10 raisons pour lesquelles Arya et le chien ne sont pas de vrais amis

À ce jour, il est de notoriété publique que de nombreux fans n’étaient pas satisfaits du nombre d’histoires de Game of Thrones qui se sont terminées. Mais bien qu’il y ait certainement eu plus que quelques déceptions, une relation qui semblait se conclure d’une manière appréciée des fans était entre Arya et The Hound.

Certes, c’était l’un des duos les plus insolites de la série, mais c’était toujours amusant de les voir ensemble. Leur relation s’est finalement transformée en quelque chose de très intéressant, mais malgré ce que certains fans pensent, ce n’était jamais de l’amitié. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles Arya et The Hound ne sont pas amis sur Game of Thrones.

10 Tentative de meurtre

L’une des pierres angulaires de la relation entre ces deux personnages est la tentative de meurtre. Alors que The Hound a au moins eu la décence de ne pas tenter de tuer Arya, elle a profité de plusieurs occasions pour menacer de le tuer ou le tenter.

Après que The Hound ait kidnappé Arya, elle envisage de le poignarder dans son sommeil, ce qu’il anticipe, bien sûr. Quand il se moque de sa formation de “danse de l’eau”, elle répond en essayant de le poignarder à travers son armure. Elle a finalement arrêté, mais il est difficile pour une relation de s’en remettre.

9 Enlèvement

Le long voyage ensemble du Chien et d’Arya a commencé après qu’il l’ait kidnappée de la Confrérie sans bannières. Ce n’est pas une bonne façon de commencer une amitié. Ces deux-là n’étaient pas en bons termes pour commencer, mais l’enlèvement n’a certainement pas aidé à lisser les choses.

Leur relation a toujours cette barrière parce qu’ils n’enverraient pas n’importe quand ensemble s’il ne l’obligeait pas à rester. Toute admiration qu’elle ressent finalement pour lui pourrait être le résultat du syndrome de Stockholm plutôt que de véritables sentiments.

8 Influence négative

Certaines personnes ont trouvé la défaite d’Arya du roi de la nuit peu probable, mais elle était clairement l’assassin le plus qualifié de la série. Ses compétences se sont développées au fil du temps lorsqu’elle a appris de nombreux enseignants différents, dont The Hound. Cependant, il est clair qu’il a eu l’une des influences les plus négatives sur elle.

Bien qu’Arya ait toujours lutté contre l’injustice et ait voulu prendre les choses en main, The Hound l’a guidée sur un chemin de pure violence. Son mépris pour le monde est devenu son mépris pour le monde, la transformant en une personne plus sombre.

7 Butcher’s Boy

Arya et le public ont d’abord compris The Hound comme un homme impitoyable dans le deuxième épisode de la série. Après qu’Arya et Joffrey se soient battus, les maisons Stark et Lannister sont à la recherche des enfants, y compris de Mycah, l’amie d’Arya, le garçon du boucher.

Mycah était un spectateur innocent dans tout cela, mais The Hound, travaillant sous les Lannister, a fait descendre le garçon et l’a tué. Ce comportement cruel a valu au Chien une place sur la liste d’Arya, et est un acte horrible qui ne mérite pas d’être pardonné.

6 Sa rédemption

Après que le chien soit laissé pour mort, il est sauvé par un saint homme et a une deuxième chance. Lorsque nous sommes réintroduits dans The Hound, il semble être sur la voie de la rédemption, même si cela ne dure pas longtemps. Il ne travaille peut-être plus pour les Lannister, mais c’est toujours un homme dévoré de violence.

Nous, le public, sommes censés penser que The Hound est un homme changé et qu’il est donc digne d’amitié avec Arya. Mais il n’y a pas assez de changement en lui pour le justifier, donc l’amitié ne se sent jamais vraiment développée.

5 Mercy Kill

Après toutes les fois où elle a tenté de le tuer, Arya a enfin la chance parfaite suite à son combat brutal avec Brienne. Le chien est gravement blessé et incapable de continuer. Impuissant, il demande à Arya une mort miséricordieuse. Bien qu’elle ait voulu le tuer auparavant, maintenant qu’il le demande, elle ne l’aidera pas.

Il semblait à ce stade que les deux formaient une sorte de lien, mais ce moment arrête vraiment tout progrès de leur amitié. C’est l’une des choses les plus cruelles qu’Arya ait jamais faites et la place sur une voie plus sombre. Elle ne montre également aucun remords pour cela.

4 Sansa

Au fur et à mesure que leur relation se développe, il devient clair que The Hound, tout en agissant comme s’il utilisait Arya comme monnaie d’échange, se voit réellement comme son protecteur. C’est une belle pensée, mais elle perd un peu de son charme car ce n’est pas la première fois qu’il traite une fille Stark comme ça.

À King’s Landing, The Hound prend également la responsabilité de devenir un protecteur pour Sansa Stark. Bien qu’il ne semble pas s’attaquer aux jeunes filles de la même manière que les autres personnages de la série, sa protection semble être plus pour lui qu’eux.

3 Protection

Il y a un autre problème avec le rôle de The Hound en tant que protecteur d’Arya. Alors que Sansa aurait certainement pu utiliser un ami à King’s Landing, Arya semble être le personnage qui nécessite le moins de protection dans tout le spectacle.

Bien qu’elle n’ait pas toujours été une assassine badass, Arya a toujours pu prendre soin d’elle-même. En fait, une fois que The Hound est frappé d’incapacité, Arya choisit de partir seule et elle se débrouille plutôt bien. En fait, The Hound était un garde du corps assez inutile.

2 vengeance

Il y a beaucoup de personnages dans Game of Thrones qui sont motivés par la vengeance, mais peut-être pas plus que Arya et The Hound. Elle crée une liste de toutes les personnes qui lui ont fait du tort et qui doivent mourir, alors qu’il se fait une mission dans la vie de tuer son frère violent, The Mountain.

Si ces deux-là étaient de vrais amis, ils aideraient à s’éloigner l’un de l’autre de ce chemin malsain. Au lieu de cela, ils semblent alimenter les fantasmes de vengeance de l’autre, et même se rendre à King’s Landing ensemble pour mener à bien leurs meurtres respectifs.

1 Figure du père

De nombreux fans voient The Hound comme encore plus qu’un ami d’Arya. Ayant mis sa vie en danger plusieurs fois pour elle et toujours à sa recherche, certains pensent qu’il devient une sorte de figure paternelle pour elle.

Si tel est le cas, c’est un autre exemple de la raison pour laquelle leur relation n’est pas aussi saine que les gens semblent le penser. Arya a déjà une figure paternelle à Ned Stark. Il a fait tout ce que The Hound a fait pour Arya, mais il a également essayé de lui envoyer un meilleur chemin. Bien que Ned soit partie, il vaut mieux qu’elle se souvienne de ce qu’il lui a enseigné plutôt que des leçons de The Hound.

