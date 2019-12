10 pires épisodes de Noël de vos sitcoms préférés

Les spéciaux de Noël des sitcoms populaires font généralement sourire les fans, mais dans certains cas, les épisodes sont maladroits, ne correspondent pas à l'esprit des Fêtes ou sont globalement mal écrits.

Peu importe que l'on regarde un film de marque traditionnel ou un épisode de Noël Disney préféré, le sentiment qui vient en le regardant n'est rien de moins que magique. Cependant, les épisodes énumérés ci-dessous sont ceux qui ont laissé le public confus, frustré, indifférent ou un mélange de tous.

10 amis: Celui avec le tatou de vacances

Friends est l'une des sitcoms les plus connues des dernières décennies. Malgré les infâmes lignes et récits réconfortants que les gens mentionnent encore à ce jour, certains épisodes ne sont pas à la hauteur du battage médiatique de la série. "Celui avec le tatou de vacances" en est un parfait exemple. Cet épisode suit principalement Ross essayant de convaincre son fils que Hanoukka est une fête amusante. Il se donne beaucoup de mal pour éduquer son fils sur les antécédents de leur famille, devenant ainsi un tatou de vacances. Malgré la nature quelque peu obsessionnelle de Ross à propos du judaïsme dans cet épisode, nous l'entendons rarement ou Monica mentionner leur foi tout au long de la série, ce qui rend cette intrigue quelque peu déplacée.

9 Suite Life on Deck: A London Carol

Qui peut résister aux bouffonneries folles des jumeaux emblématiques de Disney. Les émissions de Suite Life étaient connues pour leurs épisodes sur le thème des vacances, qu'il s'agisse de l'un des anniversaires du personnage, Halloween, Noël ou autre chose.

Malgré cela, cet épisode était un échec, car il suit Londres à travers son passé, son présent et son avenir de Noël, tout comme dans le classique A Christmas Carol. Même si cet épisode a l'esprit de Noël, il manque d'originalité. Le script entier est une copie conforme de A Christmas Carol juste avec un tiret de la vie de la Suite. Au lieu d'avoir un épisode de vacances unique et original, les écrivains ont choisi la solution de facilité.

8 Full House: Un Noël très tanneur

Full House est une émission connue pour être une sitcom traditionnelle. Avec sa dynamique familiale chaleureuse, ses moments d'apprentissage sincères et ses épisodes amusants, l'amour et le divertissement ne manquent pas tout au long de cette série (et ses retombées). Mais dans l'épisode des vacances de la saison 6, l'épisode a plus que jamais un ton mélancolique. Avec Danny manquant Vicki, tante Becky se sentant nostalgique sans son Noël blanc au Nebraska, et DJ s'inquiétant de sa relation avec Steve une fois qu'il part au collège, cet épisode a besoin d'une bonne dose de joie, stat.

7 Hannah Montana: Me tuer doucement avec sa taille

Les émissions de Disney Channel du début des années 2000 sont connues pour leurs épisodes de vacances nostalgiques. Cela comprend ce hit du milieu des années 2000, Hannah Montana, mais son épisode de Noël de la saison 3 a frappé une note aigre. Malgré l'épisode rempli de joie des Fêtes, le scénario principal suit Miley ayant le béguin pour l'ami d'Oliver, Conner, mais se sentant alors en conflit parce qu'il est plus petit qu'elle.

Pour une émission destinée à un public plus jeune, cette intrigue est préoccupante car elle se concentre sur les préférences quelque peu superficielles de Miley, allant même jusqu'à se moquer d'elle pendant la majorité de l'épisode. Cela ne ressemblait pas à un épisode de Noël et les blagues des elfes envers Conner étaient juste bon marché et franchement grossières.

6 Les Goldbergs: Han Ukkah Solo

Il n'y a pas beaucoup d'émissions aussi sitcom-esque que The Goldbergs. Se concentrant sur les événements réels d'Adam Goldberg, ce récit à travers une famille télévisée est un régal pour le public, mais l'épisode des vacances de la saison 4 n'était tout simplement pas bien.

Tout au long de l'épisode, nous voyons "l'étouffement" préféré de tout le monde Beverly Goldberg essaie de convaincre Erika d'écrire la meilleure chanson de Hanoukka à ajouter au concours de vacances de leur école. En plus de son comportement obsessionnel attendu, Adam commence à réaliser que les choses qu'il aimait comme un enfant ne sont pas aussi bonnes qu'il se souvient. Dans l'ensemble, cet épisode avait la recette parfaite pour un épisode typique de Goldbergs, mais la sensation de vacances s'est perdue dans trop de folie.

5 Victorious: Un Noël Tori

Cette série de trois saisons n'a étonnamment eu qu'un seul épisode des Fêtes. Cet épisode avait de beaux costumes de vacances et un excellent numéro de finition, mais c'est à peu près tout.

Tout au long de l'épisode, le public suit le gang alors qu'il essaie de se trouver des cadeaux secrets parfaits. Les fans regardent Tori frénétique essayer de trouver le cadeau parfait pour André et finit par faire de lui une guitare en céramique. Après avoir vu les cadeaux des autres, elle se rend compte que son cadeau n'est pas aussi personnel. Étonnamment, non, Jade finit par être le Père Noël secret de Tori et l'aide à trouver le cadeau parfait. Au final, cet épisode était partout comme un épisode victorieux typique, mais il montrait quels personnages se connaissaient vraiment et lesquels étaient plus concentrés sur eux-mêmes (… Tori).

4 Le bureau: voeux de Noël

Avec autant d'épisodes de Noël, un du Bureau a dû figurer sur cette liste. L'offre de la saison 8 ne suffit pas pour une joie festive et amusante. Entre une histoire terne qui tourne autour de la jalousie d'Erin, et Jim et Dwight essayant de se convaincre de manière convaincante, dans une tentative d'encadrer l'autre et de gagner un double bonus de Noël, l'épisode manque à la fois de joie des Fêtes et d'intérêt général.

3 Fresh Prince: le spectacle de Noël de Will

Dans le deuxième épisode de vacances de The Fresh Prince, le public suit Will et le reste de la famille Banks à leurs vacances de ski dans l'Utah. Même si cet épisode a eu quelques moments emblématiques (par exemple, le public a été initié à la danse Carlton), cet épisode n'a pas complètement imité le spectacle.

Tout au long de l'épisode, nous voyons plus de hijinks aléatoires que dans d'autres, et l'intrigue se sent dispersée pour un spectacle qui dure environ 23 minutes. Dans cet épisode, nous voyons la famille s'adapter aux vacances ensemble, découvrir que la sœur de Viv, Janice, est enceinte et que les enfants se font voler alors que les adultes sont absents. La majorité de cet épisode s'est senti occupé et bondé, il n'a donc laissé que peu de temps pour la joie de Noël attendue.

2 amis: Celui qui a la routine

Non, ce n'est pas une erreur, Friends est sur cette liste deux fois. Quand il s'agit d'épisodes de vacances dans ce hit des années 90, Thanksgiving est la star brillante, il ne devrait donc pas être surprenant que quelques-uns de leurs épisodes de Noël n'aient pas été à la hauteur.

Cet épisode suit Monica, Ross et Joey lors de l'enregistrement du nouvel an Rockin 'Eve de Dick Clark. Pendant ce temps, Chandler, Phoebe et Rachel fouillent dans l'appartement les cadeaux que Monica a achetés pour le groupe. Même si c'était l'épisode de Noël pour la saison 6, il est tombé à plat parce que, bien que l'intrigue secondaire se concentre sur les cadeaux, cela ressemblait plus à un épisode du Nouvel An à la fin.

1 Glee: Noël auparavant non diffusé

La saison 5 de cette comédie musicale n'a pas été aussi bien reçue par les gleeks partout, et cela peut également être dit pour cet épisode des Fêtes. Même si dans la scène d'ouverture, Jane Lynch raconte à quel point l'épisode était horrible de l'avoir gardé dans un coffre-fort pendant un an, le public n'était pas préparé à la folie à venir. Les intrigues étaient centrées sur le lancement par Glee Club d'une compétition annuelle de coupe d'arbres, Kitty pensant qu'elle n'était pas assez bonne pour jouer la Vierge Marie, et Kurt, Rachel et Santana se faisant toquer et voler par un sexy Père Noël. Cet épisode aurait pu avoir de bonnes couvertures, mais dans l'ensemble, il était plus déroutant qu'amusant.

