10 redémarrages de films que nous ferions si nous étions en charge

Déplacez-vous, Hollywood! Si on nous donnait les clés du royaume cinématographique, il y aurait quelques redémarrages que nous aimerions apporter au grand écran. Nous pensons que ces franchises sont attendues depuis longtemps pour un autre coup de pied au ballon, donc aujourd’hui, nous examinons 10 de nos favoris préférés.

Nous avons délibérément évité les films qui ont déjà un redémarrage en développement, ou du moins une indication forte. Au lieu de cela, nous allons aborder quelques films que vous n’auriez peut-être pas pensé avoir besoin du traitement de redémarrage – jusqu’à présent! Nous allons jeter un coup d’oeil.

10 DICK TRACY

Ce qui est vieux est inévitablement nouveau, et Warren Beatty l’a compris en 1990 quand il a décidé de se retirer en tant que star et réalisateur de Dick Tracy. Bien qu’un peu difficile à digérer lors de sa première sortie, le film a continué à atteindre le statut de culte grâce à une vision brillante qui a introduit des thèmes de films classiques des années 40 et 50 dans l’ère moderne. Il arborait également l’un des moulages de soutien les plus incroyables du film, notamment Madonna, Al Pacino, William Forsythe, Dustin Hoffman et bien d’autres.

Cela fait 30 ans que ce film est sorti, et il est grand temps que quelqu’un prenne une autre fissure lors d’un remake. Le succès d’émissions de télévision comme Mad Men et de films comme Once Upon A Time In Hollywood a prouvé que le public est prêt à faire un voyage dans le temps pour une bonne histoire.

9 JEU DE LA MORT

Bruce Lee n’a jamais pu terminer le jeu original de la mort en raison de son décès en 1973, c’est pourquoi un deuxième acteur a été amené pour terminer ses scènes pour une sortie éventuelle en 1978. Loin d’être parfaite, cette version du film est connue pour une scène où une découpe du visage de Lee est collée (mal) sur son mal double. C’est dommage, car le film a d’excellentes séquences de combat, y compris une bataille désormais célèbre entre Lee et Kareem Abdul-Jabbar.

Nous aimerions voir un remake réalisé dans le même style spectaculaire que Fist Of Legend de Jet Li, peut-être avec Iko Uwais prenant le rôle principal. Des précautions supplémentaires seraient nécessaires pour ne pas plagier le concept d’origine, ce qui pourrait signifier abandonner le personnage d’Abdul-Jabbar au profit d’un adversaire tout à fait différent, mais tout aussi difficile.

8 SOLDAT UNIVERSEL

Il a été question d’un soldat universel réinventé dans les œuvres du scénariste Richard Wenk, mais jusqu’à présent, rien ne s’est concrétisé. L’original était un spectacle bourré d’action qui opposait deux des durs à cuire les plus connus du cinéma, avec beaucoup de succès. Cependant, tout a semblé décliner après le premier versement. Tout d’abord, une chaîne de suites médiocres présentant une distribution entièrement différente, suivie par Universal Soldier: The Return de 1999, qui semblait jeter plusieurs éléments majeurs de l’intrigue à la poubelle en faveur d’un script absurde. Regeneration de 2009 et Day Of Reckoning de 2012 donneraient un peu de vie à la franchise, mais à ce stade, il était presque impossible de suivre.

Ce qui a rendu le film original si génial, c’est le mélange de bravades d’action à indice d’octane élevé, de séquences de combat explosives et d’une bonne dose de soulagement comique. Reproduisez ce mélange et Universal Soldier pourrait revivre!

7 TRANSFORMATEURS

Nous ne sommes pas sûrs de ce qui se prépare pour la franchise de films Transformers en direct, mais Bumblebee de 2018 a réussi à exciter les fans à long terme qui ont regardé les séquences de flashback de Cybertron. Pour la première fois, les Transformers ressemblaient et se sentaient comme leurs homologues de dessins animés, avec les personnalités à faire correspondre. Avouons-le – Transformers a été largement manqué ou touché lorsqu’il s’agit de livrer les marchandises. Bumblebee a changé tout cela.

Le problème avec Bumblebee est qu’il a introduit trop de trous dans le canon du film, transformant le tout en un gros bloc de Highlander. Le concept visionnaire pourrait (et devrait) être tourné vers un redémarrage complet de la franchise. Tease avec l’histoire mystérieuse de Cybertron, déplacez le focus sur la Terre, puis ramenez-le dans l’espace en présentant des personnages comme les Quintessons, et finalement le plus grand méchant de tous – Unicorn.

6 LADYHAWKE

Ce classique était l’un des meilleurs films de romance fantastique des années 1980. L’intrigue se concentre sur un chevalier et son amant qui ont tous deux été maudits par un mauvais évêque. Le jour, elle se transforme en faucon et la nuit, il se transforme en loup. En tant que tels, ils sont séparés de façon permanente. La performance de Rutger Hauer en tant qu’Étienne torturée n’a d’égal que le personnage de Michelle Pfeiffer, Isabeau. Leur réunion pendant l’acte final du film est l’une des fins heureuses les plus mémorables (et émouvantes) de l’histoire du cinéma.

L’original se déroule dans l’Europe médiévale, mais nous préférerions un remake dans un monde fantastique, un peu comme The Witcher. Un film impliquant des malédictions magiques devrait avoir quelques monstres et sorciers pour l’accompagner, et cela ferait certainement beaucoup pour l’impact global du film.

5 ARACHNOPHOBIE

L’Arachnophobie originale est un classique, mais on peut en faire un autre! Le premier film est spécifique sur la façon dont l’infestation d’araignées parvient à se propager à travers la petite ville de Canaima, donc un changement de décor pourrait être nécessaire pour un remake. Nous imaginons une expédition dans les profondeurs inconnues de la forêt tropicale brésilienne, qui non seulement changerait les lieux, mais donnerait un clin d’œil à l’acte d’ouverture du film original.

À partir de là, la manie des araignées pourrait abonder librement et infliger un nouveau cycle de phobies irrationnelles à une nouvelle génération de cinéphiles!

4 DUEL

Le premier film sur grand écran de Steven Spielberg, Duel, reste l’un des thrillers les plus poignants de tous les temps. La prémisse est simple, mais incroyablement plausible! Un habitué de Joe parvient à irriter le conducteur sans visage d’un pétrolier de mauvaise qualité dans le désert de Mojave, lançant une heure de la pire rage au volant que vous puissiez imaginer! Étrange pour son époque, l’histoire est beaucoup trop familière dans le monde d’aujourd’hui des vidéos de rage de la dashcam.

À tout le moins, un remake de Duel pourrait présenter certaines des meilleures cascades de véhicules à l’écran jamais filmées, tout en délivrant un message aigu et poignant sur les nerfs effilochés et les humeurs courtes de la société moderne.

3 MINE ENNEMI

À première vue, Enemy Mine semblait être une histoire de science-fiction impliquant un jeu de chat et de souris entre un pilote de chasseur stellaire humain et son ennemi extraterrestre. En vérité, c’était un film intelligent et unique qui a mis deux adversaires dans un environnement hostile et les a forcés à travailler ensemble, forgeant un pont de confiance et d’amitié dans le processus. Nous avons apprécié l’original pour de nombreuses raisons, mais le troisième acte du film semble un peu creux sans la présence de Jeriba Shigan, joué brillamment par Louis Gossett, Jr.

Nous abandonnerions probablement la naissance de l’enfant de Jeriba, Zammis, en faveur d’une histoire qui pourrait correctement se concentrer sur la réduction de l’écart entre les deux races rivales. Nous aimerions voir un remake où Jeriba et Davidge travaillent ensemble pour libérer les esclaves Drac des charognards, attirant ainsi l’attention des deux gouvernements.

2 PLANÈTE INTERDITE

Forbidden Planet n’a pas seulement franchi une tonne de terrain technique dans les années 1950, mais elle a inauguré l’arrivée de la science-fiction intellectuelle et stimulante qui allait servir d’inspiration pour les films qui l’ont suivi.

Nous aimerions voir un remake qui amplifie la terreur psychologique entrevue dans l’original. Une plus grande concentration sur la technologie Krell et son mariage tragique avec les pulsions sombres de la psyché humaine pourraient finir par devenir l’un des films de science-fiction les plus excitants depuis quelque temps. Toute excuse est suffisante pour mettre à jour Forbidden Planet pour un nouveau public!

1 HIGHLANDER

Highlander est une franchise qui a besoin d’une deuxième chance de vivre. La série est connue pour être entachée par une ingérence constante en studio et des scripts progressivement horribles qui ont culminé avec l’abyssal Highlander: The Source de 2007.

Il est grand temps de ramener Highlander à ses racines, tout en apportant de légères modifications à la mythologie de la série afin de retrouver une partie du mystère. Il y a beaucoup d’histoires à raconter et Highlander mérite cette opportunité. C’est l’une des rares fois où l’expression “Il ne peut y en avoir qu’un” ne s’applique pas!

