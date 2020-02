10 raisons pour lesquelles Sansa et Theon ne sont pas de vrais amis

Game of Thrones a mis en place un certain nombre de relations importantes qui se sont tenues tout au long du spectacle. Que ce soit Dany et Missandei, Varys et Tyrion, ou dans ce cas, Theon et Sansa. Mais les Greyjoy et les Stark étaient-ils vraiment vraiment amis?

Il y a beaucoup de signes qui indiquent que Theon et Sansa n’étaient pas du tout amis. C’était peut-être leurs actions ou leurs attitudes générales les uns envers les autres, mais il y a 10 raisons pour lesquelles ces deux-là étaient probablement en train de truquer.

10 RIVALERIE DE L’ENFANCE

Quand ils étaient plus jeunes, Theon et Sansa avaient un peu une rivalité d’enfance. Le fait est que Sansa ne s’entendait vraiment avec personne autour d’elle. Elle s’est sentie gâtée et n’a pas vraiment respecté sa propre famille.

Bien sûr, l’ironie est que Theon venait également d’un milieu gâté et voulait être ailleurs de sa famille. Il aurait donc dû avoir beaucoup de points communs avec Sansa, mais lui en voulait de son comportement enfantin, peut-être le reconnaissant en lui-même.

9 DIFFÉRENTS CHEMINS

Theon et Sansa étaient tous deux similaires mais si différents. Ils ont donc tous les deux pris des chemins très différents au début et ne voulaient certainement pas être l’un avec l’autre. Theon a choisi une voie rebelle dont nous parlerons plus tard.

Sansa, d’autre part, voulait se déplacer vers le sud, où elle était à son tour manipulée par les Lannister. Ce n’était pas quelque chose que Theon aurait jamais pris la peine d’arrêter et ils ne voulaient certainement pas rester ensemble.

8 TRAITER L’HIVERFELL

Theon a cependant poussé ses actions bien trop loin. Il a présenté les autres Greyjoy à Winterfell en sachant qu’il n’était pas protégé. Il a repris le château et tué de nombreux habitants, mettant ainsi en danger la famille de Sansa.

Il est évident que si Theon avait un quelconque respect pour Sansa, en particulier, il ne l’aurait jamais fait chez elle. En fait, il a fallu beaucoup de temps à quiconque pour vraiment lui pardonner ce qu’il a fait et Sansa était l’une des personnes qui a mis le plus de temps à y faire face.

7 COWARDICE

Theon était un lâche pendant une longue période de temps après son traitement et la création de Reek. Quand Sansa était dans une situation terrible, il lui a fallu beaucoup trop de temps pour la sauver. Certes, il avait incroyablement peur de ce qui pourrait lui arriver.

Cependant, s’il était vraiment son ami, il serait intervenu très rapidement et n’aurait pas laissé les horribles choses qui arriveraient à Sansa se produire. C’est une autre chose pour laquelle il ne devrait probablement pas être pardonné car il a agi beaucoup trop tard.

6 MANQUE DE COMPRÉHENSION

Theon et Sansa ont un réel manque de compréhension l’un de l’autre. Sansa ne pourra jamais comprendre pourquoi Theon est dans un véritable état émotionnel de dépression. Elle ne comprend pas très bien les abus dont il a également été victime.

Theon ne peut jamais tout à fait comprendre que Sansa est la même jeune fille qu’il a quittée. Elle a beaucoup grandi mais n’a pas besoin de protection de la même manière. Cependant, il ne comprend pas non plus ses motivations et ce qu’elle veut vraiment.

5 JAMAIS UNE VRAIE FAMILLE

Theon et Sansa n’ont jamais été une vraie famille. Bien qu’ils aient été élevés côte à côte, Sansa a toujours été un Stark et Theon a toujours été un Greyjoy. Ils avaient donc des loyautés très différentes, ce qui les empêchait de se lier.

Theon aurait probablement choisi sa propre famille plutôt que Sansa et l’a d’ailleurs fait en la laissant trouver sa sœur. De la même manière, Sansa ne considérerait toujours pas Theon comme faisant partie de leur famille, peut-être en raison du fait qu’il n’a jamais vraiment agi comme un Stark.

4 ENVOYER À LA MORT

Sansa connaît les enjeux lorsque les White Walkers et le Night King attaquent Winterfell pour la première et la dernière fois. Elle sait également qu’en envoyant Theon pour protéger Bran, il ne reviendra pas et mourra probablement dans la bataille à venir.

Pourtant, elle permet que cela se produise sans arrêter les événements. Elle aurait dû être la plus proche de Theon en théorie, mais encore une fois, elle a préféré sa propre famille à lui et Theon en a vraiment payé le prix. C’était clairement une perte digne de ses yeux.

3 LES PROPRES INTÉRÊTS DE SANSA

Sansa soutiendra constamment ses propres intérêts sur Theon. Politiquement parlant, elle orientera les événements pour lui plaire plutôt que pour les Greyjoys. Elle a défendu Theon à son retour, mais seulement pour le garder autour de lui pour la protéger.

Elle voit peut-être Theon plus comme un objet à utiliser que comme un véritable ami. Plus tard dans leur relation, Theon ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Il renonce à être roi lui-même et sert essentiellement Sansa dans une très fausse amitié.

2 SOUTENIR DANY

En parlant de relations politiques, lors de la quête du trône de fer, la famille de Theon soutient les Targaryen sur les Starks. Bien sûr, les Starks finissent également par être du côté de Dany, mais cela inquiète encore plus Sansa.

Elle ne fait pas confiance à ce nouveau régime qui est mis en place et il y a une trahison ici d’une certaine manière que Theon se tiendrait aux côtés de sa sœur qui a promis le soutien de la maison Greyjoy il y a longtemps. Il y a un vrai manque de loyauté ici.

1 AMITIÉ DE NÉCESSITÉ

Il semble que le principal point soulevé par chacune de ces entrées est qu’il s’agit d’une amitié de nécessité, si on peut même l’appeler ainsi. Theon a Sansa pour la protection politique à certains égards, Sansa a Theon pour la protéger physiquement.

Les deux ont cependant été inutiles dans ces rôles également parce qu’ils ne veulent être fidèles à l’autre que lorsque cela convient le mieux à leurs besoins. Il ne s’agit donc en aucun cas d’une amitié, mais au mieux d’une sorte de partenariat instable.

