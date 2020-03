10 slashers de films masqués qui n’ont rien sur Michael Myers

Halloween n’est peut-être pas techniquement le premier film slasher, mais c’est certainement le plus influent. Michael Myers fait un adversaire terrifiant, de sa combinaison marine à son masque sans expression. Le style et l’esthétique de la franchise Halloween ont inspiré une nouvelle génération de films qui cherchaient à s’appuyer sur l’insaisissable tueur en série masqué.

Certains de ces films échouent horriblement dans leurs tentatives pour apporter de nouveaux récits au genre, générant à la place des méchants imbéciles qui n’ont pas la nuance et les mérites artistiques de leur prédécesseur. Cette liste rend hommage à 10 de ces dopes masquées dans les films d’horreur, qui inspirent tous plus de rires et de railleries que de cris.

10 glacé (1988)

La prochaine fois que vous serez invité à l’ouverture d’une nouvelle station de ski cinq ans après avoir vu votre ami proche périr dans un accident de ski, vous voudrez peut-être refuser. Dans cette version ringarde du film Slasher, un agresseur masqué habillé comme un skieur traque et tue un groupe de personnes en vacances dans une nouvelle station de ski.

Au lieu de pentes glissantes ou d’avalanches, ces lapins de neige se heurtent à un fou masqué avec des bâtons de ski extra-pointus. Il semble que leur invitation à la nouvelle station était vraiment un moyen de les attirer, et le tueur camouflé en vêtements d’hiver est prêt à se venger de leur ami décédé.

9 étoiles (1992)

Lorsque la sitcom préférée de Henry Pinkle, The Robertson Family, est annulée, il tente de se suicider en sautant d’un pont, mais il est sauvé par un homme plus âgé nommé Sam. Sam donne à Henry un masque de poupée babyface et une hache de guerre, lui demandant de s’engager dans un déchaînement meurtrier afin de donner un nouveau sens à sa vie.

Il se trouve que Sam n’est qu’un fruit de l’imagination d’Henry et qu’il souffre d’une dépression nerveuse à la suite de la perte de son programme télévisé préféré. En plus de perpétuer les stéréotypes problématiques sur les personnes aux prises avec une maladie mentale, Star Time laisse tomber le ballon en établissant des peurs ou des peurs authentiques.

8 Smiley (2012)

Smiley essaie de capitaliser sur les nouvelles terreurs qui existent à l’ère d’Internet. Dans le film, une légende urbaine circule au sujet d’un tueur dément qui a mutilé son propre visage en cousant ses yeux et en se taillant un sourire permanent là où se trouvait sa bouche. Vous invoquez Smiley et son nouveau masque pour toujours en disant: «Je l’ai fait pour le lulz» trois fois tout en participant à un service de webcam de type Chatroulette.

Bien sûr, quand Incroyable Ashley fait l’acte et convoque Smiley, elle se rend vite compte qu’il est bien plus qu’un mythe. Cependant, le film est tellement ridicule que le public ne se soucie pas de ce qui se passe.

7 Valentin (2001)

Dans ce film d’horreur pour adolescents, un groupe de femmes est nargué par une personne portant un masque de Cupidon qui leur laisse d’étranges messages et cadeaux. Lorsque l’une d’entre elles est assassinée, les autres femmes se rendent compte qu’elles se heurtent à un ancien camarade de classe qu’elles ont terrorisé à l’école primaire, un garçon nommé Jeremy Melton.

ALERTE SPOILER: Comme dans les films stupides, le tueur est en fait Jeremy, mais il a assumé une nouvelle identité en tant qu’Adam, le petit-ami actuel du protagoniste du film Kate. Joué par Angel lui-même David Boreanaz, Adam / Jeremy a subi une chirurgie plastique extensive après avoir été sévèrement battu lors d’une danse de la Saint-Valentin. Maintenant, il semble que Cupidon soit prêt à faire couler le sang avec ses flèches spéciales.

6 rêves mortels (1988)

Quand Alex était enfant, ses parents ont été abattus par quelqu’un déguisé avec le visage d’un vrai loup. En tant que jeune adulte, il continue de rêver à ce tueur de loups, et ils deviennent de plus en plus intenses. Bientôt, la silhouette bestiale commence à apparaître quand Alex est réveillé.

Alors que les frontières entre réalité et fantaisie se brouillent, Alex essaie de comprendre ce qui est vraiment arrivé à ses parents et pourquoi il est visité par cette figure masquée dans le présent, une figure qui ressemble à une expérience de taxidermie bâclée.

5 Le Greenskeeper (2002)

Une partie de golf a des conséquences mortelles dans ce film sur un scénariste en difficulté dont les amis le convainquent d’organiser une grande fête au country club dont il va hériter. Alors qu’ils boivent et font la fête, une personne masquée dans l’uniforme du jardinier et le masque d’un apiculteur commencent à les retirer un par un.

L’intrigue devient véritablement shakespearienne après avoir révélé que l’oncle du scénariste, Allen, complotait depuis longtemps pour voler son héritage. Puis le père déformé et mutilé d’Allen, longtemps cru mort en raison d’une mystérieuse explosion, arrive sur la photo pour rendre ce conte sur les horreurs de l’entretien du paysage encore plus déroutant.

4 Billy Club (2013)

Autre récit édifiant sur le sport, d’anciens membres d’une petite équipe de ligue sont assiégés par un arbitre diabolique portant une batte de baseball à crampons. Quand les hommes étaient des garçons, ils ont chahuté l’un de leurs coéquipiers, Billy, après qu’il leur ait fait perdre un match important.

Billy n’a pas bien géré les critiques et a fait un déchaînement meurtrier, tuant deux joueurs et l’entraîneur, avant d’être institutionnalisé. Prenant un point de complot directement d’Halloween, Billy adulte s’échappe de son asile pour terminer ce qu’il a commencé. Il ne prévoit pas de s’arrêter avant d’avoir éliminé tous ses anciens coéquipiers.

3 La nuit du dribbleur (1990)

Dans ce film d’horreur canadien perdu depuis longtemps et qui n’est sorti qu’en 2009, un garçon de l’eau mécontent décide de massacrer l’équipe de basket de son école parce que l’entraîneur ne le laisse pas jouer. L’adolescent devient créatif et cache son identité sous un survêtement très précoce des années 90. La cerise sur le gâteau, c’est son masque: un jack-o-lantern souriant destiné à ressembler à un ballon de basket.

The Night of the Dribbler est l’ultime parodie du genre slasher, combinant des styles courtois avec des tropes de comédie au lycée.

2 Kill Game (2018)

Kill Game est un film de vengeance slasher entièrement non original sur un groupe d’anciens lycéens privilégiés et populaires qui ont un secret: une farce qu’ils ont tirée lors d’une fête à la piscine a entraîné la mort d’un élève, et ils ont dissimulé le meurtre en prétendant qu’il était une noyade accidentelle.

Maintenant, dans le présent, ils sont exécutés par une tueuse dans, entre toutes choses, un masque de Marilyn Monroe. Quelle est la motivation de l’assassin? Quelle est leur identité? Quelqu’un s’en soucie-t-il?

1 Le Funhouse (1981)

Bien qu’il soit responsable de l’un des tueurs masqués les plus redoutables de tous, Leatherface, le tueur caché du réalisateur Tobe Hooper dans ce film médiocre n’est qu’une carnie déformée dans un masque Frankenstein surdimensionné.

Le Funhouse est plein d’explorations maladroites et dérangeantes de la sexualité, de scènes de tueries et de gore inutiles. Toutes les vibrations effrayantes du carnaval et le rythme atmosphérique qu’un film comme celui-ci pourrait maintenir sont ignorés en faveur d’une action hokey et sans inspiration.

