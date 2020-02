10 relations LGBT + que la franchise aurait pu facilement créer avec Canon

Dans le MCU jusqu’à présent, aucun personnage LGBT canon n’a été affiché à l’écran ni aucune relation LGBT. Bien qu’il y ait eu des discussions en dehors des films sur la bizarrerie de certains personnages, et qu’il y aurait des personnages queer dans les prochains films MCU, cela ne s’est pas encore produit. Avec autant de films et de personnages, il est surprenant et décevant qu’il n’y ait pas eu de représentation LGBT + dans la franchise.

CONNEXES: MCU: 10 relations de fiction de fans que nous souhaitons étaient réelles

Il existe de nombreuses relations que le MCU aurait facilement pu transformer en relations canon LGBT, et en voici dix.

10 Peggy Carter et Angie Martinelli

Bien que la plupart des appariements sur cette liste proviennent des films MCU, il s’agit d’un concurrent sérieux qui a été présenté dans une série télévisée. Bien que l’agent Carter n’ait pas été diffusé très longtemps, c’est l’une des rares émissions antérieures à Disney + qui se connecte directement au MCU. Peggy et Angie étaient des amis proches, et beaucoup de gens pensaient que leur relation avait un sous-texte étrange.

Alors que Peggy a fini avec Daniel dans cette série, beaucoup de gens pensaient qu’elle aurait pu tout aussi facilement être avec Angie.

9 Loki et le grand maître

S’il y a une relation queer qui aurait pu être facilement jouée de manière décontractée, c’est Loki et Grandmaster. Thor: Ragnarok était un film tellement humoristique, et il aurait été facile de dire simplement que ces deux-là avaient dormi ensemble.

Étant donné que Loki est canoniquement étrange et sexospécifique dans les bandes dessinées, cela aurait été un détail facile à inclure. Cela aurait pu s’intégrer à l’énergie de leurs scènes ensemble et aurait pu être fait de manière simple mais appropriée.

8 Steve Rogers et Tony Stark

Il existe de nombreux couples queer populaires dans le fandom, et la relation entre Steve et Tony est l’une des plus populaires.

CONNEXES: 10 meilleurs moments Steve et Tony dans le MCU

Cette relation est populaire depuis de nombreuses années dans les bandes dessinées et encore plus de gens ont commencé à les expédier après la sortie des films. . Cela peut être de haut en bas parfois, mais c’est une dynamique intéressante.

7 Natasha Romanoff et Sharon Carter

Alors que certains navires étranges sont plutôt populaires, il y en a quelques-uns sous-estimés qui méritent plus d’attention. L’histoire romantique de Black Widow dans le MCU est partout, et elle a souvent été placée avec des hommes d’une manière qui n’avait aucun sens ou qui ne rendait pas justice à son personnage. Sharon a également été mise de côté comme un amour délicat pour Steve.

Au lieu de cela, avoir ces deux amis et travailler ensemble aurait beaucoup de sens car ils ont tous les deux des compétences similaires et sont des amis proches avec Steve. Ils auraient facilement pu être au moins des amis proches ou même liés de manière amoureuse.

6 Valkyrie et Carol Danvers

Une relation LGBT + possible qui a retenu beaucoup l’attention récemment est celle entre Captain Marvel et Valkyrie. C’est en partie parce que les actrices qui jouent ces personnages ont vraiment soutenu l’idée.

CONNEXES: Thor: Love And Thunder – 10 personnages que Valkyrie pourrait choisir comme reine

Ces deux sont toujours des personnages qui apparaîtront dans les futurs films MCU, donc de nombreux fans espèrent toujours que cela pourrait se produire. Bien que cela puisse ne pas se passer de cette façon, ce serait une excellente relation, et ces deux sont très compatibles.

5 Okoye et Ayo

Ayo était un autre personnage qui allait avoir un bref moment de bizarrerie à l’écran qui ne s’est pas produit. Il a été révélé qu’une scène a été filmée où Ayo et Okoye flirtent ensemble.

Malheureusement, cela ne s’est pas fait dans la coupe finale de Black Panther. Okoye pourrait facilement être un personnage bisexuel, et une relation entre deux femmes de couleur, même si ce n’était qu’un moment de flirt, aurait été formidable à voir dans le MCU.

4 Tony Stark et James «Rhodey» Rhodes

Bien que Tony et Steve soient peut-être un navire très populaire, l’une des meilleures relations de Tony Stark, mais les plus sous-estimées, est entre lui et Rhodey. Ils sont des amis proches depuis des années, bien avant que Tony ne devienne Iron Man.

Rhodey essaie souvent de prendre soin de Tony et de nettoyer ses dégâts, et Rhodey est l’une des rares personnes en qui Tony a vraiment fait confiance. Bien qu’ils n’aient jamais été montrés comme étant romantiquement liés, il n’aurait pas été difficile de montrer qu’ils étaient ensemble dans le passé.

3 Thor et Bruce Banner

Alors que le navire entre Tony et Bruce était quelque peu populaire depuis un certain temps, de nombreux fans ont enraciné Thor et Bruce depuis Thor: Ragnarok. Ces deux-là deviennent des amis plus proches dans ce film, et ils ont grandi pour avoir une profonde amitié où ils s’encouragent tous les deux.

Il y avait quelque chose de particulièrement convaincant chez ces deux-là à Ragnarok, et beaucoup de gens pensaient qu’ils feraient un joli couple.

2 Carol Danvers et Maria Lambeau

Alors que Valkyrie et Carol sont peut-être le navire qui retient davantage l’attention des médias, une option encore plus évidente qui existe déjà fondamentalement dans le canon se situe entre Carol et Maria. Dans Captain Marvel, ces deux personnes vivaient essentiellement ensemble et élevaient la fille de Maria, Monica.

Beaucoup de gens ont remarqué que leur relation semblait plus qu’une simple amitié et comment, avec seulement quelques instants d’exposition ou un baiser, ils auraient pu être un couple canon LGBT.

1 Steve Rogers et Bucky Barnes

De toutes les relations que les gens ont soulignées auraient dû être romantiques, Steve et Bucky est l’un des plus parlés. Bien qu’il s’agisse d’un navire très populaire, même les personnes en dehors du fandom ont remarqué les éléments gay sous-textuels de cette amitié.

Cela ne semblerait pas du tout déplacé s’il avait été révélé que ces deux hommes se fréquentaient ou avaient des sentiments amoureux l’un pour l’autre. Bien que le MCU ne soit pas allé là-bas, le fait que ces deux signifiaient tellement l’un pour l’autre et que tant d’intrigues de Steve tournaient autour de lui fait de cet appariement un choix évident.

SUIVANT: MCU: 10 choses sur les relations qui n’ont pas bien vieilli

Prochain

10 films de John Wayne les plus mémorables



A propos de l’auteur

Amanda est une rédactrice indépendante à New York. Elle est une écrivaine et conteuse professionnelle qui aime la télévision, le militantisme et le fandom. Elle mourrait certainement pour Captain America.

En savoir plus sur Amanda Steele