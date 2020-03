10 scénarios sur les données qui n’ont jamais été résolues

Les données, l’humanoïde synthétique connu pour être le premier androïde de Starfleet, ont été présentes dans presque tous les épisodes de Star Trek: The Next Generation, ont rendu Star Trek: Enterprise observable et sont apparues récemment dans Star Trek: Picard. Pendant sept saisons de TNG, il a été le centre narratif et émotionnel de la série, cherchant des moyens de ressembler davantage à l’homme dans l’espace.

Certains des épisodes les plus populaires de l’émission présentaient Data, car ses observations du comportement humain transmettaient souvent des informations objectives surprenantes. Alors que beaucoup d’entre eux étaient très bons pour mettre en valeur les talents technologiques de Data, sa capacité de courage et son esprit stratégique supérieur, ils avaient souvent quelques composants qui n’étaient pas résolus. Bien qu’ils laissent un peu de mystère autour de l’un des personnages les plus aimés de la franchise, nous en explorons 10 ci-dessous.

10 ÉMOTIONS DES DONNÉES

Le Dr Soong a fait de Data le logiciel A.I. le plus avancé. la Fédération n’a jamais vu. Non seulement il pouvait calculer les probabilités à une vitesse fulgurante et calculer des problèmes complexes des centaines de milliers de fois plus rapidement que les humains auxquels il ressemblait, mais il avait même une fausse impulsion.

Mais malgré leur apparence humanoïde, Data n’a jamais eu d’émotions. Ou alors? Il n’avait pas de puce vitale, le Dr Soong n’a jamais implanté, mais à plusieurs reprises, il a exprimé une perte, une maladresse, des soupçons et même une irritation. Certains fans croient qu’il a toujours eu des émotions, ses voies neuronales devaient simplement progresser à travers l’apprentissage, et la puce d’émotion lui a donné un coup de pouce.

9 LES DONNÉES ET LE BORG

Les fans de Star Trek connaissent bien l’assimilation du capitaine Picard au collectif Borg dans Star Trek: The Next Generation, mais Data a également été presque assimilé.

Dans Star Trek: First Contact, les données ont été presque assimilées par les Borg parce que la reine Borg se sentait être un spécimen parfait, un organisme entièrement mécanique sans besoin de matière organique – la prochaine étape évolutive pour les Borg. Certains fans pensent que les Borgs ont conservé des parties de la conception de Data de leurs expériences pour construire d’autres êtres.

8 MORT DES DONNÉES

Après le sacrifice héroïque de Data à la fin de Star Trek: Nemesis, le capitaine Picard a non seulement survécu à la destruction du navire de Shinzon, mais il a été contraint de vivre avec la culpabilité de ce que son ami et son équipier avaient fait pour lui sauver la vie. Cela a eu des effets délétères sur sa santé mentale, comme le montre Star Trek: Picard.

Ce que nous ne savons pas, c’est comment sa mort a affecté ses bons amis, en particulier Geordi LaForge. Picard s’est retrouvé avec de nombreux effets personnels de Data, qu’il a conservés dans un coffre-fort (nous voyons plusieurs des peintures de Data). On ne sait jamais vraiment pourquoi il les obtiendrait tous.

7 ÉLÉMENTAIRE, MES DONNÉES CHERES

Au cours d’une joute verbale de routine entre le Dr Pulaski et Data, elle conclut qu’elle sera impressionnée lorsqu’elle verra Data utiliser le raisonnement déductif humain, plutôt que du matériel informatique, pour résoudre un mystère Sherlock Holmes d’une fabrication originale sur le holodeck.

Cependant, parce que Geordi demande à l’ordinateur de créer un ennemi “même les données ne peuvent pas battre” plutôt que “même Holmes ne peut pas battre”, l’ordinateur crée un ennemi du professeur Moriarty qui devient conscient de lui-même et capable de contrôler le navire. Comment l’ordinateur d’entreprise est-il capable de créer une véritable IA, et pourquoi l’entreprise n’a-t-elle pas de sécurité intégrée pour la combattre?

6 RUINING CHIEF O’BRIEN ET LE MARIAGE DE KEIKO

L’un des épisodes les plus amusants et les plus divertissants à présenter Data comprend également l’un de ses faux pas les plus extrêmes. Lorsqu’on lui a demandé de participer au mariage entre le chef O’Brien et Keiko, il propose volontiers d’aider, en espérant que l’expérience révélera certaines des subtilités des humains et de leurs rituels.

Cependant, en raison de la programmation logiquement illogique de Data, il gâche tout. Comment O’Brien et Keiko ont-ils pu lui pardonner d’avoir presque ruiné leur mariage? Pourquoi cela n’a-t-il jamais été mentionné à nouveau quand ils ont passé l’épisode entier à se demander si leur avenir était détruit?

5 TIMOTHY

Dans l’épisode de la saison 5 “Hero Worship”, Data sauve le seul survivant d’un accident de vaisseau spatial – un jeune garçon nommé Timothy. Le garçon est clairement traumatisé par la mort de l’équipage et prend un peu de confort à modéliser son comportement d’après la personnalité sans émotion de Data.

Les données, sous la supervision du conseiller Troi, encouragent le garçon à reproduire ses manières, allant même jusqu’à lui montrer comment modeler son apparence d’après un androïde. Au fil du temps, il est capable de sortir du fantasme et de s’ouvrir sur ce qui s’est réellement passé à bord du navire. On ne sait pas ce que Timothy est devenu après l’épisode, si Data est resté en contact avec lui, et qu’en est-il de son expérience de pseudo-androïde.

4 LE PROBLÈME AVEC LE VOYAGE DANS LE TEMPS

“Time’s Arrow” est racontée sur deux épisodes de la saison 5, la première partie étant consacrée à l’Entreprise rencontrant une anomalie temporelle, et la deuxième partie traitant de la mortalité de Data alors que sa tête démembrée se trouve dans une grotte dans les années 1800.

On suppose que Data a dû faire une sorte de choix important qui le ramènerait à 1800 où il a perdu la tête. Le fait demeure qu’il aurait pu faire n’importe quel “choix” et que le résultat aurait été le même. Cela aurait prouvé qu’une version de lui d’un autre avenir est revenue à cette période et a perdu la tête.

3 STYLO PALS

Dans l’épisode “Pen Pals”, l’Entreprise enquête sur une activité géologique inhabituelle dans le système Selcundi Drema. Les données interceptent le signal d’une jeune fille nommée Sarjenka sur l’une des planètes, et il avertit l’équipage qu’elle sera probablement détruite par une activité sismique si elle n’est pas trouvée.

Les données finissent par être transmises à son emplacement pour l’aider à la transporter à bord de l’Enterprise, rompant ainsi le protocole de premier contact et la directive principale en interagissant avec une espèce exotique d’avant la distorsion. Étonnamment, Picard ne le fait pas en cour martiale, ce qui pose la question – un membre non robot de l’équipage serait-il traité différemment?

2 TÉLÉCHARGER UNE CIVILISATION ENTIÈRE

Pour de nombreux fans de Star Trek, la saison 7 de Star Trek: The Next Generation n’est pas la plus cohérente ou la plus compréhensible, avec “Masks” en étant un parfait exemple. Dans ce document, un dysfonctionnement oblige Data à télécharger une civilisation entière dans ses banques de données à partir d’une ancienne bibliothèque.

Non seulement les données sont reprises, mais l’ensemble de l’entreprise également. Il semble que les données soient possédées ou non par des archives vieilles de 87 millions d’années, Lore, le Dr Soong ou le Holodeck, c’est une responsabilité énorme, et il n’a jamais donné de sécurité pour empêcher le genre de chose qui se passe dans ” Masque “de se reproduire. Il met également tout le navire en danger (à nouveau) et ne reçoit aucune répercussion.

1 RANG DES DONNÉES

L’épisode de la saison 7 intitulé “Thine Own Self” soulève un problème flagrant qui n’a jamais été vraiment résolu dans aucune série impliquant Data – pourquoi il est resté lieutenant-commandant pendant 26 ans bien qu’il soit l’un des officiers les plus disciplinés, les plus courageux et les plus doués de Starfleet .

C’est l’épisode où Deanna Troi, qui est essentiellement psychologue depuis 12 ans, est promue à un rang supérieur à Data. Pourquoi n’a-t-il pas fait d’histoires à ce sujet, surtout quand cela ne prend que quelques jours à Troi pour réussir l’examen de son officier? D’autant plus qu’il passe tout cet épisode à sauver une population entière de colons d’un virus mortel?

