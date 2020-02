10 questions sans réponse que nous avons encore sur onze

Onze, ou El Hopper n’est plus le prétexte que les téléspectateurs chauves en robe d’hôpital sont tombés amoureux de la première saison du hit de Netflix Stranger Things. Nous savons un peu plus d’où elle vient, qui était sa mère et ce qu’elle a fait pendant ses années de vie dans un laboratoire scientifique.

Mais cela ne signifie pas que son histoire a été entièrement racontée et, pour la plupart, Eleven est toujours l’un des plus grands mystères de la série, même après la fin de la saison trois. Avec la récente sortie d’un teaser pour la saison quatre nous montrant un (SPOILER ALERT) emprisonné mais vivant Hopper, il est temps que nous retournions et revoyions les questions que nous avons toujours sur le personnage de la star de Stranger Things.

10 Où est passé Eleven?

Avec la perte supposée de sa figure parentale unique, Eleven est montée dans la voiture Byers, avec Joyce, Jonathan et Will à la fin de la saison trois et est partie dans le grand inconnu.

Le spectacle et Eleven peuvent-ils vraiment exister en dehors de Hawkins? Nous devrons tous attendre et voir. Mais on nous a donné très peu d’indices sur l’endroit où en Amérique (bien que ce ne soit qu’une supposition qu’ils resteront tous dans le pays), la famille et Eleven étaient dirigés. Voilà pour s’installer et construire une vie normale.

9 Le renversement peut-il suivre onze?

Comme la ville de Hawkins elle-même, l’Upside Down a également été particulièrement étroitement liée au personnage d’Eleven elle-même. Le contact d’Eleven avec le Demogorgon à travers ses pouvoirs psychiques dans la première saison a apparemment ouvert le lien plus large entre ce monde et le “vrai” monde de Hawkins.

Ce monde est-il plus lié au lieu où il s’est ouvert pour la première fois ou à la personne qui l’a ouvert pour la première fois? Cela reste à voir et pourrait devenir beaucoup plus clair une fois que les téléspectateurs découvriront où Eleven et Will (qui a également un lien majeur avec l’Upside Down) se retrouvent géographiquement.

8 Les pouvoirs d’Eleven ont-ils disparu?

Il a fallu tout ce que Eleven avait dans la saison un et la saison deux pour sauver Hawkins et (la plupart de) ses amis mais, après avoir été attaqué par le Mind Flayer, les super-pouvoirs d’Eleven ont semblé disparaître.

Elle n’a aucun lien psychique, aucune télékinésie, et sa culpabilité de perdre ses pouvoirs et de ne pas pouvoir aider / sauver Hopper la ronge probablement à l’intérieur. Mais ce sera un nouvel état permanent pour El? Ou ses pouvoirs reviendront-ils pour qu’elle puisse à nouveau jouer le héros? C’est un autre mystère dans un spectacle très mystérieux.

7 Comment Eleven a-t-elle perdu ses pouvoirs?

Dans la saison des choses étranges, les pouvoirs d’Eleven ont disparu après avoir affronté le Mind Flayer et se blesser, un morceau du monstre s’enfonçant dans sa jambe. Après avoir utilisé sa télékinésie pour retirer la chair du monstre de la sienne, elle n’était plus en mesure d’utiliser la télékinésie d’aucune sorte (même le fracas d’une canette de soda).

Est-elle toujours blessée? Ou malade? Le morceau de Mind Flayer a-t-il emporté ses pouvoirs avec lui quand il a été retiré? Il a ensuite été écrasé par Hopper alors, cela signifie-t-il que les pouvoirs ont également été complètement éliminés du monde? Ce n’est pas clair, mais c’est une question qui importera certainement immédiatement lors de la première de la saison quatre.

Eleven se connectera-t-elle avec sa mère?

La mère biologique d’Eleven, Terry, a fait une apparition dans les saisons un et deux de Stranger Things. Dans la saison un, Joyce et Hopper sont allés lui rendre visite (bien qu’elle soit dans un état catatonique) et dans la saison deux, c’est Eleven elle-même qui a fait le voyage, se connectant avec sa mère grâce à ses capacités psychiques.

Alors que Terry était absent de la saison trois, la question reste de savoir si Eleven continuera à se connecter ou à sauver la femme qui l’a accouchée, car Eleven sait que, malgré son incapacité à communiquer, sa mère est toujours très vivante dans sa propre tête.

5 Will Eleven se connectera avec les autres enfants du laboratoire

La mère biologique d’Eleven, Terry, n’était pas la seule personne de son passé qu’Eleven a rencontrée lors de la saison deux. Après s’être enfui de Hawkins Eleven, il a également rencontré un certain nombre d’autres enfants et adolescents “puissants” ayant une histoire avec le laboratoire du Dr Brenner. Alors que Eleven et la famille Byers vont au-delà de Hawkins dans la saison quatre, cela les ramènera-t-il en contact avec les autres jeunes superpuissants?

Pourront-ils peut-être aider Eleven à retrouver les pouvoirs qui lui ont été volés par Mind Flayer?

4 Eleven et Mind Flayer sont-ils connectés?

Les connexions qu’Eleven a avec certains endroits, des personnes et des monstres, restent globalement un mystère. Tout comme les téléspectateurs ne savent pas comment et où Eleven peut se connecter à Upside Down, il est également difficile de savoir si elle a ou non une connexion plus profonde ou un lien psychique avec Mind Flayer de la saison trois.

Elle a combattu le monstre, mais un morceau de celui-ci était également à l’intérieur d’elle, et a peut-être pris ses pouvoirs avec. Eleven peut-il vraiment être un adolescent normal? Ou les bêtes avec lesquelles elle se bat toujours avec elle?

3 Quelles autres capacités possède onze?

En supposant que ses pouvoirs reviennent, Eleven a déjà affiché des capacités psychiques et des pouvoirs télékinésiques incroyables. Quels autres pouvoirs pourrait-elle posséder ou développer à mesure qu’elle grandit, mûrit et en apprend plus sur le monde qui l’entoure? Un vol peut-être?

Que possède Superman qui serait amusant à essayer pour Eleven? Ce qui est clair, c’est qu’Eleven a développé bien plus que ce que le Dr Brenner n’avait prévu.

2 Eleven Know Hopper l’a-t-elle emmenée?

Avant qu’Eleven et Hopper ne soient l’adorable famille réunie de la saison trois, Hopper n’était plus que le chef de police et le cher ami de Nancy Byers.

Au cours de la première saison, lors de sa rencontre avec le Dr Brenner lui-même, Hopper a renoncé à l’emplacement d’Eleven afin que Joyce et lui aient la possibilité d’entrer dans l’Upside Down et de rechercher Will. Eleven connaît-il même ce passé malheureux? Pardonnerait-elle à Hopper si elle savait? Cela importera-t-il maintenant qu’elle pense l’avoir perdu?

1 Existe-t-il des laboratoires pour onze à l’extérieur de Hawkins?

Nous avons vu le laboratoire du Dr Brenner. Nous avons vu son travail. Nous avons exploré une connexion douteuse avec les fonctionnaires russes. Mais existe-t-il d’autres laboratoires? Dans d’autres parties de l’Amérique? En Russie?

Dans une autre partie du monde? Eleven pourrait-il être ramassé et renvoyé dans un centre de test qui est loin de Hawkins? C’est certainement possible.

