Il y a beaucoup de choses à apprécier en regardant le drame de fiction historique, Outlander – le spectacle qui se concentre sur la vie dans les Highlands écossais au XVIIIe siècle et l’infirmière de la Seconde Guerre mondiale qui s’y retrouve de façon inattendue. Mais la meilleure partie du spectacle va bien au-delà de la guerre et des conflits politiques de l’époque. C’est la romance et les moments incroyables partagés entre les couples – en particulier Claire et Jamie – qui rendent le spectacle aussi incroyable qu’il est.

Il y a une myriade de gestes romantiques tout au long de la série, mais certains étaient bien plus importants que d’autres. Ce sont les 10 plus grands (et meilleurs) gestes romantiques d’Outlander, jusqu’à présent.

10 Jamie organisant leur mariage

La relation de Jamie et Claire n’a pas commencé dans les circonstances les plus romantiques, mais plutôt par nécessité pour la sécurité de Claire. Mais on ne pouvait nier que les deux avaient déjà commencé à développer des sentiments l’un pour l’autre.

Donc, même si Jamie faisait principalement cela pour sauver Claire du Blackjack Randall, il voulait toujours que leur jour de mariage soit aussi parfait et traditionnel que possible. Il s’assura qu’elle avait une bague, une magnifique robe de mariée, et fit même porter le tartan de sa famille pour lui-même. Il était également déterminé à se marier par un prêtre et tout ce qu’il cherchait pour leur grand jour a été accompli grâce à sa détermination.

Il allait au-delà de Claire pour qu’ils aient vraiment commencé.

9 Roger suit Brianna à travers les pierres

Lorsque Brianna a décidé de remonter le temps à travers les pierres pour, espérons-le, sauver ses parents d’une mort certaine à Fraser’s Ridge, elle n’était pas en bons termes avec Roger, bien que les deux aient clairement des sentiments l’un pour l’autre.

Quoi qu’il en soit, lorsque Roger a découvert ce qu’elle avait fait, il a décidé qu’il suivrait l’amour de sa vie dans le temps, risquant sa propre vie et disant au revoir à la vie qu’il connaissait autrefois à son époque en Écosse.

Le fait qu’il était prêt à sacrifier tant pour quelqu’un qui avait techniquement rejeté sa proposition de mariage originale montre à quel point il aime Bree.

8 Quand Jamie a gardé la porte de la chambre de Claire

Avant que Claire et Jamie ne se marient, Jamie aimait toujours beaucoup l’infirmière anglaise et voulait la protéger à tout prix. Cela comprenait quand elle était sur la route avec lui et les autres hommes, collectant les loyers des locataires du clan MacKenzie.

Pendant son absence, Claire était seule dans sa chambre pour la nuit lorsqu’elle a entendu des bruits de l’extérieur de sa porte. Il s’avère que c’était Jamie allongé sur le sol dur pour protéger sa porte de tout intrus indésirable.

C’était incroyablement doux qu’il se souciait tellement de Claire pour vouloir la garder alors qu’il la connaissait à peine à ce stade.

7 Marsali Obtenir Murtagh d’embaucher Fergus

Marsali et Fergus sont l’un des nouveaux couples à avoir émergé sur Outlander et nous ne pouvons pas dire assez à quel point ils sont adorables ensemble. Ils sont maintenant mariés avec un “petit bairn” qui leur est propre. Marsali, à ce stade, a remarqué que Fergus a beaucoup d’insécurité au sujet de sa main manquante et se sent souvent détourné à cause de cela.

Elle demande donc à Murtagh de lui demander de rejoindre les régulateurs, le groupe de milice de Murtagh. Elle veut qu’il se sente désiré et apprécié, alors Murtagh fait ce qu’elle demande. Comme si ce n’était pas assez romantique, Fergus dit alors à Murtagh qu’il ne peut pas se battre avec lui parce que sa place est à la maison avec sa femme et son enfant.

Ces deux sont tout simplement parfaits l’un pour l’autre.

6 Jamie partage son nom complet avec Claire lors de leur mariage

Jusqu’au jour du mariage de Jamie et Claire, Claire a appris que le nom de famille de Jamie était MacTavish. C’est parce que Jamie était un homme recherché, et pendant un certain temps, le clan MacKenzie n’était pas sûr de pouvoir faire confiance à Claire, car elle était une Anglaise apparue dans des circonstances suspectes.

Alors Jamie a fait preuve de prudence et lui a donné un faux nom de famille, c’est-à-dire jusqu’au jour de leur mariage. Lorsque Claire était visiblement nerveuse à propos de leurs noces imminentes, elle a déclaré qu’elle ne connaissait même pas son nom. Il a souri et a répondu que son nom était «James Alexander Malcolm MacKenzie Fraser».

5 Roger et Brianna’s Handfasting

Une fois que Roger retrouve Brianna au XVIIIe siècle, ils se pardonnent rapidement les erreurs passées et se rendent compte qu’ils ne devraient plus perdre de temps à part. Brianna veut même épouser Roger à ce stade, alors qu’elle n’était pas sûre de bouger aussi vite avec lui auparavant.

Il décide qu’ils seront mariés ce jour-là lors d’une cérémonie de remise des mains. Le handfasting est une tradition des Highlands qui les fera se marier pendant un an et un jour s’ils n’ont pas de ministre présent pour les épouser.

Leur cérémonie et leur soirée intime ont été les retrouvailles que nous attendions et méritions tous.

4 Claire choisit Jamie plutôt que Frank

Tout au long de la première moitié de la première saison d’Outlander, Claire a du mal à vouloir revenir à son époque et à son premier mari, Frank, tout en développant des sentiments intensément forts pour Jamie. Elle commençait même à profiter de sa vie dans les Highlands écossais en 1743.

Mais plus tard dans la saison, après avoir raconté à Jamie tout son récit de voyage après son procès de sorcière, il la ramène aux pierres de Craigh Na Dun, dans l’intention de la laisser retourner à Frank, même si cela lui brise le cœur. Au final, c’est Jamie – et l’Ecosse – que Claire choisit parce qu’il est son âme sœur.

3 La nouvelle bague de Claire de Jamie

Dans la saison 4, Claire et Jamie le reste de leur équipage sont attaqués par des pirates, y compris le tristement célèbre Stephen Bonnet qu’ils venaient de sauver de la pendaison.

Pendant l’attaque brutale, ils volent de nombreux objets importants, dont la bague de Claire. Oui, la bague que Jamie lui a donnée il y a toutes ces années le jour de leur mariage – celle faite de la clé de sa maison à Lallybroch.

Mais plus tard, longtemps après l’attaque, Jamie fait de Claire une nouvelle bague fabriquée à partir d’un des chandeliers de sa mère. Il avait demandé à Murtagh de le façonner avec l’inscription qui se traduit par «Donnez-moi mille baisers», ce qui est incroyablement digne de l’évanouissement.

2 Roger choisit Brianna

Roger est allé en enfer et en arrière pour essayer de revenir à Brianna dans la saison 4. Après un grave malentendu où Jamie pensait qu’il était l’homme qui avait fait du mal à sa fille, Jamie a laissé Young Ian vendre Roger aux Mohawks.

Il était déterminé à le récupérer après avoir réalisé son erreur, mais en même temps, Bree était enceinte et c’était peut-être celle de Bonnet – l’homme qui l’avait réellement attaquée.

Une fois que Claire et Jamie ont trouvé Roger et lui ont sauvé la vie, ils lui ont tout dit pour qu’il puisse décider s’il pouvait toujours être dans la vie de Brianna, si l’enfant était le sien ou non. Enfin, Roger a pris sa décision, et c’est Brianna – et leur enfant – qu’il a voulu, pour toujours.

1 Claire revient à Jamie 20 ans plus tard

C’était dévastateur quand Claire a dû quitter Jamie juste avant la bataille de Culloden dans la finale de la saison 2. C’était encore pire quand nous avons réalisé qu’elle serait séparée de lui pendant 20 ans.

Ils ont tous deux mené des vies entièrement différentes à des moments différents pendant ces deux décennies, mais une fois que Claire a appris qu’il était vivant, elle est devenue déterminée à retrouver son chemin vers lui, avec l’aide de Bree et Roger.

Elle a laissé sa vie à Boston après avoir reçu la bénédiction de Bree, mais c’était toujours un sacrifice et un risque importants à prendre. Mais cela en valait la peine au moment où Jamie l’a vue dans son imprimerie au 18e siècle. L’épisode de l’imprimerie sera à jamais un favori pour les fans d’Outlander.

