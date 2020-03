10 pièces impressionnantes de la princesse et de la grenouille Art conceptuel que nous adorons

La princesse et la grenouille occupe une place spéciale au cœur des amoureux de Disney qui célèbrent les films d’animation emblématiques de la Maison de la souris. C’était le dernier film réalisé dans le style d’animation 2D traditionnel, combinant une animation dessinée à la main avec CGI pour créer une histoire magique sur la façon de surmonter l’adversité et de manifester le destin.

Situé au milieu de la toile de fond éblouissante du quartier français de la Nouvelle-Orléans au début du 20e siècle, le film se concentre sur la travailleuse Tiana, qui ne veut rien d’autre que d’ouvrir le meilleur restaurant de la ville. Quand elle embrasse accidentellement le prince Naveen, un beau royal transformé en grenouille par le sinistre Dr Facilier et sa magie vaudou, elle est également affectée par le sort. Leurs aventures, qui les mènent des rues de la Nouvelle-Orléans au royaume luxuriant du bayou, présentent certains des plus beaux arts jamais produits par Disney.

10 LE QUARTIER FRANÇAIS

Aujourd’hui encore, le quartier français est réputé pour sa belle architecture coloniale, sa musique jazz dynamique et sa cuisine de classe mondiale alléchante. Chaque jour de la semaine, il y a une foule de gens qui apprécient le café et un beignet, ou un bol de gombo et un groupe en direct jouant des chansons d’il y a cent ans.

L’un des personnages principaux de La princesse et la grenouille était la ville de La Nouvelle-Orléans, qui a pris vie entre les mains des animateurs grâce à un palais kaléidoscopique de couleurs et un sentiment d’énergie vibrante dans l’animation. L’arrivée du prince Naveen provoque toute une agitation, et le royal spontané apprécie immédiatement le rythme de la ville.

TRANSFORMATION DE 9 USINES

Lorsque Tiana accepte de préparer le bal masqué de son amie Charlotte, elle le fait à la condition que le père baron du sucre de Charlotte lui donne suffisamment d’argent pour acheter une ancienne sucrerie et la convertir en restaurant de ses rêves. Quand elle visite la scierie, elle est usée et délabrée, mais elle sait qu’avec un travail acharné, elle pourrait devenir le joyau de la Nouvelle-Orléans.

Au cours d’un montage particulièrement stimulant, le film montre à quoi pourrait ressembler le restaurant de rêve de Tiana si ses ambitions devenaient réalité. Avec ses plafonds voûtés, ses glycines suspendues et son éclairage tamisé, il ressemble à un espace parfaitement enchanteur pour avoir une fabuleuse cuisine créole et écouter de la musique de jazz incroyable.

8 LA SOIREE DE CHARLOTTE LA BOUFF

Lorsque Charlotte La Bouff organise une soirée de bienvenue pour le prince Naveen, elle implore Tiana de faire cuire son “homme attrapant des beignets”. Tenue dans le manoir de son père Eli “Big Daddy” La Bouff, l’affaire est un beau bal masqué, permettant à la classe ouvrière Tiana de se fondre avec son amie d’enfance aisée en portant une belle robe.

Le manoir de Big Daddy, qu’il doit à son succès dans le commerce du sucre, est un bel exemple de l’architecture coloniale que l’on trouve dans le quartier des jardins de la Nouvelle-Orléans. Rangée après rangée de magnifiques manoirs bordent chaque côté du quartier, réputé pour les jardins tout aussi magnifiques autour d’eux.

7 DR. ANTRE DE FACILIER

Alors que le prince Naveen galope autour de la Nouvelle-Orléans au grand dam de son serviteur Lawrence, il entre en contact avec le Dr Facilier, qui le persuade de penser qu’il peut faciliter tous ses rêves. Facilier est basé en partie sur Papa Legba, un intermédiaire ténébreux qui peut communiquer avec les morts dans les cercles vaudous haïtiens.

Leur rencontre, dans l’impressionnant emporium du Dr Facilier, ne se déroule pas comme prévu. Naveen se transforme en grenouille et Lawrence gagne la belle apparence de Naveen. Facilier espère tirer les ficelles lors du mariage de Lawrence avec Charlotte La Bouff et éventuellement mettre la main sur sa fortune.

6 MAISON D’ARBRE DE MAMA ODIE

L’un des endroits les plus intrigants de tout le film est la cabane dans les arbres de Mama Odie. Mama Odie s’occupe de magie et de sorts, mais de la variété amicale, contrairement au Dr Facilier et à sa magie des ombres. Tiana et Naveen tentent de la trouver pour inverser leur malédiction, mais trouvent le voyage difficile car sa demeure est un navire coincé dans les branches d’un arbre ancien dans les recoins les plus profonds du bayou.

Il partage son humeur et son esthétique avec l’antre des marais de Tia Dalma dans une autre production de Disney, Pirates des Caraïbes: Dead Man’s Chest. Non seulement ces femmes mystérieuses sont difficiles à atteindre, mais elles se méfient également des étrangers qui pourraient les manipuler pour leurs cadeaux. La maison de maman Odie semble même s’installer dans un cimetière de navires!

5 ROBES DE TIANA

En tant que serveuse travailleuse travaillant de jour comme de nuit, Tiana n’a pas beaucoup de temps pour des activités frivoles. Tout ce qu’elle fait, c’est réaliser ses rêves de restauratrice. Lorsque Charlotte insiste pour la vêtir d’un costume pour son bal masqué, elle peut difficilement refuser son amie, mais elle n’est pas tout à fait à l’aise dans des vêtements aussi voyants.

À la fin du film, après avoir traversé un voyage spirituel et physique qui met ses objectifs de vie en perspective, Tiana est capable de porter une robe éblouissante qui reflète à quel point elle a changé. Elle accepte enfin que parfois le travail acharné doive être reporté afin qu’elle puisse prendre un moment pour apprécier les fruits de son travail, quitte à danser toute la nuit dans une jolie robe.

CROISIÈRE EN BATEAU DE 4 RIVIÈRES

L’une des façons dont Tiana et Naveen peuvent retourner à la Nouvelle-Orléans, bien qu’ils ne puissent voyager lentement que comme des grenouilles, est par bateau fluvial. En flottant sur le bayou, ils rencontrent Louis, un alligator qui ne veut que jouer dans un vrai groupe et être apprécié pour ses talents de trompette.

Il rejoint leur croisade pour retourner à la Nouvelle-Orléans et empêcher le Dr Facilier de nuire à Big Daddy alors qu’il est couronné roi du Mardi Gras, même si cela signifie qu’il n’y a aucun espoir d’inverser le sort qui les a fait des grenouilles. Les bateaux fluviaux sont un incontournable de l’iconographie de la Nouvelle-Orléans et sont encore fréquemment utilisés aujourd’hui pour visiter le bayou.

3 MARDI GRAS PARADE

Chaque année, fin février, la veille du mercredi des Cendres, la Nouvelle-Orléans éclate pour célébrer le Mardi Gras, un jour de carnaval où les citoyens mangent, boivent et dansent à leur guise. Dans La Princesse et la grenouille, Tiana, Naveen et Louis utilisent les réjouissances à leur avantage, se cachant du Dr Facilier parmi les fêtards.

Mardi Gras est connu pour son grand défilé et ses chars prodigieux, tous décorés pour représenter une variété de sujets, de la culture pop actuelle aux événements historiques. Les fêtards lancent des perles, des cadeaux et des petits jouets des chars, et tout le monde est encouragé à se déguiser en costumes et masques.

2 LA PLACE DE TIANA

Lorsque Tiana est enfin en mesure d’ouvrir son restaurant à la fin du film, cela semble un peu différent de ce qu’elle imaginait. Ce sont des parties égales impressionnantes et axées sur la famille, avec un mélange de clients de tous les aspects de sa vie. Toutes les personnes qui ont eu un impact sur son voyage se présentent pour la grande ouverture, y compris le couple de banquiers qui lui avait initialement refusé un prêt.

Fidèle à sa parole, elle donne à Louis l’alligator trompettiste un concert pour le groupe house, où ses talents musicaux sont appréciés. Si les fans regardent attentivement, ils peuvent repérer Big Daddy et Charlotte à la table centrale et Tiana se faire prendre en photo avec le chef cuisinier.

1 MÉDECIN FACILIER

Semblable à d’autres méchants de Disney qui traitent de magie comme Jafar et Maleficent, le Dr Facilier est devenu une partie emblématique de la galerie des voyous de Disney grâce à son sens du style et à sa superbe voix agissant par Keith David. Le Dr Facilier s’est révélé à la fois sinistre et séduisant en concluant des pactes avec des individus peu profonds, en leur offrant leurs rêves en échange de leur âme.

Non seulement le docteur Facilier a-t-il la chance d’avoir une grande chanson de méchant, mais il reçoit également tout le comeuppance à la fin du film. Cette œuvre d’art conceptuelle de Chris Appelhans montre la transformation que Facilier a traversée pour devenir le méchant mémorable qu’il est dans le film.

