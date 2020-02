10 super-héros DC qui n’apparaissent pas à l’écran (mais qui en ont désespérément besoin)

Entre Arrowverse et DC Extended Universe, plusieurs personnages de DC Comics ont fait leurs débuts sur grand écran et à la télévision. De Flash et Aquaman à Batman et Wonder Woman, de nombreux gros canons parmi les super-héros DC ont honoré les écrans. Mais il y a encore tellement de choses avec lesquelles travailler.

Les fans sont divisés sur le succès des films à donner vie à ces personnages de bandes dessinées et à leurs histoires. Mais cela signifie simplement qu’il y a de la place pour une nouvelle direction et pour tenter des héros convaincants. Inclure ces super-héros pourrait apporter un plaisir très apprécié à la présence de DC sur l’écran.

10 Princess Projectra

L’héroïne royale d’Orando est membre de la Légion des super-héros. La Supergirl de la CW travaille déjà avec des membres de ce groupe de bandes dessinées, il ne serait donc pas exagéré d’amener Projectra Wind’zzor dans l’histoire.

Outre les capacités surhumaines habituelles d’une force et d’une vitesse incroyables, la princesse Projectra a également le pouvoir de créer des illusions qui affectent les cinq sens. Elle a également le pouvoir de clairvoyance, ce qui irait bien avec les capacités de Dreamer. C’est une héroïne puissante à avoir du bon côté.

9 Booster Gold

Mike “Booster” Carter est originaire du 25ème siècle. Mais il fait de mauvais choix qui ruinent sa réputation et entraînent sa chute avant même qu’il ne puisse devenir célèbre en tant que joueur de football superstar. Désireux de se faire un nom, il voyage dans le passé où personne ne connaît ses erreurs et devient un super-héros.

Ses motivations pour l’héroïsme semblent erronées, car il accepte rapidement l’attention et les louanges, mais au cœur de cela, c’est vraiment un bon gars. Booster Gold apporterait beaucoup de légèreté au DCEU.

8 Brother Power

Brother Power the Geek est un personnage créé par DC pour raconter l’histoire de Frankenstein. Lorsqu’un mannequin est frappé par la foudre, il prend vie par magie pour devenir Brother Power.

Né à la fin des années 1960 pendant le mandat du président Ronald Reagan, il serait facile d’inclure une histoire ou deux mettant en vedette le mannequin en tissu vivant dans Legends of Tomorrow. Son penchant pour le style de vie psychédélique et hippie fait de son personnage le candidat idéal pour se lancer dans des manigances Legends. Cependant, il pouvait toujours créer une histoire humaine.

7 Simon Baz

Il y a une pléthore de lanternes vertes à choisir pour apporter au grand écran, mais Simon Baz se démarque. Ce personnage est le premier membre arabo-américain de Green Lantern Corp. Il est membre de la Justice League of America créée par Steve Trevor et porteur de l’anneau de puissance de Hal Jordan après que le héros renommé soit présumé mort dans l’un des événements comiques.

L’inclure dans un film DC ou même une émission de télévision ajouterait une couche de diversité dont les adaptations d’écran de super-héros ont toujours besoin de plus.

6 Hitman

Thomas Monaghan n’est pas vraiment héroïque car il travaille comme un tueur à gages, mais il est super. Il commence comme un humain régulier mais est mordu par un parasite qui réveille sa métagène latente. Il utilise ensuite ces pouvoirs pour attaquer des cibles métahumaines jugées trop dangereuses par les tueurs à gages réguliers.

Hitman est souvent en désaccord avec Batman et d’autres héros, mais il fait équipe avec eux. Il devient même de bons amis avec Superman. Hitman serait un homologue amusant de Deadpool de Marvel.

5 Triomphe

Triumph, de son vrai nom William MacIntyre, est un membre fondateur original de la Justice League. Mais un événement catastrophique l’oblige à se sacrifier à une faille temporelle et à s’effacer de l’existence pour sauver le monde, donc personne ne se souvient de lui.

Plusieurs années plus tard, d’autres failles et anomalies dans la chronologie lui permettent de revenir, mais il n’a toujours pas existé. Entre The Flash et Legends of Tomorrow, il y a beaucoup de potentiel pour amener le super-héros Triumph de DC à une histoire amusante dans Arrowverse.

4 Icemaiden

L’Arrowverse a Killer Frost, mais il y a encore de la place pour des héroïnes plus glaciales avec le pouvoir de la cryocinèse. Dans les bandes dessinées, Icemaiden est Sigrid Nansen, une scientifique norvégienne qui subit une expérience qui fait que sa peau devient bleue. Avec ses nouveaux pouvoirs, elle rejoint les Global Guardians, une organisation internationale de super-héros.

Inclure Icemaiden dans l’une des propriétés d’écran de DC leur donnerait la chance de sortir leurs histoires en dehors des États-Unis fictifs. Ils ont traversé le multivers mais voyagent rarement dans un autre pays.

3 Zauriel

Les légendes ont déjà traité de Constantin et des démons, alors pourquoi ne pas faire participer les anges? Zauriel est membre de l’Aigle Host of Angels, l’un des quatre hôtes du Ciel. Son histoire d’origine comprend le travail d’ange gardien auprès de Mona Lisa, Cléopâtre et Jeanne d’Arc.

Les anges sont toujours une mythologie fascinante avec laquelle travailler. L’inclusion de Zauriel sur l’écran DC apporterait un élément magique différent qui pourrait remettre en question ce que le public sait de la marque. De plus, un concours de cris sonores contre les Black Canary ne ferait pas de mal.

2 Midnighter et Apollo

Techniquement, ce sont deux super-héros, mais il est difficile de penser que les maris anti-criminalité sont séparés. De nombreux fans aimeraient voir un couple de super-héros queer devant et au centre dans une histoire de DC à l’écran. Apollo et Midnighter commencent avec le groupe de héros secret StormWatch, mais lorsque cette organisation est attaquée et qu’ils sont les seuls survivants qui restent, ils prennent leurs talents sur la route.

Les pouvoirs de précognition de combat de Midnighter couplés aux capacités d’absorption solaire d’Apollo créeraient des scènes de combat dynamiques. Le partenariat entre la lumière et l’obscurité est toujours une relation amusante à explorer.

1 Atlantiades

La progéniture demi-dieu d’Hermès et d’Aphrodite est un nouvel ajout aux bandes dessinées Wonder Woman. Ils sont présentés comme un antagoniste car ils tordent délibérément les pouvoirs d’amour d’Aphrodite pour susciter à la place les désirs et les convoitises les plus profonds des humains. Mais une fois que Diana, alias Wonder Woman les convainc de faire amende honorable avec leur mère, Atlantiades devient un allié.

Atlantiades est une autre opportunité pour les propriétés de l’écran DC d’ajouter plus de diversité, car le personnage utilise leurs pronoms, représentant une identité de genre non binaire. Ce serait quelque chose de totalement nouveau pour les super-héros à l’écran.

