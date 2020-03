10 pièces incroyables du Jurassic World Concept Art | ScreenRant

La franchise Jurassic World a ratissé toute la pâte, mais n’a certainement pas été un succès unanime parmi les fans et les critiques. Beaucoup citent le manque d’attention accordé à l’histoire et à la caractérisation en faveur du spectacle CGI et de la nostalgie creuse.

Mais, une chose sur laquelle les fans peuvent s’entendre est le travail acharné de l’équipe de designers et d’artistes qui travaillent dans les coulisses. L’un des meilleurs exemples de cela est la pléthore d’art conceptuel conçu pour les films. Voici quelques exemples fantastiques d’idées qui ont réussi ou qui ont été inspirées par la suite remplie de Dino.

10 Jurassic Park ou Universal City Walk?

via: Craig Shoji

L’un des aspects les plus amusants de ces suites a été la pleine réalisation de Jurassic World et Jurassic Park en tant que parcs à thème. Les éléments de conception qui sont allés dans le look complet des parcs ont évidemment été conçus et inspirés par des parcs à thème du monde réel.

Cette pièce ressemble à quelque chose fait pour un parc à thème Universal ou Disney par opposition à un film. L’aspect et la convivialité de cette peinture numérique ressemblent à une escapade touristique ou à la version du parc jurassique de Universal City Walk. Quel genre de saveurs exclusives Ben & Jerry’s pourrait-il offrir?

9 Influence ambre

via: John Bell

L’un des accessoires les plus emblématiques du film original était le casque d’ambre à la canne appartenant à John Hammond. Enfermé dans la pierre d’ambre était un moustique avec le sang des dinosaures, la genèse de la source d’ADN pour les parcs.

Cette pièce incarne cet esprit, utilisant la forme de l’ambre comme pièce maîtresse au milieu d’une place d’hôtel. Le design de l’hôtel est parfaitement rétro, ressemblant à quelque chose tout droit sorti de l’EPCOT de Disney. Les brins d’ADN et les unités de transport orbital donnent à cela le sentiment d’un avenir lointain.

8 Merry-Go-Ceratops

via: Jamie Rama

Si, dans l’univers, le Jurassic Park original était quelque chose, il n’était certainement pas adapté aux enfants. Les deux petits-enfants de Hammond sont presque morts lors de leur première visite, et cela n’a pu être assuré par aucune quantité de Jello ou de velociraptors en peluche.

Donc, voir un concept comme celui-ci est assez drôle. Cela montre simplement comment désinfecté ils voulaient que la nouvelle version du parc se sente. Comme indiqué, ce qui précède est similaire à de nombreuses promenades à poney dans les parcs d’attractions ou les foires de comté. Contrairement à ces manèges, celui-ci implique des enfants sur le dos de petits tricératops.

7 Croisière dans la jungle?

via: Dean Sherriff

La version du parc telle que nous l’avons vue dans les films originaux était beaucoup plus automatisée, avec des véhicules de promenade sur des pistes automatisées et autres. Comme la plupart des parcs à thème, celui-ci voudrait faire de la sécurité une priorité. Contrairement à la plupart des parcs à thème, il a cependant quelques précautions à prendre en compte.

Donc, ce morceau d’art conceptuel est à la fois amusant et complètement ridicule. Ici, nous voyons les visiteurs faire du kayak seuls aux côtés de gigantesques dinosaures. Bien que ces herbivores ne mangent pas les invités, qu’est-ce qui les empêche de piétiner ou de charger? La santé et la sécurité n’approuveraient pas.

6 conceptions hybrides

via: Bodin Sterba

L’idée de la manipulation génétique faisait partie intégrante des films de Jurassic Park depuis des années. Mais Jurassic World a introduit l’idée de reproduire génétiquement des hybrides de différents dinosaures ensemble, créant un nouveau méchant monstre pour les films.

De toute évidence, la conception ci-dessus est loin de Indominous Rex, mais c’est une idée super amusante de ce qui aurait pu être. Ici, nous voyons un Triceratops combiné avec un Stegosaurus. Cette bête incroyablement blindée aurait pu être utilisée de la même manière que les autres animaux entraînés par l’armée, en raison de son bouclier naturel.

5 Les débuts de l’indominous Rex

via: Ian Joyner

L’Idée du prédateur du Rex Indominous était en fait l’une des meilleures parties de ces nouveaux films. Créer un monstre anormalement élevé face au clonage plus traditionnel joue fortement sur les idées et les dilemmes moraux du premier film.

Le design ci-dessus est une itération beaucoup plus colorée que le look final. C’est une sorte d’idée amusante d’utiliser des couleurs si vives. Comme les grenouilles venimeuses réelles, la coloration aurait pu mettre en garde les proies contre la nature mortelle de la bête. Peut-être aurait-il pu également transporter un venin naturel?

4 Un regard alternatif

via: Ian Joyner

Ceci est beaucoup plus similaire en colorisation à l’aspect final d’Indominous Rex, mais ses attributs physiques sont complètement différents. L’Indominous Rex ressemblait un peu plus à un effrayant T-Rex blanc, tandis que cette version est une combinaison de nombreux autres looks.

Le crâne de marteau rappelle le pachycephalosaurus avec le corps d’un iguanodon. Mais, les griffes et les pointes plus pointues, ainsi que d’autres caractéristiques de prédateur reflètent celle du Spinosaurus de Jurassic Park III.

3 Raptor Cam

via: Fabian Lacey

L’idée de combattre des Raptors élevés pour l’armée est une idée ridicule sur le papier. Il s’avère que son exécution est également ridicule. Mais, vous ne pouvez pas nier que c’est aussi un peu cool à voir, au moins pour notre cerveau intérieur de douze ans.

Cet art conceptuel affiche des concepts de conception pour le harnais de caméra qui aurait été attaché à ces rapaces guerriers. Vous pouvez voir l’inspiration du monde réel des ceintures de sécurité et des casques dans le coin supérieur droit.

2 Rex préside leur royaume

via: Dean Sherriff

Tout le monde avait son dinosaure préféré quand il était enfant. Mais, il pourrait être sûr de deviner qu’une majorité d’entre nous a le plus aimé T-Rex. Il y a peu de silhouettes de dinosaures plus emblématiques que celles de ce genre de bêtes.

Le T-Rex du film original a donc dû faire son retour. Rex l’a fait vers la fin du film, face à Indominous Rex au cœur du parc. Cet art conceptuel montre Rex revenant au squelette en ruine de Jurassic World, et il capture parfaitement l’ambiance.

1 Un hybride différent

via: Carlos Huante

L’art conceptuel de ce qui aurait pu être l’intrigue du premier film Jurassic World est apparu sur Internet il y a quelques années, et il n’a cessé de nous hanter depuis. Dans ce document, l’idée d’une armée hybride de dinosaures humains a été discutée, à tel point qu’il y avait de l’art pour elle.

C’est tellement amusant de regarder cet art, principalement parce que c’est une idée tellement mauvaise et folle que nous sommes heureux qu’il en existe quelque chose. Cela n’aurait en aucun cas pu fonctionner sur grand écran, mais c’est ce qui rend cet art si cool. L’art conceptuel donne aux fans un aperçu de toute l’étendue du processus créatif, à la fois bon et mauvais.

