokémon Rouge et Bleu de 1998 peut être une expérience éclairante. Peut-être que nous étions trop jeunes pour le remarquer, mais plusieurs choses sur le jeu étaient toutes sortes de questions. Voici quelques petites choses sur les Pokémon Rouge et Bleu (et Vert) que vous ne remarquerez que rétrospectivement.

10 Il y a si peu d’espace dans le sac à dos

Dans les jeux Pokémon plus récents, l’inventaire est essentiellement illimité. Le sac est soigneusement divisé en catégories, et il y a même un indicateur pratique qui vous montre quand il y a un nouvel article dans une poche particulière. C’est super pratique.

Si vous avez été gâté par ce système d’inventaire convivial, revenir à Pokémon Rouge et Bleu sera certainement frustrant. Vous allez constamment jeter des objets, échanger des objets ou utiliser des objets de guérison sur les membres du groupe qui n’ont perdu que 1 HP, simplement pour pouvoir récupérer cet élément clé dont vous avez besoin pour progresser. C’est comme jouer en tant que Chris “Je ne peux tenir que six choses à la fois” Redfield dans le Resident Evil original.

9 Certains des Sprites étaient tout simplement étranges

Naturellement, les jeux de première génération représentent la première exposition que beaucoup d’entre nous ont eue à la franchise Pokémon conquérante du monde. Ce sont les jeux qui ont présenté le bien-aimé «original 150» (malgré Mew), qui sont tous devenus vraiment emblématiques.

Ce que nous n’avons pas remarqué la première fois, cependant, c’est à quel point certains de ces sprites étaient discutables. L’humble Game Boy a fait de son mieux pour donner vie à ces Pokémon il y a plus de vingt ans, ces sprites étaient vraiment un énorme sac mixte. Regardez Exeggutor ici; n’avons-nous pas compris à quel point c’est horrible?

8 mouvements d’insectes… n’existaient tout simplement pas

C’est une blague courante dans la communauté Pokémon que certains dactylographies ne reçoivent tout simplement pas le même amour et l’attention de Game Freak que d’autres. La glace et le rock, par exemple, sont tous deux faibles à tout jamais. Bien qu’ils soient également très efficaces contre une variété de types, cela en fait une douleur majeure à utiliser, surtout s’ils sont plus défensifs.

CONNEXES: 10 mèmes hilarants de logique Pokémon trop drôles

Ensuite, il y a ces types qui sont juste faibles. Avant l’introduction de Volcarona, les types de bogues avaient tendance à être très faibles. En jetant un autre regard sur les jeux originaux, il est clair que Bug était à son pire ici. Il n’y avait pas vraiment un seul mouvement du type à utiliser. Aiguille double? Quel bien cela allait-il faire?

7 fantômes ont vraiment choisi la courte paille aussi

Deux décennies plus tard, certains types de Pokémon (comme l’eau) sont beaucoup plus courants que d’autres. À l’époque, cependant, cette situation était bien pire. Dans la génération I, les types Ghost n’avaient qu’un seul représentant: la ligne Gastly.

C’est vrai. Gastly, Haunter et Gengar étaient les seuls Pokémon fantômes. Pour aggraver les choses, cependant, Ghost a également réduit à zéro son nom et n’a pas vraiment fonctionné comme prévu. Comme les fans le savent, les attaques de type fantôme sont aujourd’hui très efficaces contre les types psychiques. À l’origine, les Pokémon psychiques étaient plutôt immunisés contre les attaques de fantômes pour une raison quelconque. Il est étrange de regarder en arrière et de voir à quel point le monde Pokémon était étrange. Nous ne savions pas mieux à l’époque.

6 Les dragons de Lance n’étaient pas vraiment des dragons

Pour les fans de franchise, il y a beaucoup d’injustices dans ce monde qui ne deviennent jamais ennuyeuses. L’un d’eux est le suivant: comment un adorable petit Pokémon comme Appletun / Flapple peut-il être de type Dragon, mais pas d’énormes bêtes écailleuses comme Charizard?

Oui, c’est plus une question d’équilibre et Mega Charizard X est Fire / Dragon, mais quand même. L’expert de type Dragon de Red and Blue, l’emblématique Lance, aurait pu avoir plusieurs dragons dans son équipe plutôt que des wannabes. Avec le recul, vous vous rendez compte à quel point son équipe correspond mal à sa spécialité, tout simplement parce qu’il n’avait pas d’options Dragon à part Dratini, Dragonair et Dragonite.

5 Pokémon apprennent des mouvements vraiment bizarres

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Snorlax peut apprendre le surf? Vous êtes-vous déjà moqué de l’image mentale d’un entraîneur Pokémon assis joyeusement au sommet de son ventre bombé alors qu’il vous transporte le long de l’eau? Bien sûr que oui. En fait, il y a une raison simple: parce que les Pokémon de type Normal pourraient apparemment apprendre les mouvements sacrés qu’ils voulaient dans les premiers jours de Pokémon. Rouler sur le ventre d’un Snorlax, comme vu ci-dessus, était tout à fait bien dans Pokémon: Allons Pikachu et Évoli mais nous devons tracer la ligne quelque part.

Les attaques les plus puissantes et utiles, telles que Thunderbolt, Flamethrower, Earthquake et Ice Beam, ont tendance à être le domaine exclusif des Pokémon de ces types (bien que de nombreux types d’eau puissent apprendre Ice Beam). Cependant, les Pokémon normaux comme Snorlax et Tauros étaient libres de saisir certains de ces mouvements, et le sont toujours. Nous n’avons pas remis cela en question à l’époque, n’est-ce pas?

4 Combien de douleur les SM peuvent être

Via: YouTube (SRGamesYT)

Des versements plus récents de la série principale ont pris des mesures pour rendre les choses un peu plus conviviales. Non seulement des questions telles que la gestion des stocks ont été considérablement améliorées, mais d’autres gros bogues semblent également avoir été résolus.

CONNEXES: Pokémon: 10 faits sur Ash Ketchum selon son comédien

Si vous avez grandi avec les précédents jeux Pokémon, vous vous souviendrez de la difficulté de transporter des Pokémon qui avaient un HM spécifique (un mouvement comme Force qui était nécessaire pour progresser dans certaines zones) au bon moment. De nombreux joueurs ont choisi de seller certains Pokémon avec plusieurs de ces mouvements à la fois, afin d’atténuer le changement de groupe. C’était un autre élément que nous venions d’accepter à l’époque, mais maintenant les HM semblent avoir disparu, c’est vraiment une douleur de revenir vers eux.

3 Pokémon légendaires sont peu pertinents pour l’histoire

Dans les jeux plus récents, les Pokémon légendaires ont été extrêmement importants pour l’intrigue et / ou leur région d’origine. Le Tapus d’Alola, Zacian et Zamazenta de Pokémon Sword and Shield… ils ont été étroitement liés aux événements du jeu.

Les Pokémon légendaires de Red and Blue, Articuno, Zapdos, Moltres et Mewtwo (encore une fois, malgré Mew) se trouvent juste là. Ils sont mentionnés avec désinvolture et peuvent être pris dans des zones optionnelles délicates, mais ils n’ont pas vraiment beaucoup d’incidence sur l’intrigue. L’intrigue elle-même n’est pas particulièrement significative dans le jeu original non plus, car les joueurs sont simplement absorbés par les plans néfastes de Team Rocket.

2 La mécanique a fait d’énormes progrès depuis le rouge et le bleu

À l’époque, il aurait été difficile de prédire exactement ce qu’un Pokémon deviendrait. Deux décennies plus tard, qui aurait pu imaginer que Nintendo et Game Freak auraient entre les mains l’une des plus grandes franchises de divertissement?

Quoi qu’il en soit, il n’est pas étonnant que les premières versions soient incroyablement primitives aujourd’hui. Certains éléments que nous tenons pour acquis aujourd’hui n’ont tout simplement pas fonctionné en rouge et bleu. Plus tristement célèbre, Wrap et Bind ont empêché la cible de changer de position ou de jouer son tour normalement, ce qui ne volerait absolument pas en jeu compétitif aujourd’hui.

1 À quel point il a bien défini ce qui allait arriver dans la série Pokémon

Donc oui. Vous ne pouvez pas revenir à la première entrée d’une série de longue durée sans trouver des choses plus que simples par rapport à ce qui est arrivé plus tard. Il ne fait aucun doute que les premiers jeux Pokémon étaient super défectueux et expérimentaux.

En même temps, cependant, il y a autre chose qui est également très clair lors de la relecture de Rouge et Bleu: ils ont le plan du succès Pokémon écrit partout. Les détracteurs disent souvent que la série ne change jamais, mais cela tient en partie au fait que les premiers jeux ont tellement bien fonctionné dès le départ. La formule pour Pokémon était remarquablement bien définie ici, cela ne fait aucun doute.

SUIVANT: Les 10 meilleurs jouets Pokémon

Prochain

Reine du Sud: la pire chose que chaque personnage principal ait faite