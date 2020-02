10 tropes de films d’horreur classiques et comment ils ont été renversés dans les années 2010

Les films d’horreur ont vraiment traversé toute la renaissance depuis le marasme qu’il a frappé dans les années 90 avec des arnaques conscientes de Scream comme I Know What You Did Summer Summer et d’autres exemples de méta-horreur trop pervers.

Après ce gâchis, nous avons eu l’ère d’horreur complètement méchante qui s’est produite au début des années 2000 avec des films comme les remakes d’Halloween de Rob Zombie souvent cités en exemple. Avec des entreprises aussi excitantes que A24 et Spectrevision, l’horreur revient enfin sur ses pieds. Mais avec cela, viennent des subversions et des déconstructions de tropes classiques que nous avons vues dans les films d’horreur classiques et plus modernes.

10 Le Prophète du Destin dans “Sortez” (2017)

“Le prophète du malheur” est un assez vieux trope dans les films d’horreur, notamment popularisé vendredi 13 par le personnage “Crazy Ralph” qui dit aux campeurs se dirigeant vers Crystal Lake de faire attention car il a un “sort de malédiction”. Il a été utilisé maintes et maintes fois dans des tonnes de films d’horreur, mais nous ne l’avons vraiment pas vu sous la forme sous laquelle il est apparu dans le succès à succès de Jordan Peele, Get Out.

Le personnage principal est fortement touché par des cas de racisme pour la plupart occasionnels et rien de terriblement manifeste, mais suffisamment pour que quiconque regarde le film se tortille. Le personnage avec lequel nous découvrons qu’il est censé changer de corps à la fin du film est le seul qui semble le plus acceptable jusqu’à ce que nous réalisions que sa cécité est symbolique du “daltonisme”, un phénomène résolument moderne qui est également raciste, qui insiste sur le fait qu’il ne voit pas la couleur.

9 Deuil dans “Héréditaire” (2018)

Le thème principal exploré dans le film Hereditary par le nouveau cinéaste Ari Aster est le chagrin. Le film s’ouvre sur une scène funéraire, centrée sur la grand-mère de la famille principale. De là, nous avons quelques événements étranges et des présages étranges, mais les choses vont assez bien pour cette famille dans sa période de rétablissement.

Ensuite, nous avons le fils de la famille Peter, obligé d’emmener sa sœur cadette Charlie à une fête. Pendant que Peter se défonce, sa sœur mange des desserts avec des noix, auxquels elle est mortellement allergique. Quand ils rentrent chez eux et que Charlie a la tête penchée par la fenêtre pour prendre l’air, elle est décapitée par un poteau. Quelle coïncidence pour Annie, magistralement représentée par Toni Collette. Elle souffre essentiellement d’une dépression nerveuse et recourt à la colère et aux séances pour faire face à son chagrin, ce qui n’était pas la bonne décision. Surprise! Il y a un culte, tous vos problèmes se produisent grâce à un démon.

8 Tout Slasher dans “Cabin In The Woods” (2011)

The Cabin In The Woods a été fait pendant un certain temps avant sa sortie, mais ils n’ont pas pu trouver de distributeur. Depuis ce retard, les gens étaient un peu confus de voir Thor lui-même dans un film slasher, mais bon. Outre le marketing de ce film qui lui a vraiment fait du tort en le faisant ressembler à un assez mauvais film B destiné aux adolescents à la recherche de sensations bon marché, ce film prend minutieusement des mesures ridicules pour vous faire savoir combien de slashers l’équipe d’écriture a vu .

Cela vient d’un lieu d’amour et le sépare des autres films de méta-horreur qui ne servent qu’à se moquer de l’horreur pour être stupide pendant … euh … faire un film d’horreur. Non seulement il subvertit à peu près tous les tropes sur lesquels il peut mettre la main, mais la torsion de toutes les victimes de slasher étant des sacrifices conçus par des scientifiques dans le but de repousser une entité lovecraftienne d’un autre monde? Très agréable.

7 Religion païenne dans “Midsommar” (2019)

En général, en raison de la montée du christianisme en tant que religion dominante en Occident, la religion païenne est considérée comme quelque chose que l’humanité ferait mieux d’avoir abandonnée. À Midsommar, cependant, c’est toujours un peu ça. La principale différence est que la protagoniste féminine est à peu près entièrement rachetée d’une relation terrible et de la perte de sa propre famille avant son voyage pour célébrer le festival titulaire de Midsommar.

Bien que l’on puisse affirmer que l’homme qu’elle était dans une relation ne méritait pas la fin du film, il est clair que certaines choses ne sont pas destinées à être comprises par l’Occident moderne. Que la religion que le culte de Midsommar pratiquait soit liée à quelque chose ou que ce soit simplement l’ingénierie d’une culture oubliée depuis longtemps, cela dépend du spectateur, mais de toute façon, c’est une tournure vraiment intéressante sur un film de style Wicker Man.

6 Rédemption féminine dans “The Witch” (2015)

Qu’y a-t-il à dire sur The Witch à part que c’est peut-être parfait? Non seulement il s’agit de la chose la plus proche à laquelle nous pouvons penser d’un film d’horreur féministe, mais il a un excellent message. Lorsque toute la famille de Thomasin a été détruite presque entièrement par la fierté de son père, il ne lui reste plus qu’à décider qu’elle aimerait vivre délicieusement.

Même si tout le fiasco a été conçu par des sorcières depuis que Thomasin n’en était pas encore un, elle n’a eu aucune main dans les événements qui se sont déroulés, ce qui signifie qu’elle n’a fait que ce qui est “mal” pour certaines personnes quand elle n’avait pas d’autres options.

5 Quelle unité? Dans “Tucker And Dale Vs. Evil” (2010)

Bien qu’il soit très facile de foirer une comédie d’horreur en brouillant la ligne entre ce qu’elle veut être au point de devenir incohérent, ce n’est pas quelque chose avec lequel ce film se débat. La chose la plus intéressante à propos du film est le mécanisme qui fait que les monticules adorables et adorables autour desquels le film est centré semblent être des monstres complets pour les antagonistes du film qui continuent de se tuer grâce à leurs propres idées fermées.

Le vrai méchant se révèle être essentiellement le Fred Rogers du gang Scooby-Doo du film, ce qui en fait une version vraiment intéressante d’un mystère.

4 mains libres dans “The Lighthouse” (2019)

L’un des meilleurs films d’horreur de la dernière décennie, The Lighthouse, à part ses incroyables performances de Robert Pattinson et Willem Dafoe, excelle absolument à faire beaucoup avec un peu de décor. L’un des thèmes principaux du film est un écart entre les générations, ce qui est incroyablement opportun, compte tenu du récent mantra “ok boomer”.

Enveloppé dans ce thème est le fait que le personnage de Pattinson travaille constamment sans récompense, tout en se moquant des secrets détenus par la lampe au sommet du phare. Peut-être que la lumière détient tout ce que son travail acharné dans le purgatoire que son temps sur l’île lui a valu, ce qui n’est pas une bonne chose.

3 Le sous-sol dans “Parasite” (2019)

Le sous-sol a toujours fait peur, même si vous ne vivez pas dans l’un des demi-sous-sols sud-coréens qui apparaît comme la maison de la famille pauvre présentée dans Parasite de Bong Joon Ho. Quelque chose dans un souterrain sombre et froid se prête à des secrets, à la répression, et plus particulièrement en Corée du Sud, à la guerre des classes.

Peu importe qui regarde le film, la guerre des classes en tant que thème vous arrive car avec l’augmentation des inégalités de revenus vient soit la peur de la montée des pauvres, soit la peur existentielle aux mains d’une vie dirigée par le capital.

2 extraterrestres dans “Under The Skin” (2013)

L’une des choses les plus intéressantes qui se produisent dans le film de Jonathan Glazer sous la peau est une subversion des rôles de genre traditionnels qui traite la femme comme l’autre psychologique, qui est un sujet légitimement lourd pour tout film.

Bien que cela ne soit pas explicitement répertorié comme un thème que le réalisateur voulait aborder, le fait qu’il présente un extraterrestre extrêmement sexuel qui ressemble à une femme consommant ce qui semble être une série d’hommes qui ne s’intéressent à elle que pour des raisons sexuelles est vraiment un avantage lui-même à être plus du regard féminin que ce qui pourrait être explicitement déclaré. Ce thème de «la femme comme objet» fonctionne vraiment lorsqu’il est placé dans le contexte étranger.

1 Chaque vampire dans “Ce que nous faisons dans l’ombre” (2014)

Ce que nous faisons dans l’ombre par Taika Waititi est un envoi magistral de presque tous les types de vampires auxquels vous pouvez penser. Il y a le vampire classique de Nosferatu, défiguré et hideux, les vampires sexy de Interview With The Vampire et d’autres films de ce genre, et le vampire Twilight de la nouvelle école qui a également été assez bien moqué.

Bien qu’il puisse sembler au premier abord qu’un film comme celui-ci pourrait très facilement devenir une très mauvaise parodie, c’est une comédie discrète et un sens de l’humour impassible combinés à son style de faux documentaire qui font vraiment une montre agréable.

