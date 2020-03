10 pièces d’art conceptuel à l’envers qui vous feront sentir

Inside Out 2015 est maintenant considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs films Pixar de tous les temps. Bien que ce soit un film pour enfants, Inside Out avait une profondeur émotionnelle qui l’a fait bondir au-delà de la plupart des films d’animation. Tout parent qui a décidé d’emmener leurs enfants au cinéma a probablement été surpris par la narration complexe qu’ils ont trouvée dans ce film Pixar.

L’histoire d’Inside Out a plongé profondément dans l’état émotionnel complexe d’une jeune fille nommée Riley qui avait récemment déménagé dans une nouvelle ville. Le public a pu voir toutes les émotions de Riley personnifiées, y compris la joie, la tristesse, la peur, la colère et le dégoût. Ce que de nombreux fans du film ne savent peut-être pas, c’est qu’il y a beaucoup d’idées que les cinéastes ont formulées à l’étape du concept qui n’ont jamais atteint le produit final. Voici dix pièces du concept art Inside Out qui vous feront sentir.

10 Envie

Les quelques éléments conceptuels suivants représentent des personnages qui ne se sont pas retrouvés dans le produit fini du film. L’envie est le premier de ces personnages. Il semble être assez malicieux et pas bon, ce qui aurait été une dynamique intéressante à ajouter au film.

Un autre antagoniste possible ou peut-être juste une émotion plus négative aurait vraiment ajouté aux dimensions de ce film Pixar. Ou, d’un autre côté, peut-être qu’il aurait tout foutu en l’air.

9 Plus d’envie

Ce n’était pas la seule Envy possible avec laquelle les cinéastes derrière Inside Out ont joué. Cette autre Envie, qui apparaît plutôt féminine que masculine, est de nature beaucoup moins sinistre. Au lieu de cela, elle semble être une sorte de victime de ses émotions.

Cette version d’Envy semble totalement obsédée par le fait de conserver ce qui semble être l’un des souvenirs du film. Son personnage pourrait apparaître beaucoup plus tragique de la même manière que Sadness l’a fait tout au long des deux premiers actes du film, et cela aurait été fascinant à regarder.

8 Amour

Un personnage qui aurait été un excellent ajout à l’équipe d’émotions est Love. Représenté ici comme étant un être éthéré plein de lumière et de chaleur, l’amour aurait été une juxtaposition intéressante pour le reste des personnages.

Aussi amusant que ce personnage l’aurait été, ce concept art est juste un peu trop abstrait pour le film. Il / elle ne se serait tout simplement pas adapté aux autres personnages du film.

7 Un autre amour

Un autre point de vue sur le personnage susmentionné, cette version de Love s’intégrerait beaucoup mieux aux autres personnages émotionnels de Riley que son homologue de l’art conceptuel. Même s’il est un peu plus rationalisé, cette version de Love semble toujours ajouter une dynamique unique à l’équipe.

Peut-être que pendant certains des moments les plus tendus du film, Love aurait pu s’égarer et être introuvable. Quoi qu’il en soit, ce serait un très bon personnage à ajouter s’ils font une suite.

6 Tristesse

Une émotion beaucoup plus négative, Gloom aurait été un excellent ajout pour aider à équilibrer l’équipe principale des émotions dans l’esprit de Riley. À part la tristesse, la plupart des autres émotions sont de très haute énergie, donc Gloom aiderait à faire baisser un peu les choses.

Le concept art de Gloom est vraiment créatif et raconte une histoire en soi. Des couleurs sombres et un visage sombre en font un personnage très fascinant à regarder.

5 Culpabilité

Riley traverse un large éventail d’émotions au cours de son histoire-arc dans ce grand film. Un grand ajout qui aurait pu ajouter une certaine complexité émotionnelle aurait été la culpabilité.

Au cours d’Inside Out, Riley traverse un voyage assez émotif et fait des choses qu’elle n’aurait peut-être pas dû faire. La culpabilité aurait pu jouer un rôle important dans tout cela, mais peut-être aurait-il également été un personnage de trop.

4 Espoir

La joie est peut-être le seul personnage émotionnel du film à 100% positif. L’espoir aurait pu ajouter à cette positivité et peut-être même avoir été un acolyte de Joy.

Le seul problème avec l’inclusion de Hope dans le film est qu’elle est trop puissante d’émotion, un peu comme Love l’aurait été aussi. Inclure quelque chose comme ça aurait pris toute l’histoire dans une nouvelle direction.

3 Joie et tristesse

Les deux personnages dont la relation définissait vraiment Inside Out étaient Joy et Sadness. En poursuivant de nombreuses aventures ensemble, ce n’est qu’à la fin du film qu’ils ont vraiment compris qui était vraiment chacun d’eux et quels devraient être leurs rôles dans la vie de Riley.

Cette belle œuvre d’art conceptuel était probablement plus proche du début du film. À ce moment, Joy essayait toujours de changer la tristesse, essayant de la rendre plus semblable à Joy. À la fin du film, Joy s’est rendu compte à quel point elle avait eu tort de le faire, mais néanmoins c’est une jolie photo représentant la relation des deux vers le début du film.

2 Irritation

Ce concept art pour Irritation nous laisse sans cesse intéressés par ce à quoi le personnage aurait ressemblé dans la version finale du film. Conceptuellement, la conception de ce personnage est radicalement différente de toutes les autres du film.

Les autres personnages ont au moins une sorte de traits humains. Pour la plupart, l’irritation n’est même pas proche de cela. Il ne serait certainement pas un personnage facile à cosplayer.

1 Honte et embarras

La dernière œuvre d’art conceptuel représente deux émotions que Riley a clairement ressenties au cours du film: Shame & Embarrassment. Un nouveau gamin dans une nouvelle école dans une nouvelle ville, Riley se sentait certainement hors de propos et il semblait qu’elle sentait que tous les yeux étaient sur elle.

C’est vraiment dommage que ces deux-là ne soient pas entrés dans la coupe finale du film. Ils auraient pu très facilement être deux personnages inséparables qui se collaient l’un à l’autre et se cachaient tranquillement en arrière-plan derrière les autres émotions.

