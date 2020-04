10 remises importantes sur les appareils Amazon – .

Amazon propose près d’une douzaine d’offres différentes sur des produits qui couvrent toutes les catégories d’appareils Amazon les plus vendues de l’entreprise.

Du Fire TV Stick 4K à son prix le plus bas à un accord fou sur la tablette Fire HD 8, vous devez croire, il y en a pour tous les goûts dans cette grande vente Amazon.

Vous pouvez également acheter un Echo Dot très populaire pour quelques dollars de plus que le vendredi noir, et vous pouvez économiser 20% lorsque vous achetez deux appareils Kindle.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Nos lecteurs sont devenus fous toute la semaine pour les offres d’Amazon sur les vrais écouteurs sans fil d’Apple, ce qui est tout à fait compréhensible puisque les AirPods 2 avec étui de chargement sans fil sont tombés à un nouveau plus bas historique de 149,98 $ et que les AirPods Pro sont en vente chez Black Vendredi bas prix de tous les temps. Ces accords sont en effet fantastiques, mais il y a un autre lot de bonnes affaires dont nous devons vous parler avant de disparaître.

Amazon a peut-être déplacé une grande partie de ses efforts pour expédier des produits non essentiels afin de pouvoir expédier plus de fournitures médicales aux hôpitaux et aux gouvernements des États. Il a peut-être également masqué temporairement sa page d’offres, bien que nous vous ayons déjà expliqué comment le trouver. Rien de tout cela ne peut empêcher Amazon de proposer des offres fantastiques sur ses propres appareils Amazon, et il y a 10 offres d’appareil différentes dont nous devons vous parler dès maintenant.

Tout d’abord, nous avons ce qui est sans aucun doute le contrat de tablette Amazon le plus incroyable de tous les temps. La tablette Fire HD 8 remise à neuf certifiée avec un ensemble de station de chargement en mode spectacle vous offre une tablette Fire HD 8 32 Go renouvelée (110 $ nouvelle) et une station de charge en mode spectacle (40 $) pour seulement 69,99 $ au total!

Prochainement, le Fire TV Stick 4K très populaire d’Amazon est en vente à son prix le plus bas avec le code promo 4KFIRETV, mais il y a un hic: cette offre n’est disponible que pour certains clients. Vous pouvez en savoir plus ici, mais l’essentiel est que vous ne découvrirez que si le coupon fonctionne pour vous en l’essayant. Si cela ne fonctionne pas, il y a heureusement une deuxième vente dont tout le monde peut profiter: Achetez deux lecteurs Fire TV Stick 4K et vous obtiendrez un crédit Amazon de 20 $ lorsque vous les activerez.

En conservant le thème de Fire TV pendant un peu plus longtemps, vous trouverez le Fire TV Cube qui coûte normalement 120 $ en vente à 99,99 $ lorsque vous achetez un modèle certifié remis à neuf. Nous vous rappelons que les reconditionnements certifiés sont garantis comme neufs et fonctionnent comme neufs, et ils sont livrés avec la même garantie que la nouvelle version. Si vous préférez que le logiciel Fire TV d’Amazon soit directement intégré à votre téléviseur, vous trouverez le téléviseur intelligent Toshiba Fire Edition 4K Fire TV de 43 pouces le plus vendu à 249,99 $, une énorme remise de 80 $ par rapport au prix normal de 330 $.

Si vous cherchez un nouveau haut-parleur intelligent Alexa, c’est certainement le jour pour appuyer sur la gâchette. Le nouvel Echo amélioré est tombé à un niveau record de 59,99 $ au lieu de 100 $, et Echo Dots est en vente pour quelques dollars de plus que l’année dernière lors du Black Friday et de la Cyber ​​Week. Le point d’écho avec horloge est également réduit de 20 $ en ce moment, et l’impressionnant Echo Show 8 d’Amazon à 130 $ est en vente pour 99,99 $.

Dernier point mais non le moindre, il y a actuellement beaucoup de choses sur les lecteurs eBook Kindle qui devaient se terminer en mars, mais Amazon a décidé de le prolonger jusqu’au début du mois de mai. Achetez deux Kindle Paperwhites étanches, deux Kindle ou un de chacun et vous obtiendrez 20% de réduction sur les deux appareils!

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.