10 raisons pour lesquelles il n’est pas trop tard pour devenir fan

Star Trek est une franchise qui existe depuis les années 60 et, à cette époque, l’univers n’a fait que grandir, ce qui en fait l’une des franchises de science-fiction les plus importantes au monde.

Avant leur temps avec des thèmes et des attitudes progressistes, Star Trek a prouvé à quel point un spectacle sur les personnes explorant l’espace pouvait être sain. Si vous n’êtes jamais entré dans Star Trek, n’hésitez pas à donner une chance à cet univers incroyable, vous pourriez juste trouver qu’il n’est pas trop tard pour se livrer et peut-être même devenir un Trekky vous-même.

10 Old Star Trek tient toujours

Beaucoup d’effets spéciaux de Star Trek peuvent ne pas sembler les meilleurs par rapport aux normes d’aujourd’hui, en particulier dans la série originale des années 60, ou même la prochaine génération des années 80, mais cela ne signifie pas que ces séries ne tiennent pas à leur original les normes de divertissement, en fait, c’est tout le contraire.

Même les premières itérations de Star Trek parviennent à paraître et à se sentir élégantes, logiques et passionnantes de nombreuses années plus tard. Que ce soit par le biais d’une écriture au bord de votre siège, d’un dialogue incroyable ou de sa conception de plateau simpliste mais pratique, l’esthétique de Star Trek est toujours en mesure de maintenir une lueur quelque peu réaliste, même avec un CGI obsolète et ce que certains peuvent appeler une action “ringarde” séquences. Si quelque chose, Star Trek, prouve à quel point un vieux spectacle peut être en avance sur le temps.

9 Ce n’est pas un énorme engagement

Devenir fan de Star Trek après tout ce temps peut sembler un peu difficile. Vous pouvez avoir l’impression qu’il est trop tard ou qu’il n’y a aucun moyen de rattraper tout ce que la franchise a fait au cours de la dernière demi-décennie. La vérité est que vous pouvez vraiment digérer Trek à votre rythme, que vous souhaitiez regarder juste un épisode par semaine ou regarder une saison entière tous les quelques jours.

La plupart des itérations de Trek sont quelque peu autonomes, les épisodes étant souvent composés de leurs propres histoires compactes, mais s’appuyant sur la personnalité des personnages au fil du spectacle. D’un autre côté, vous pouvez essayer quelque chose comme Deep Space Nine, une histoire en cours qui vous donnera envie de consommer autant que vous le pouvez, aussi vite que vous le pouvez.

8 Il existe de nombreuses versions

Depuis ses débuts en 1966, il y a certainement eu plus que quelques émissions et films dans l’univers de Star Trek. S’étendant sur plus de cinquante ans, Star Trek a eu huit itérations sous forme de spectacle et treize films, ainsi que d’innombrables romans, jeux vidéo et bandes dessinées.

Si vous cherchez à démarrer l’émission dans l’ordre chronologique, vous pouvez certainement commencer avec Star Trek: Enterprise et vous frayer un chemin à travers la chronologie revigorante, mais les informations ne vous empêchent pas de regarder l’émission dans l’ordre que vous voulez. Si vous trouvez qu’une version de l’univers Star Trek ne vous satisfait pas tout à fait, il existe de nombreuses autres options avec une variété de différences à essayer.

7 L’agissant

Vous connaissez peut-être Star Trek pour certains de ses one-liners plus fromagers de la série classique, ou peut-être vous le savez pour son récit apaisant et informatif, mais dans chaque facette de la série, il y a toujours une constante parmi ses acteurs: la conviction.

Les acteurs de Star Trek font plus que guider le spectateur pour trouver la relativité et le leadership dans le casting, mais ils portent le spectacle à travers leur propre croyance pure. Entièrement absorbés par toutes les situations sombres ou mystérieuses, les acteurs vous attirent complètement, vous faisant vraiment sentir comme “l’un des membres de l’équipe”. Les performances d’acteur elles-mêmes peuvent avoir leurs propres hauts, bas et nuances tout au long des cinquante ans de la série, mais c’est une expérience globalement largement positive.

6 Les fans

S’il y avait jamais un grand groupe de fans variés avec qui partager vos pensées, “ Trekkies ” serait certainement l’un des plus tristement célèbres, et pour une bonne raison. Quand une franchise réussie s’étend sur plus de cinquante ans avec un matériau solide publié sur une base cohérente, à quoi d’autre pouvez-vous vous attendre?

Des conventions au cosplay, du jeu vidéo Star Trek: en ligne aux jeux de société et aux films de fans de Star Trek, le monde de “ Trekkies ” est aussi grand qu’un trou de lapin geek que vous pourriez jamais trouver, et il y en aura toujours beaucoup d’autres pour partager et communiquer vos sentiments sur Star Trek avec. Les fans continuent de créer et d’explorer le monde à travers leurs propres yeux, donnant une perspective quelque peu unique à ce sujet de chaque fan qui s’y lance.

5 C’est de la science-fiction logique

La science-fiction est un genre connu pour enfreindre les règles, ne pas être réaliste et vous emmener dans un endroit “ lointain ” où les lois de la science ne s’appliquent pas. Au milieu du chaos fictif, la science-fiction doit être ancrée. Soit en termes de relativité, de réalisme ou de logique. De tous les médiums de science-fiction, il n’y a peut-être pas un seul spectacle plus populaire pour suivre la règle de la «logique» tout comme Star Trek.

Les décisions prises sont basées sur la pensée critique et la résolution de problèmes, les options diplomatiques et pacifiques étant toujours les premiers choix logiques. Même des solutions et des victoires lointaines aux problèmes et aux méchants semblent avoir beaucoup de sens dans le monde de la fiction vaste et organisé.

4 Il convient à tout le monde

Maintenir une note qui convient à la fois à tout le monde, tout en étant intéressante pour tous les groupes d’âge, est tout un exploit. Au cours de ses nombreuses années, Star Trek a fait bien plus que simplement maintenir un ton approprié pour tous. Il a formé une forte position d’ouverture d’esprit, agissant comme une leçon saine et moralement informative pour l’humanité, même sous son ton parfois sombre.

En tant que l’une des émissions les plus progressistes de tous les temps, Star Trek s’est toujours efforcé de créer un monde de paix, de compréhension et de volonté d’accepter les autres, en fournissant des leçons de vie que tout le monde devrait et peut suivre, des petits enfants, tout le long du chemin. à vos grands-parents.

3 Il peut faire trop sombre

Star Trek peut être universellement convivial, mais cela ne signifie pas qu’il doit contenir tous ses coups de poing. Être capable de maintenir une note non graphique ou explicite tout en explorant un sujet sombre et passionnant est en fait l’une de ses plus grandes forces.

Avec des épisodes à la limite du thriller psychologique des genres, la série sait jouer avec votre esprit lorsque cela est possible, et elle sait également jouer avec vos émotions. Avec des épisodes sur les thèmes de la guerre, de la toxicomanie mentale, de l’amour et de la perte d’êtres chers, il n’a pas peur de devenir un peu sombre pour raconter une bonne histoire.

2 Ça continue

Tout comme de nombreuses autres franchises énormes, Star Trek a continué de rester forte au cours des nombreuses années de son existence, et rien ne semble s’arrêter de si tôt. Star Trek: Discovery a continué de s’étendre sur la tradition et l’univers du spectacle et le nouveau Star Trek: Short Treks donne un peu plus une sensation classique, avec des épisodes contenant des histoires autonomes écrites pour être bien arrondies et bien rangées, facilement digéré en une seule séance.

Pour aller de l’avant, plusieurs films sont prévus, et le prochain Picard vise à revisiter le personnage bien-aimé de la prochaine génération à l’avenir, et dans le même temps, connecter la nouvelle chronologie Discovery à la série estimée des années 80, très appréciée et très acclamée.

1 Ça vieillit bien

Certains pourraient dire que Star Trek a vieilli comme un bon vin, et il continue d’essayer de nouvelles idées et de nouveaux styles à chaque nouvelle approche de l’univers massif et en constante évolution. L’ancien Star Trek est propre en termes de thème et de style, et des émissions comme Next Generation et Deep Space Nine sont considérées comme parmi les meilleures de la science-fiction à ce jour.

L’influence de Star Trek plus ancien peut être vue presque partout, les émissions apaisantes et mystérieuses devenant iconiques, mais l’émission parvient à aller de l’avant en essayant de nouvelles idées et des prises telles que les films JJ Abrams ou la nouvelle émission Discovery. Que vous aimiez ou non les nouveaux efforts, il semblerait que Star Trek continuera d’avancer pour essayer de nouvelles choses pour les années à venir.

