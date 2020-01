10 raisons pour lesquelles 1984 a été la meilleure année du cinéma

Au cours des six dernières décennies, il y a eu de nombreuses années marquantes dans le cinéma qui ont présenté un certain nombre de classiques et de chefs-d’œuvre. Mais l’année qui capture vraiment l’esprit d’Hollywood, avec de gros blockbusters, des drames de poids, des épopées tentaculaires, des comédies intemporelles, et tout le reste est 1984.

1984 a vu le lancement d’un certain nombre de franchises toujours aussi fortes aujourd’hui, Ghostbusters, The Terminator et The Karate Kid faisant toutes leurs débuts cette année-là. Eddie Murphy a annoncé son arrivée en tant que superstar de premier plan avec Beverly Hills Cop. L’horreur a eu une forte projection, avec l’arrivée de A Nightmare on Elm Street et d’autres classiques du genre. Et le légendaire écrivain / réalisateur John Hughes a réalisé son premier long métrage, Sixteen Candles. Voici toutes les raisons pour lesquelles 1994 a été la meilleure année du cinéma.

10 Ghostbusters et Gremlins créés le même jour

Il est vraiment difficile de croire que deux classiques absolus sont sortis exactement le même jour, et pourtant c’est vrai. Ghostbusters et Gremlins ont tous deux été présentés en première le 8 juin 1984. Ils auraient des résultats incroyables au box-office et perdureraient au cours des 35 prochaines années via des suites, des émissions d’animation, des diffusions par câble et des sorties vidéo à domicile.

Ghostbusters a terminé sa première sortie en salles avec 229 millions de dollars au niveau national et 295 millions de dollars lorsque les rééditions et le box-office international sont ajoutés. Gremlins s’est plutôt bien débrouillé, gagnant 153 millions de dollars au cours de ses deux séries. Les deux franchises continuent de prospérer, avec la deuxième suite (et la quatrième entrée au total) de la série Ghostbusters, Ghostbusters: Afterlife, arrivant cette année et une série animée de préquelle, Gremlins: Secret of the Mogwai, débarquant sur HBO Max en 2021.

9 La franchise Terminator arrive

Réalisé avec un budget minuscule de seulement 6 millions de dollars, le véritable premier film de James Cameron est venu avec son hybride action-horreur de science-fiction technique-noir The Terminator. Sorti en salles le 26 octobre 1984, le film de Cameron a coûté 78 millions de dollars dans le monde.

Le film, que Cameron a conçu alors qu’il était aux prises avec un rêve de fièvre lors du tournage de Piranha II à Rome, mettait en vedette Arnold Schwarzenegger dans le rôle-titre, le lançant dans la célébrité. Il a donné naissance à cinq suites à ce jour, la plus récente étant Terminator: Dark Fate de l’année dernière, ainsi que la série télévisée Fox TV Terminator: The Sarah Connor Chronicles de 2008-2009.

8 John Hughes fait ses débuts de réalisateur

Avant d’atterrir dans le fauteuil du réalisateur, John Hughes s’était fait un nom avec les comédies à succès National Lampoon’s Vacation et Mr. Mom. Mais ce sont ses efforts de réalisateur qui ont solidifié son statut d’icône du cinéma. Son premier effort est venu avec Sixteen Candles de 1984, avec Molly Ringwald et Anthony Michael Hall (il a également présenté John et Joan Cusack très tôt dans leur carrière cinématographique).

La comédie pour adolescents sur une fille dont la famille a oublié son seizième anniversaire reste un classique bien-aimé, malgré certains problèmes de race et d’homophobie (c’était une époque différente, mais ils se démarquent certainement dans l’environnement culturel d’aujourd’hui). Hughes dirigera ensuite plusieurs classiques, dont Weird Science, The Breakfast Club, Ferris Bueller’s Day Off et Planes, Trains, and Automobiles.

7 La grue pour enfants de karaté donne un coup de pied au box-office

Populaire encore une fois en raison du succès de la série YouTube Premium Cobra Kai, The Karate Kid a vu le jour en tant que projet qui intéressait Columbia Pictures en tant que véhicule pour le réalisateur John G.Avildsen, le réalisateur oscarisé de Rocky. Basant le film en partie sur sa propre vie, l’écrivain Robert Mark Kamen a créé un conte intemporel d’un outsider, un poisson hors de l’eau qui apprend une variété de leçons de vie en cours de route.

Mettant en vedette Ralph Macchio et Pat Morita (qui a été nominé pour un Oscar pour sa performance), l’histoire de bien-être a été un succès auprès des critiques et du public, avec un impressionnant 91 millions de dollars au box-office (environ 225 millions de dollars ajustés pour l’inflation). Avec la série Cobra Kai, le film a engendré trois suites et un remake de 2010.

6 La comédie est roi

Avec les comédies de haut niveau Ghostbusters et Beverly Hills Cop, 1984 a également vu un certain nombre de comédies encore adoptées par le public à ce jour. Des classiques tels que Revenge of the Nerds, Splash et Police Academy sont sortis en 1984, ainsi que des tubes cultes Bachelor Party et Johnny Dangerously.

Beaucoup de ces joyaux de la comédie lanceraient leurs propres franchises, avec parmi eux Police Academy et Revenge of the Nerds. Bien sûr, l’essor des chaînes de télévision câblées premium HBO, Cinemax et Showtime et leur cycle de films ont certainement contribué à la propagation de ces joyaux comiques dans la culture pop américaine.

5 Horror’s Heyday

La renaissance de l’horreur qui battait son plein en 1984 remonte au début des années 1970, avec des films comme The Exorcist, The Texas Chainsaw Massacre et Black Christmas et qui se poursuivra à travers Halloween de 1978 et le vendredi 13 en 1980. 1984 a vu un autre point culminant dans l’histoire de l’horreur avec le chef-d’œuvre de Wes Craven, A Nightmare on Elm Street, sorti cette année-là.

Parmi les autres films d’horreur notables sortis en 1984, citons le classique controversé Christmas slasher Silent Night, Deadly Night (sorti le même jour que Nightmare), le film culte de Troma Films The Toxic Avenger, l’adaptation Stephen King Children of the Corn et le film du vendredi qui a vu Jason Voorhees rencontrer sa disparition (enfin, pendant un certain temps), vendredi 13: The Final Chapter.

4 Prince va au cinéma

Les musiciens qui faisaient la transition vers le cinéma n’étaient certainement rien de nouveau depuis 1984. Les Beatles, Elvis Presley, Pink Floyd et même KISS étaient passés au cinéma pendant leur prime (bien que le moins qu’on en dise sur KISS Meets The Phantom of the Park, mieux ce serait) ). Cependant, la plupart de ces films n’ont jamais marqué la culture pop comme l’a fait Purple Rain. Conçu par Prince lors de sa tournée de 1999, le film semi-autobiographique met en vedette Prince comme The Kid, une version exagérée de lui-même.

Avec de nombreux non-acteurs dans des rôles clés, le film raconte l’histoire de l’ascension de The Kid à travers la scène musicale du Minnesota tout en traitant de questions à la fois personnelles et professionnelles. Comportant une musique originale de Prince, le film et la bande originale ont été des succès massifs, le film gagnant dix fois son budget au box-office et l’album vendu à plus de 25 millions d’exemplaires.

3 Règles d’Eddie Murphy

Après avoir commencé sa carrière sur Saturday Night Live en 1980, Eddie Murphy a commencé à construire un solide curriculum vitae avec les comédies 48 Hours et Trading Places. En 1984, cependant, il a finalement eu la chance de diriger un film seul avec Beverly Hills Cop. Conçu à l’origine comme un film d’action pur, d’abord pour Mickey Rourke puis Sylvester Stallone, le script a été réécrit lorsque Stallone s’est retiré quelques semaines avant le début du tournage en raison de problèmes budgétaires.

Entrez Eddie Murphy. Le succès massif du film (il s’agit du film le plus rentable de 1984 avec plus de 234 millions de dollars de recettes au box-office) a propulsé Murphy au rang de superstar internationale et de statut permanent.

2 “Me venger!”

À l’apogée de l’hystérie de la guerre froide, un film sur les forces soviétiques et cubaines envahissant une petite ville du Colorado (le film a en fait été tourné dans la ville de Las Vegas, Nouveau-Mexique) fait partie d’un début plus grand et invisible de la Première Guerre mondiale. III. Un jeune groupe d’adolescents de la ville, qui se font appeler “Wolverines”, forment une résistance contre les forces soviétiques.

Réalisé par John Milius, frais de son tour de réalisateur sur Conan le Barbare, Red Dawn, avec un casting qui comprenait Patrick Swayze, Charlie Sheen et Lea Thompson, n’était qu’un modeste succès au box-office. Cependant, son influence sur le cinéma et la télévision perdure encore aujourd’hui.

1 L’histoire qui ne finit jamais

Le prix des enfants en 1984 était plutôt maigre, avec The Muppets Take Manhattan de Jim Henson (réalisé par le pilier de Henson Frank Oz) étant l’un des deux qui se sont vraiment démarqués. L’autre? Un conte fantastique basé sur un roman allemand réalisé par le réalisateur de Das Boot Wolfgang Petersen.

Et pourtant, ce film, The NeverEnding Story, est devenu un classique bien-aimé des enfants de cette époque. Réalisé sur un budget plutôt important (pour le moment) de 27 millions de dollars, le film ferait près de quatre fois ce budget au box-office. Racontant l’histoire fantastique d’un jeune garçon nommé Bastian qui est littéralement entraîné dans l’histoire héroïque du jeune Atreyu, The NeverEnding Story a résonné et continue de résonner, avec des fans de tous âges. N’évoquez tout simplement pas le cheval Artax d’Atreyu.

