10 questions sans réponse que nous avons encore sur le mandalorien

Le Mandalorian est entré dans l’histoire en tant que première série télévisée Star Wars en direct. Créé et produit par Jon Favreau et mettant en vedette Pedro Pascal, le spectacle a rapidement atteint une popularité extrême, propulsant puissamment le nouveau service phare de streaming de Disney, Disney +.

La première saison de l’émission a mis en lumière l’une des races les plus intéressantes de l’univers Star Wars, les Mandalorians. Mais, alors que beaucoup de choses ont été clairement dévoilées sur la race mystérieuse des guerriers spartiates, beaucoup d’autres choses sont restées sans réponse. Avec la deuxième saison qui devrait être lancée à l’automne 2020, voici 10 questions sans réponse sur The Mandalorian.

10 Quel est le statut de la nouvelle République?

Jon Favreau a rendu tout à fait explicite que le Mandalorien se déroule cinq ans après le retour des Jedi et 25 ans avant la montée du Premier Ordre. Bien que nous ne voyions pas ou n’entendions pas beaucoup parler de la Nouvelle République, à part quelques mentions de Cara Dune, il est certainement valable de se demander à quel point la Nouvelle République se porte bien jusqu’à présent. Ce serait les premiers jours du nouveau gouvernement, et nous savons que cette République ne dure pas longtemps, mais par quelles luttes luttaient-ils? Quelle était l’étendue de leur influence à ce stade, où toute une guilde de criminels a pu opérer en toute impunité?

9 Quelle est la taille de la cellule impériale?

Nous voyons des traces de puissance impériale brisée tout au long de la saison. Mais, à mesure que la saison avance, la portée de ce pouvoir semble s’élargir beaucoup plus. Au début, il semble qu’il ne reste qu’une poignée de stormtroopers. À la fin, il y a une petite armée dirigée par un Moff survivant.

Quelle est la taille de cette cellule? Y a-t-il d’autres cellules dans la galaxie comme ça? S’agit-il des cellules qui ont aidé à créer le Premier Ordre, ou le Premier Ordre est-il une entité entièrement distincte?

8 Qui est l’armurier?

L’Armurier joue un rôle relativement important dans The Mandalorian. Elle semble agir comme une sorte de leader du groupe mandalorien sur Nevarro; Din Djarin lui rapporte, c’est elle qui transforme son Beskar en armure, c’est elle qui décide quels honneurs et médailles il est autorisé à avoir.

Est-elle un personnage complètement nouveau, ou est-elle originaire de The Clone Wars ou Rebels? Pourrait-elle être liée à Dutchess Satine ou Sabine Wren? Est-elle le vrai chef de ce groupe de Mandaloriens? Qu’est-ce qu’elle a fait pour que tous l’acceptent comme leur chef?

7 Qui est l’homme mystère de l’épisode 5?

L’épisode 5 a vu Din Djarin aider une récente recrue de la Guilde, Toro, avec une prime sur Tattooine, afin d’obtenir suffisamment de crédits pour payer les vastes réparations dont son navire a besoin. Bien que Toro et sa cible se retrouvent morts et que Din quitte la planète désertique, l’épisode se termine par quelque chose d’un cliffhanger qui n’a jamais été résolu. Nous voyons une seule photo d’une mystérieuse silhouette agenouillée à côté du cadavre de la générosité de Toro; ce personnage n’a jamais été révélé dans les épisodes ultérieurs.

Il est possible qu’il / elle puisse servir d’oeuf de Pâques pour la deuxième saison, certains fans spéculant que le personnage est vraiment Boba Fett, ayant survécu à l’épreuve du Sarlacc. Espérons que nous aurons une identité du mystérieux personnage lors de la saison deux.

6 Comment fonctionnent les porte-clés de suivi?

Parmi les nombreuses technologies fascinantes de l’univers Star Wars, des sabres laser à la vitesse de la lumière en passant par la communication holo, le suivi des télécommandes est le plus important dans The Mandalorian. Avec un petit appareil simple, les chasseurs de primes savent précisément où se trouvent leurs proies. Il n’y a pas d’enquête, juste la chasse.

Bien que ce concept soit intéressant, il soulève la question: comment fonctionnent exactement ces choses? Cela aurait le plus de sens si chaque cible était équipée d’une sorte de balise et que le porte-balise conduisait à la balise, mais comment un membre de la guilde trouverait-il la cible pour pouvoir la marquer? Plus nous y pensons, plus ce trou d’intrigue s’agrandit.

5 Que voulait Gédéon avec l’enfant?

Au cœur de l’action de fusillade de The Mandalorian se trouve The Child, qui a été à juste titre surnommé «Baby Yoda». L’enfant est clairement de la même espèce mystérieuse que l’ancien maître Jedi; son existence a suscité de nombreuses questions.

L’un des plus intéressants est ce que voulait exactement Gédéon avec l’Enfant? Savait-il que l’Enfant est sensible à la force? Essayait-il de trouver un moyen de reproduire la sensibilité à la force chez les êtres mortels? Essayait-il de cloner une créature sensible à la force afin de créer une armée de détenteurs de force loyaux? Comment savait-il même que l’Enfant existait? De nombreuses questions entourent son intérêt pour Baby Yoda. Espérons que tout sera révélé à temps.

4 À quelle vitesse l’enfant vieillit-il?

Il est précisé, à plusieurs reprises, que l’Enfant a environ 50 ans, bien qu’il reste à des stades clairs de l’enfance. Cela soulève des questions: à quelle vitesse l’enfant vieillit-il? Verrons-nous jamais un Yoda adolescent ou adulte? Verrons-nous bébé Yoda développer la capacité de parler ou de marcher sans aide? Ou la série se terminera-t-elle avec l’Enfant, quand même, enfant?

3 Comment Gideon a-t-il obtenu le sabre noir?

L’une des armes les plus intéressantes de Star Wars est sans aucun doute le Dark Saber. Sa tradition remonte à l’époque de l’Ancienne République lorsque le premier Mandalorien a été intronisé dans l’Ordre Jedi. Pendant les guerres mandaloriennes avec les Jedi, un groupe de Mandaloriens a fait irruption dans le temple et a volé l’arme. Depuis lors, il a été un symbole de pouvoir sur Mandalore.

Dans The Clone Wars, Pre Viszla a utilisé cette arme avec une grande fierté, jusqu’à ce qu’elle lui soit enlevée par Dark Maul, qui l’a utilisée pour revendiquer une emprise ténue sur la planète. L’arme a également fait son apparition dans Rebels, Sabine Wren la donnant à Bo-Katan Kryze dans le but d’unir son peuple. Qu’est-il arrivé à Bo-Katan et Mandalore que Moff Gideon aurait acquis l’arme?

2 Qu’est-il arrivé à Mandalore?

Il y a plusieurs aspects de The Mandalorian qui donnent l’impression que la règle impériale ne se termine pas bien pour les habitants de Mandalore. D’une part, le fait qu’il y ait un groupe de Mandaloriens contraints de se cacher sur une planète éloignée suggère que quelque chose s’est mal passé sur leur propre planète. Mais, avec la chute de l’Empire, Mandalore devrait être libre d’occupation. Cela, combiné avec le fait que Moff Gideon a le Darksaber, implique qu’il y a eu un grand conflit mandalorien qui a forcé beaucoup, sinon tous, les Mandaloriens à fuir.

1 Quelles sont exactement les règles pour être un Mandalorien?

“Mandalorian n’est pas une course. C’est un credo.”

Le mandalorien a créé plusieurs erreurs de cohérence relativement importantes dans l’univers Star Wars. Le plus important d’entre eux étant le fait qu’un Mandalorien ne peut pas enlever son casque; le faire reviendrait à abandonner la croyance et à perdre le statut de mandalorien. Mais les Mandaloriens de The Clone Wars et Rebels ont souvent retiré leurs casques, mais semblaient rester fidèles à leur croyance.

Cette règle stricte est-elle unique à la secte de Din Djarin sur Nevarro? Est-ce une règle pour tous les Mandaloriens? Si c’est une règle pour tous les Mandaloriens, cela signifie-t-il que nous n’avons jamais vu un vrai Mandalorien avant le spectacle? Avec Jon Favreau à la barre, il est juste de dire qu’il y a une raison précise à tout ce qui s’est passé lors de la première saison. Nous attendons avec impatience les réponses que la saison deux apportera.

