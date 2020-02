10 rôles que Michael C. Hall devrait assumer

Michael C. Hall a su s’approprier le personnage de Dexter Morgan. Dexter a couru de 2006 à 2013 et a montré que le personnage titulaire est passé d’un psychopathe sans empathie à une figure aimante et bienveillante qui a toujours réussi à perpétrer ses divers meurtres en série tout le temps.

Après la fin du spectacle en 2013, la carrière de Hall n’a pas maintenu le même élan. Cependant, une brève apparition dans The Crown et un rôle central dans Christine continuent de prouver que Hall peut facilement voler la vedette quand il le veut. Voici dix rôles qu’il devrait jouer ensuite.

10 travaux de voix off plus animés

Étant donné que sa carrière d’acteur a duré plus de vingt ans, Michael C. Hall n’a pas la filmographie la plus étendue au monde. En tant que tel, très peu de son travail s’est engagé dans l’animation. En fait, seulement deux films et deux émissions de télévision.

Son travail sur le spin-off animé Dexter: Early Cuts était tout aussi bon que sa représentation en direct du personnage, tandis que sa version de Man-Bat (pas Batman) dans Justice League 2015: Gods and Monsters a montré que sa carrière pourrait facilement le voir assumer à l’avenir un travail de voix off plus animé.

9 autres travaux de narration documentaire

Compte tenu du son puissant et reconnaissable de la voix de Hall, vous vous attendiez peut-être à l’entendre surgir un peu plus souvent dans des rôles de voix off de non-fiction. En 2011, il a prêté ses sonneries à la série de six épisodes Vietnam In HD, mais nous n’avons plus rien vu depuis. Considérant qu’il a surmonté un accès de lymphome de Hodgkin en 2010, il serait certainement une voix appropriée pour un documentaire sur le sujet difficile.

8 Une horreur obsédante

Jusqu’à présent, Hall n’est pas apparu dans un film d’horreur. Compte tenu du fait que Dexter lui-même est un tueur en série particulièrement prolifique et rencontre fréquemment de nombreuses personnes tordues, vous pourriez être poussé à le compter, mais la série n’est pas si effrayante.

Nous voulons voir Hall jouer le rôle de quelqu’un de tordu et terrifiant, dépourvu du charme bonhomme de Dexter et ne canalisant que ses tendances les plus mauvaises. Ce serait un bon moyen de se concentrer sur la chair de poule de son rôle le plus connu.

7 Une comédie de Cringey

De même, nous n’avons pas vu Hall dans beaucoup de comédies. Il y a eu quelques rôles (Peep World, Game Night et The Trouble With Bliss par exemple) qui ont tous des connotations comiques, mais évitez de garder l’humour devant et au centre. Considérant à quel point Dexter était amusant à certains moments, Hall pouvait confortablement livrer des one-liners impassibles dans une comédie directe. Peut-être même l’a mis en face de C. S. Lee (Vince Masuka), qui est un génie comique certifié.

6 Un short silencieux

Le véritable test d’un acteur est de savoir comment ils peuvent jouer sans parler. De toute évidence, si dans cet avenir fantastique, nous donnons à Michael C. Hall des rôles dans la voix off d’animation et la narration documentaire, alors il doit donner une pause à sa voix.

Il n’y a presque plus de films totalement muets de nos jours, donc ce ne serait pas exactement un blockbuster massif relançant la carrière, mais un court-métrage artistique qui permet à Hall de prendre un personnage qu’il ne serait pas nécessairement capable de perfectionner vocalement pourrait être une opportunité intéressante.

5 Un super-héros de tri

Tout le monde et leur chien semblent être considérés comme des super-héros ces jours-ci. Comme mentionné ci-dessus, Hall a joué Man-Bat dans la Justice League: vidéo directe de dieux et de monstres, mais il a besoin de se dégourdir les jambes (ou les ailes ou tout autre pouvoir avec lequel il se retrouve) dans le domaine du live à gros budget -action. Certes, la plupart des grands noms sont pris, mais il y a certainement quelques héros moins connus qu’il pourrait incarner.

4 La franchise de la scie

Revenir à l’idée de donner à Hall un rôle dans un film d’horreur, le placer dans la franchise Saw pourrait être un excellent moyen de renverser les attentes du public envers son jeu d’acteur. Plutôt que de lui donner le rôle de méchant, tournez-le sur sa tête et laissez-le souffrir comme Dexter en avait fait souffrir tant auparavant. Hall est visiblement bon avec le sang, et le voir pour le coup de la torture pourrait être particulièrement convaincant pour ses fans. Avec Chris Rock ayant récemment relancé la série, le timing est parfait.

3 James Bond

C’est un peu exagéré car Bond est l’une des plus grandes franchises de tous les temps. Cependant, il y a un rôle juste devant ses yeux qui change tout le temps – et ils recherchent un nouveau Bond.

Hall pourrait ne pas avoir l’ambiance suave et détendue de Sean Connery et Daniel Craig, mais il pourrait apporter une ambiance unique au personnage. Peut-être plus léger et moins tendu, mais un peu moins … cool.

2 Doctor Who

Tout comme James Bond, le visage de Doctor Who change fréquemment. Mais contrairement à James Bond, Doctor Who reconnaît ouvertement cette reconstruction faciale via un processus appelé régénération. Nous venons d’avoir la première femme médecin, mais nous n’avons pas encore vu un Américain jouer ce rôle. Bien qu’il soit peu probable que la série cherche à diversifier sa représentation du personnage, ce serait une façon intéressante de voir comment le personnage change avec cette représentation alternative.

1 Dexter … Encore

Bien qu’évidemment, c’est un rôle que Michael C. Hall connaît mieux que quiconque, il serait absolument génial de revisiter le fou qui tue en série une fois de plus. Étant donné que nous n’avons pas pu voir ce que Dexter lui-même a fait après s’être abandonné et avoir grandi une barbe, peut-être qu’un seul long métrage pour nous montrer ce qu’il a fait serait suffisant pour satisfaire nos besoins. Hall n’était pas satisfait de la fin du personnage, donc avoir la possibilité de résoudre ce problème pourrait être exactement ce qu’il recherchait.

