10 spectacles à regarder si vous aimez la couronne | ScreenRant

Même les fans qui n'ont pas grignoté l'intégralité de la troisième saison de The Crown sont maintenant arrivés à la fin de cette nouvelle saison de casting. Mais maintenant quoi? Que reste-t-il à regarder en attendant, patiemment comme toujours, une saison complète pour trouver son chemin vers Netflix?

En fait, il y en a beaucoup. C'est le nouvel âge d'or de la télévision et les options ne manquent pas. Les fans peuvent s'engager dans une nouvelle série en cours, un classique terminé ou une mini-série juste pour remplir le temps. Voici quelques suggestions que les amoureux de The Crown pourront apprécier dès maintenant.

10 La maison royale de Windsor

Cette série de six épisodes est la véritable histoire derrière l'interprétation dramatique que les fans de Crown adorent déjà. Vous voulez savoir quels faits sur la série semblent réellement vrais? Netflix est prêt et attend avec The Royal House of Windsor, qui explore l'histoire de la famille royale britannique de la Première Guerre mondiale à la perte de la princesse Diana. Cette fois, le drame est réel, et vous n'avez pas besoin de consulter Wikipedia après avoir regardé un épisode pour voir lequel des événements dramatiques s'est réellement produit.

9 Victoria

Regardez-vous moins la Couronne pour les informations historiques et plus pour l'intrigue du palais et les décors et costumes incroyables? Eh bien, il est temps d'essayer Victoria.

La reine Victoria est l'arrière-arrière-grand-mère de l'actuelle Elizabeth II. Le programme PBS compte actuellement trois saisons complètes et, comme The Crown, travaille sur sa quatrième. Mettant en vedette Jenna Coleman, Tom Hughes et Rufus Sewell, la série suit une autre des rares reines régnantes de la longue histoire de l'Angleterre.

8 Wolf Hall

Vous cherchez un drame royal encore plus commenté? Essayez la mini-série en six parties, Wolf Hall. Basé sur le roman de fiction historique du même nom par Hilary Mantel, suit la montée en puissance de Thomas Cromwell au temps du roi Henri VIII. Une autre raison pour les fans de The Crown de profiter de ce whos en particulier? Il met en vedette la reine Elizabeth elle-même originale, Clarie Foy, comme Anne Boleyn. Cette performance pourrait très bien être la raison pour laquelle elle a joué Elizabeth pour Netflix. L'émission a eu des critiques élogieuses pendant qu'elle était en cours et continue de se classer très bien sur Rotten Tomatoes.

7 Downton Abbey

Vous cherchez toujours à explorer l'aristocratie, les rôles de genre et l'histoire en Grande-Bretagne? Ne cherchez pas plus loin que l'émission PBS Masterpiece, Downton Abbey. Pendant six saisons (et un long métrage, sorti cette année), les téléspectateurs ont suivi la famille Crawley à partir de 1912, alors que le monde changeait autour d'eux. Si vous aimez regarder Elizabeth et sa compagnie se réconcilier avec les nouvelles technologies et les bouleversements sociaux, les Crawleys sont pour vous.

Le costume et la qualité de l'emplacement du spectacle correspondent, et surpassent parfois, ce à quoi les téléspectateurs sont habitués sur The Crown. Le programme est actuellement disponible sur Amazon Prime.

6 La couronne creuse

Voici un regard dramatique sur les rois, plutôt que sur les reines, mais avec une formation à Shakespeare, The Hollow Crown amène le drame en Grande-Bretagne à un tout nouveau niveau. Pendant deux saisons, le spectacle suit l'intrigue de base de Richard II de Shakespeare, Henry IV (parties un et deux) et Henry V pour la première partie et, Henry VI (parties un, deux et trois) et Richard III. Avec Ben Whishaw, Jeremy Irons, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Judi Dench et Hugh Bonneville, c'est un casting de stars, un plaisir à regarder pendant qu'ils se frayent un chemin à travers l'intrigue du palais, la guerre et la perte.

5 John Adams

Si vous cherchez un changement de lieu, John Adams avec Paul Giamatti et Laura Linney, en tant qu'épouse d'Adams, Abigail, est un regard sur les acteurs du pouvoir au début de l'Amérique. Les costumes sont toujours amusants, l'histoire toujours dramatique, mais la différence dans la lignée des joueurs puissants fait une histoire très différente de celle des monarques de l'autre côté de l'Atlantique. La mini-série comprend sept épisodes et a été initialement diffusée sur HBO, vous savez donc que la qualité de la production est de premier ordre.

4 tour

Voici un drame plus historique des débuts des États-Unis. Turn, initialement diffusé sur AMC (mieux connu pour leur émission, The Walking Dead) suit le Culper Spy Ring, qui a contribué à inverser le cours de la guerre pendant la Révolution américaine. Le spectacle a duré quatre saisons et a joué Jamie Bell, Seth Numrich et Daniel Henshall. Certains visages historiques familiers apparaissent dans un certain nombre d'épisodes, dont George Washington et Benedict Arnold.

3 Game Of Thrones

Intrigue politique? Leads féminins? Valeur de production de haute qualité? De nombreux aspects de The Crown que les fans connaissent et aiment peuvent également être trouvés dans le méga hit mondial, Game of Thrones. Lorsque vous regardez Game of Thrones, vous n'avez pas à vous soucier de savoir si les détails sont historiquement exacts, tout ce que vous avez à faire est de laisser le monde fantastique incroyablement développé vous embrasser et vous maintenir dans un stress induit de façon spectaculaire pendant huit longues (mais finalement complet) saisons.

2 Empire

Si The Crown est à votre meilleur pendant les épisodes où le pouvoir et le drame familial sont affichés, Empire from Fox peut être le meilleur spectacle à essayer en attendant la saison quatre de The Crown. Six saisons suivent la famille lyonnaise et leur entreprise, Empire Entertainment, et laquelle d'entre elles détiendra le plus de pouvoir et d'influence sur l'industrie musicale. Avec trois fils, une ex-femme et plus d'argent que quiconque devrait vraiment amasser dans une vie, Lucius Lyons doit décider à quoi ressemblera son héritage. Aimez-vous regarder à la fois la Couronne et la succession? Voilà ce qu'est l'Empire.

1 Le politicien

Vous voulez sauter dans un nouveau spectacle qui a plus de saisons à venir et un ensemble de célébrités A list à l'écran? Le politicien, de la superstar Ryan Murphy, a le même regard attentif sur les manœuvres politiques d'une famille très riche mais dans un cadre moderne. Gwenyth Paltrow et Ben Platt dirigent le casting des étoiles sur Netflix. La vraie question est, après avoir vu quelques épisodes, qu'est-ce qui semble plus absurde? La vraie histoire de la monarchie britannique, ou les ébats fictifs des riches et de leur politique au lycée?

