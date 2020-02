10 questions sans réponse que nous avons encore sur Rey

Dans la conclusion s’étalant sur plusieurs générations de la saga Skywalker, The Rise Of Skywalker, le scénariste / réalisateur J.J. Abrams, en environ deux heures et demie, a combiné des retcons, des idées d’histoires originales et une poignée de concepts européens pour rendre le film final aussi passionnant que possible.

Le résultat a été un film qui a déçu les fans et les critiques, car il se sentait, naturellement, légèrement surchargé. Et bien que le film ait répondu à de nombreuses questions sur le passé de Rey, il est possible qu’Abrams ait soulevé plus de questions qu’il n’en a résolu. Voici les 10 principales questions sans réponse que nous avons encore sur Rey.

10 Comment les enfants de Palpatine pouvaient-ils être … pas mal?

Une séquence de flashback montre les parents de Rey la laissant tomber sur Jakku puis s’échappant de la planète désertique, pour être tués par les agents de l’empereur, dont la véritable cible était en fait Rey. Mais cela soulève quelque chose d’un trou d’intrigue. Comment les parents de Rey ont-ils été autorisés à s’échapper de Palpatine, afin de cacher Rey? En tant que l’un des utilisateurs de force les plus puissants de tous les temps, le dirigeant de toute la galaxie, avec une armée et Dark Vador à sa disposition, il semble peu probable qu’un (ou tout) enfant de Palpatine soit autorisé à s’échapper. Ce n’est que plus embarrassant qu’ils puissent être tout sauf des utilisateurs du côté obscur, que ce soit un choix qu’ils ont fait eux-mêmes ou non.

9 Est-ce que Rey va finir le travail de Luke?

Avant que Luke Skywalker n’essaye d’assassiner son neveu, puis se retrouve sur une planète déserte et se coupe de la Force (avant les derniers Jedi, en d’autres termes), Luke avait commencé à rétablir un nouvel ordre Jedi. Ses aventures dans ce domaine sont couvertes dans plusieurs romans européens; il est clair que c’était, à une époque, sa mission. Maintenant que Rey est vraiment le dernier Jedi, va-t-elle prendre cette idée et tenter de commencer son propre Ordre Jedi? Si elle tente de le faire, Finn sera-t-elle son premier élève?

8 Quelle est sa mission, avec le premier ordre passé?

The Rise Of Skywalker s’est conclu par une bataille spatiale épique et destructrice, détruisant probablement les derniers restes du Premier Ordre. Avec la règle de type impérial disparue, quelle est la mission de Rey maintenant? Va-t-elle travailler avec la Nouvelle République en tant que Casque bleu? Une nouvelle République sera-t-elle même établie? Va-t-elle essayer de construire une école Jedi dans l’isolement? Va-t-elle traquer et détruire les restes du premier ou du dernier ordre?

7 A-t-elle été endommagée par la mort de Kylo?

L’une des choses les plus intéressantes qu’Abrams a incorporées dans le finale est le concept d’une Force Dyad; une connexion intergalactique inédite entre deux utilisateurs de force particulièrement liés qui nous a permis de voir la force utilisée d’une manière que peu auraient pu prédire ou imaginer.

Parce que cette connexion était si puissante entre Rey et Ben Skywalker, sa mort affecte-t-elle Rey? En supposant que la Dyade se termine par la mort de l’un de ses membres, cela rendrait-il Rey moins puissant qu’elle ne l’était avec la connexion?

6 Comment a-t-elle construit un nouveau sabre laser?

Une scène supprimée de The Return Of The Jedi a vu Luke dans la hutte de Ben sur Tattooine, terminant la construction de son nouveau sabre laser. Dans le roman “La vie et la légende d’Obi-Wan Kenobi”, Luke a construit le sabre laser sur la base d’instructions détaillées laissées par Ben. Il a construit son cristal artificiellement, ce qui prouve que c’est possible, mais il aurait été à perte absolue sans les notes de Ben.

“Bien que les instructions de Ben aient été clairement écrites, il semblait que l’ensemble du processus était une science inexacte et peut-être dangereuse.”

À notre connaissance, Rey n’avait ni instructions ni matériel; elle n’aurait eu aucune idée de comment réussir à construire un sabre laser. Les notes de Ben ont-elles été conservées et remises à Rey? Est-ce à dire que Leia avait les notes ou une autre forme d’instruction? Ou, Rey a-t-il reçu des instructions d’une autre source – Maz Kanata, peut-être?

5 Comment a-t-elle obtenu un cristal jaune?

La source d’alimentation d’un sabre laser a toujours été un cristal Kyber. Ces cristaux étaient généralement trouvés sur Ilum, où c’était un rite de passage pour les jeunes Jedi de se rendre à Ilum et de trouver leur cristal, qui leur serait montré à travers la Force. En grande partie, ces cristaux seraient bleus ou verts; le violet et le jaune sont deux des couleurs les plus rares.

Mais, au moment où Rey construit son nouveau sabre laser, la planète Ilum a été détruite, car c’est ici que la base de Starkiller a été construite après que l’Empire a miné la planète au bord de la destruction. Dans ce cas, comment Rey a-t-il acquis un cristal, encore moins un jaune? En a-t-elle pris un d’un autre sabre laser et utilisé la Force pour «saigner» le cristal, changeant ainsi sa couleur? Ou a-t-elle trouvé un nouvel endroit où les Jedi potentiels peuvent récolter des cristaux?

4 Qui était sa famille?

Dans une tournure qui s’est avérée un peu trop récalcitrante de la trilogie originale, Abrams a ramené l’empereur Palpatine, puis a finalement donné une réponse claire sur la lignée de Rey, faisant du Sith Lord son grand-père. Cela soulève plus que quelques questions, dont les moindres sont relativement simples. Qui était sa grand-mère? Qui étaient ses parents? Avait-elle d’autres frères et sœurs? Palpatine a-t-il eu d’autres enfants? Y a-t-il une gamme compliquée de Palpatines que nous ne connaissons pas? Ses parents et sa grand-mère étaient-ils également sensibles à la force?

3 Est-elle un Jedi gris?

Exploré en grande partie dans les jeux vidéo Old Republic, Star Wars: The Old Republic et Knights Of The Old Republic, est le concept d’un Gray Jedi, un Jedi dédié ni à la lumière, ni à l’obscurité, mais seulement à la Force. Ce concept est un équilibre, et c’est l’une des choses les plus intéressantes à venir de l’Ancienne République.

“Il n’y a pas de lumière sans l’obscurité. Il n’y a que la Force.”

Généralement, les quelques Jedi Gris que nous connaissons sont signifiés par la rare couleur jaune de leurs sabres laser. Alors qu’il a longtemps été débattu si certains personnages connus, tels que Qui-Gon Jinn ou Ahsoka Tano, peuvent être considérés comme Gray Jedi, le nom de Rey doit maintenant être jeté dans le débat. La couleur simple de son sabre laser la marque-t-elle comme un vrai Jedi gris? Est-elle vraiment dévouée à l’équilibre de la Force?

2 Pourquoi Rey a-t-il pu guérir avec la Force?

Un autre pouvoir intéressant qu’Abrams a tiré de l’ère de l’Ancienne République est Force Healing, où un Jedi peut utiliser la Force pour se soigner ou soigner quelqu’un d’autre. Mais même dans l’Ancienne République, c’est une capacité rare. Pourquoi Rey a-t-il pu utiliser cette capacité alors que tant d’autres Jedi puissants ne pouvaient pas? Est-ce que d’autres Jedi (c’est-à-dire Maître Yoda, Mace Windu, Obi-Wan Kenobi) n’étaient tout simplement pas au courant? Ou Rey est-il juste beaucoup plus puissant que tous les Jedi que nous avons encore vus? Si la raison de sa nouvelle capacité est simplement due à son pouvoir inégalé, son pouvoir vient-il du fait qu’elle est liée à Palpatine?

1 Rey est-il l’élu?

Le nœud de la trilogie Prequel était cette idée de l’élu. Une ancienne prophétie Jedi a affirmé qu’un utilisateur de la Force sans père apporterait un équilibre à la Force. En tombant sur le garçon esclave, Anakin Skywalker, Qui-Gon Jinn est devenu convaincu qu’il était l’enfant de la prophétie. Cela a été confirmé plus tard dans l’arc de Mortis dans The Clone Wars. Mais le fait que l’empereur Palpatine soit revenu à la vie, avec une nouvelle armée résolue à conquérir la galaxie, combiné avec le fait que Rey est celui qui empêche cela, remet en question la prophétie. Anakin est-il vraiment l’Elu ou Rey? Sont-ils tous les deux choisis? Est-ce possible, ou les actions de Rey rendent-elles nul et non avenu Anakin?

